చూపు తిప్పుకోనివ్వవు - మనసుల్ని కట్టిపడేస్తున్న 'పంచదార చిలుకలు'
సంప్రదాయ చెక్క డైలలో తయారు చేస్తున్న ఆంధ్రా ప్యారిస్ పంచదార చిలుకలు - ఆకట్టుకునేలా తయారు చేస్తున్న కళాకారులు - నాలుగు దశాబ్దాల నాటి కళకు నేటికీ తగ్గని డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 3:36 PM IST
Sugar Sweet Panchadara Chilakalu Famous in Tenali at Guntur District : పంచదార చిలుకలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. సాధారణంగా ఈ మిఠాయి చిలుకలు ఎవరినైనా నోరూలేలా చేస్తాయి. వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ, ఆంధ్రా ప్యారిస్ తెనాలిలో చేసినవి చూస్తే ఊరించడమే కాదు. చూపు తిప్పుకోనివ్వవు అనడంతో అతిశయోక్తి లేదు. అంతలా మనల్ని కట్టిపడేస్తున్నాయి. అంత చక్కగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. వీటి ప్రత్యేకతలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రా ప్యారిస్లో సరికొత్తగా ముస్తాబు : గుంటూరు జిల్లా తెనాలి (ఆంధ్రా ప్యారిస్) అంటేనే విలక్షణమైన సంప్రదాయాలకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడి పంచదార చిలుకలు కేవలం మిఠాయి మాత్రమే కాదు, ఒక అద్భుతమైన కళా రూపమని చెప్పవచ్చు. సాధారణంగా ఇవి తెలుపు లేదా గులాబీ రంగులో ఉంటాయి. అలా చేస్తే ప్రత్యేకత ఏముంది అనుకున్నారో ఏమో తెనాలి కళాకారులు. చిలుకలు తీపి మధుర్యంతో పాటు వారి చేతులతో ఇప్పుడు సరికొత్తగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు.
కనువిందు చేసే అలంకరణ : సాధారణంగా దొరికే పంచదార చిలుకలకు భిన్నంగా తెనాలిలో వీటిని అత్యంత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. వినియోగదారుల ఆసక్తిని బట్టి రంగురంగుల వస్త్రాలు, చమ్కీలు, మెరిసే తాళ్లతో ఈ తీపి బొమ్మలను అలంకరిస్తున్నారు. ఇవి చూడటానికి కేవలం మిఠాయిల్లా కాకుండా, అందమైన కళాకృతుల్లా ఉండడం వల్ల తినాలంటే మనసే రాదు.
సంప్రదాయం చెక్కతోనే తయారీ : ప్రతీ రంగంలో టెక్నాలజీ వినియోగం బాగా పెరిగినా, ఇక్కడ ఇప్పటికీ ఆనాటి సంప్రదాయ చెక్క డైలనే ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆ చెక్కతోనే పంచదార చిలుకలను తయారు చేయడం విశేషమని చెప్పవచ్చు. చిలుక ఆకృతిలో చెక్క అచ్చులు ఉంటాయి. కట్టెల పొయ్యిపై పాకం తయారు చేస్తారు. ఆ వేడి వేడి పంచదార పాకాన్ని అచ్చులలో పోస్తారు. అవి గడ్డకట్టిన తర్వాత అచ్చుల నుంచి జాగ్రత్తగా విడదీసి బయటకు తీస్తారు. ఆ తర్వాతే వీటికి రంగురంగుల అలంకరణలు జోడిస్తున్నారు. వీటిని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
దశాబ్దాల నాటి చరిత్ర : తెనాలిలో తయారుచేసే పంచదార చిలుకలకు నాలుగు దశాబ్దాల నాటి చరిత్ర ఉంది. ఇవి కేవలం తినడానికే కాకుండా శుభకార్యాలకు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. వీటిని పుష్పాలంకరణ, సీమంతం, సారెల కోసం కొనుగోలు చేసి తీసుకెళ్తుంటారు. 40 ఏళ్ల ఈ కళకు నేటికీ ఏమాత్రం డిమాండ్ తగ్గలేదని విశ్రాంత అధ్యాపకుడు, కవి రాయప్రోలు జగదీశచంద్రశర్మ తెలిపారు.
డిమాండ్ ఎక్కువ : కాలం మారినా, ఆధునిక స్వీట్లు ఎన్ని వచ్చినా, తెనాలి పంచదార చిలుకలకు ఉన్న క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. కళాకారుల నైపుణ్యం, సంప్రదాయం పట్ల ఉన్న మక్కువ వెరసి ఈ తీపి చిలుకలు నేటికీ తెలుగువారి వేడుకల్లో మెరుస్తున్నాయి. ఈ వంటకానికి సంక్రాంతి సీజన్లో డిమాండ్ ఎక్కువ. నెల రోజుల ముందు నుంచి వీటి తయారీలో నిమగ్నమవుతారు. గులాబీ, తెలుపు రంగు మిఠాయిలకు గిరాకీ ఎక్కువ ఉండటంతో వీటినే తయారు చేస్తుంటారు.
ఈ సంబరాలు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆనంద ఉత్సాహాలతో నింపుతాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వీటిని చూసి ముచ్చటపడని వారుండరు. నేటికీ వీటిపై ఆధారపడి కొన్ని కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. చిరు వ్యాపారులకు ఇచ్చే రుణాలు మాకు ఇస్తే మేలు కలుగుతుందని చిలుకల తయారీదారులు కోరుతున్నారు. గిట్టుబాటు కాకపోయినా తాతల కాలం నాటి వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నామని అంటున్నారు.
