డిప్రెషన్, ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నారా? - మీకు తోడుగా 'టెలీ మానస్' ఒక్క ఫోన్ కాల్తో ఫ్రీ కౌన్సెలింగ్!
Mental Relief Through Tele-MANAS : రాష్ట్రంలో మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. మనసును స్థిమితంగా ఉండనీయకపోతే జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ఆధ్వర్యంలో తీసుకువచ్చిన 'టెలీ మానస్' ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తోంది.
Published : November 12, 2026 at 7:01 AM IST
ఎలా ఉన్నావు? అని అడిగితే చాలా మంది బాగున్నాను అంటారు. కానీ ఆ సమాధానం వెనక నిద్రలేని రాత్రులు, ఎవరికీ చెప్పుకోలేని భయాందోళనలు, ఒంటరితనం దాగి ఉండొచ్చు. వారు బయటికి నవ్వుతూ కనిపించిన లోలోపల తీవ్రబాధతో ఉండొచ్చు. ఈ సమయంలో మనసులోని బాధను చెప్పుకొనేలా వారితో సంభాషణను కొనసాగించాలి. బాధ, భయం, ఒత్తిడి, చిరాకు, ఆందోళన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఎదురవుతాయి. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనసును స్థిమితంగా ఉండనీయకపోతే ఎవరికి సంప్రదించాలి? ఎక్కడ చికిత్స చేయించుకోవాలి? అని ప్రశ్న అందరిలో వచ్చే ఉంటుంది. ఇలాంటి వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ఆధ్వర్యంలో తీసుకువచ్చిన 'టెలీ మానస్' ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తోంది.
మరీ ఆ పరిస్థితి ఎలా వస్తుంది?
అనుకున్న మార్కులు రాలేదని, ఉత్తీర్ణత సాధించలేదని ఎంతోమంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగం దొరకలేదని నిరుద్యోగులు, ప్రేమ విఫలమై, చెడు వ్యసనాలకు బానిసై యువతీయువకులు, పంటలు పండక, అప్పులు పెరిగి రైతన్నలు ఇలా ఎంతోమంది మానసికంగా ఆందోళన చెందుతున్నారు.
పనితీరు ఎలా ఉంది?
- బాధితుల ఫోన్కాల్స్కు మొదట శిక్షణ పొందిన కౌన్సెలర్లు స్పందించి సమస్యను వింటారు. తక్షణమే ధైర్యం అందిస్తారు. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే వెంటనే మానసిక వైద్యుడికి కాల్ కనెక్ట్ చేస్తారు. అవసరమైతే సమీపంలో ఉన్న జిల్లా ఆసుపత్రిలోని మానసిక వైద్యుడిని కలిసేందుకు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తారు.
- మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన బాధితులు 14416 లేదా 18008914416 నంబర్లను సంప్రదిస్తే చాలు, శిక్షణ పొందిన కౌన్సెలర్లు, మానసిక వైద్య నిపుణులు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటూ 20కి పైగా భాషల్లో సలహాలు, సూచనలు అందిస్తారు. అవసరమైన వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తూ మానసిక వైద్యాన్ని సిఫార్సు చేస్తారు. బాధితుల వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతారు.
- ఆ సమయంలో ఊరటనిచ్చేవారు, ధైర్యం చెప్పేవారు, సరైన దిశానిర్దేశం చేసేవారు లేక కొందరు బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అలాంటి వారికి టెలీమానస్ ఆత్మీయ నేస్తమై అండగా నిలుస్తోంది.
డిప్రెషన్ అనేది మానసిక జబ్బు
అప్పుడప్పుడు బాధ పడటం సహజమే. కొద్దిరోజులకు తిరిగి గాడిన పడతాం. కానీ డిప్రెషన్ అలా కాదు. విడవకుండా వెంటాడుతూ వస్తుంది. అదే పనిగా నిరుత్సాహం, పనుల మీద ఆసక్తి తగ్గటం, నిద్రతీరు మారటం, ఆకలి తగ్గటం లేదా పెరగటం, ఏకాగ్రత కుదరకపోవడం, నిరాశ, దేనికీ పనికిరానని అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివి రెండు వారాల కన్నా ఎక్కువకాలం తగ్గకపోయినా, రోజువారీ పనులు చేసుకోవటంలో ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నా జాగ్రత్త పడాల్సిందే. డిప్రెషన్ అనేది మానసిక జబ్బు. ఇది వ్యక్తిగత బలహీనతో, మరేదో కాదు. దీనికి మంచి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సకాలంలో మానసిక వైద్యుడిని సంప్రదిస్తే పరిస్థితి ముదరకుండా చూసుకోవచ్చు.
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