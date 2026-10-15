సరైన సమయానికి నిద్రపోయి - ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోమంటున్న వైద్యులు
Lack of Proper Sleep : నిద్రలేమి జీవక్రియల పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. హైదరాబాద్లో స్లీప్ డిజార్డర్ రోగులు పెరుగుతున్నారు. ఈ నిద్రలేమి జీవక్రియల పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
Published : October 15, 2026 at 7:10 PM IST
Suffering from Lack of Proper Sleep : ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలామంది నిద్రకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదు. ఉద్యోగ ఒత్తిడి, మారుతున్న జీవనశైలి, రాత్రి విధులు, స్మార్ట్ఫోన్ల వినియోగం కారణంగా నిద్ర వేళలు పూర్తిగా మారిపోతున్నాయి. ఫలితంగా నిద్రలేమి, నిద్రలో అంతరాయాలు వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ వంటి మహానగరాల్లో నిర్వహించిన పలు సర్వేల ప్రకారం, కొందరు ప్రజలు సరైన నిద్ర లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, మధ్యవయస్కుల్లో నిద్ర సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
స్లీప్ క్లినిక్లను ఆశ్రయిస్తున్న బాధితులు
నిద్రకు సంబంధించిన సమస్యలు పెరుగుతుండటంతో చాలామంది వైద్యులను సంప్రదిస్తున్నారు. నిమ్స్, అపోలో, కేర్ వంటి ప్రముఖ ఆసుపత్రుల్లోని స్లీప్ క్లినిక్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. నిమ్స్లో ప్రతిరోజూ ఆరుగురు నుంచి ఏడుగురు వరకు స్లీప్ స్టడీ పరీక్షల కోసం వస్తున్నట్లు సమాచారం. నిద్రలేమిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య సమస్యలు తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"శరీరానికి తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు పెరగడంతోపాటు ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం, ఏకాగ్రత లోపించడం, హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి. నిద్ర సరిగా లేకపోవడం ఆకలిని నియంత్రించే హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపి బరువు పెరగడానికి కారణమవుతుంది. అందువల్ల నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పాటించడం అవసరం" - వైద్యులు
రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవాలి
ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, ఒకే సమయానికి మేల్కొనడం వల్ల శరీర సహజ గడియారం క్రమబద్ధంగా పనిచేస్తుంది. ఇది శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. పెద్దలు సాధారణంగా రాత్రికి ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల నిద్ర పొందేలా చూసుకోవాలి. నాణ్యమైన నిద్ర వల్ల మెదడుకు తగిన విశ్రాంతి లభించి జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
జీవనశైలిలో మార్పులు అవసరం
- రాత్రి విధులు, ఐటీ ఉద్యోగాలు, కాల్ సెంటర్లలో పనిచేసేవారు నిద్ర విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.
- పడుకునే ముందు స్మార్ట్ఫోన్, టీవీ వినియోగాన్ని తగ్గించాలి.
- మద్యపానం, ధూమపానం నిద్రకు భంగం కలిగించే అవకాశం ఉన్నందున వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
- నిద్రపోయే గది ప్రశాంతంగా, ఆహ్లాదకరమైన ఉష్ణోగ్రతతో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
మెల్లగా అలవాటు చేసుకోవాలి
అర్ధరాత్రి తర్వాత నిద్రపోయే అలవాటు ఉన్నవారు ఒక్కసారిగా సమయాన్ని మార్చుకోవడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. అలాంటివారు ప్రతిరోజూ 15 నుంచి 30 నిమిషాలు ముందుగా నిద్రపోవడం ప్రారంభించి, క్రమంగా సరైన సమయానికి అలవాటు పడాలి. వారాంతాల్లోనూ నిద్ర వేళల్లో పెద్దగా మార్పులు చేయకూడదు. నిద్రలేమి సమస్య దీర్ఘకాలంగా కొనసాగితే వైద్యులను సంప్రదించాలి. క్రమబద్ధమైన నిద్ర ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి పునాది.
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