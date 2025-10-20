ETV Bharat / state

పండగ వేళ ఊరిస్తున్న మిఠాయిలు - మధుమేహులూ తస్మాత్‌ జాగ్రత్త!

ఊరిస్తున్న మిఠాయిలు, పిండివంటలు - మధుమేహులూ తస్మాత్‌ జాగ్రత్త - సాధారణంగా నెలపాటు తినే కేలరీలు 2, 3 రోజుల్లోనే శరీరంలోకి - గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ అమాంతం పెరిగే ఛాన్స్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Diwali Festival Sweets : తెలుగు వారి లోగిళ్లలో పండగ అంటే పిండివంటలు ఘుమఘుమలు నోరూరించే స్వీట్లు, ఫలహారాలు ఇలా ఒకటేమిటీ ఎన్నో ఆరగించేస్తాం. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతున్నప్పుడు ఆ సందడిలో ఏం తింటున్నాం. ఎంత తింటున్నామో ఏ మాత్రం పట్టించుకోం. ఒకటి, రెండు రోజులే కదా ఏమవుతుందనే ధీమాతో చాలామంది జిహ్వ చాపల్యం కోరుకున్నది తింటుంటారు. సాధారణంగా నెలపాటు తినే కేలరీలు 2, 3 రోజుల్లోనే మిఠాయి పదార్థాలతో శరీరంలోకి చేరిపోతుంటాయి.

అప్పటివరకు మితంగా తిని ఆరోగ్యం కాపాడుకుందామని అనుకునేలోపు శరీరంలోకి మిఠాయిల వల్ల అదనపు కేలరీలు చేరి మళ్లీ పరీక్ష పెడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే మధుమేహం (షుగర్), అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె సమస్యలతో ఇబ్బంది పడే వారు అధిక కేలరీలతో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటే మరింత నష్టం చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

రక్తంలో గ్లూకోజ్​ లెవల్ : మధుమేహ రోగులు పిండి పదార్థాలు, స్వీట్లు ఇతర కొవ్వులతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవడంతో గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ ఉన్నట్టుండి అమాంతం పెరిగిపోతుంది. ఇలాంటి సమయంలో కొందరు ఇన్సులిన్‌ మాత్రలు లేదా ఇంజక్షన్లు తీసుకోవడం కూడా మానేస్తుంటారు. ఫలితంగా రక్తంలో ఒకేసారి గ్లూకోజ్‌ పెరిగి ఆరోగ్యం అదుపు తప్పే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.

  • ఇప్పటికే కాలేయ కొవ్వు, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ (ఎల్‌డీఎల్‌)తో బాధపడే వారికి అధిక కేలరీలతో కూడిన ఆహారం హాని చేస్తుందని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు. స్వీట్లు ఎక్కువ మోతాదులో తరచూ తినడంతో దంతాల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది.
  • మైదా పదార్థాలు అధిక శాతం తీసుకోవడంతో ఇన్సులిన్‌ నిరోధికత పెరిగి మధుమేహం ముప్పును ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. జీర్ణ సమస్యలు, మలబద్ధకం, పొట్ట ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. మూడ్‌ స్వింగ్స్, కుంగుబాటు, తీవ్రమైన ఆందోళనకు దారి తీస్తుంది.
  • కొన్ని తీపి పదార్థాలతో చక్కెర, మైదా, తక్కువ ఫైబర్, అధికకేలరీలు ఎక్కువ శాతం ఉండటంతో శరీరంలో సాధారణంగా జరిగే జీవక్రియలు దెబ్బతింటాయి.

ప్రత్యామ్నాయంగా ఇలా చేయండి : పాత కాలంలో బెల్లం, నెయ్యి ఇతర పదార్థాలతో చేసిన పిండి వంటలు గర్భిణులు, పిల్లలు తినడంతో రక్తహీనత (ఎనిమియా) దూరమయ్యేది. ప్రస్తుతం మధుమేహం, గుండె జబ్బులతో బాధపడే వారి సంఖ్య చాలా పెరిగింది. చాక్లెట్లు, కేక్‌లు, ఇతర స్వీట్లకు బదులు పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్‌ తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. రాగులు, సజ్జలు, బెల్లంతో చేసిన లడ్డూలు, జొన్న పిండితో చేసిన చక్కీలు, బెల్లం పల్లీ చెక్కీలు, చకినాలను పిల్లలకు సందేహం లేకుండా పెట్టవచ్చు. మధుమేహం ఉన్నవారు పండగ వేళ స్వీట్లను మితంగా తినాలని యశోద ఆసుపత్రి పౌష్టికాహార నిపుణురాలు సుజాత సూచించారు.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు : గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ అంటే? మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్స్‌ వల్ల రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు పెరుగడం అన్నమాట. అలా రక్తంలో చక్కెర స్థాయి ఎంతమేర పెరుగుతుందో తెలిపే కొలమానాన్నే గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్‌గా డాక్టర్లు పరిగణిస్తారు. తీసుకునే ఆహారంలో చక్కెర స్థాయి 55కు మించకుండా ఉండే తక్కువ గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ అని, 56 నుంచి 69 మధ్య ఉంటే మీడియం గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ అని, 70కి మించి ఉంటే అధిక గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ అని అంటారు. మధుమేహం ఉన్నవారు తక్కువ గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ ఉన్న పండ్లను ఎక్కువగా తీసుకుంటే మంచిది.

