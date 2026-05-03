భానుడి భగభగల నుంచి ఉపశమనం - రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జోరు వానలు

ఎండతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలను పలకరించిన చిరుజల్లులు - రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు - చేతికొచ్చిన వరి పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతుల అష్టకష్టాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 3:19 PM IST

Updated : May 3, 2026 at 4:15 PM IST

Rains in Andhra pradesh : ఎండలు, వడగాలులతో అల్లాడుతున్న వేళ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లుండి జోరువానలు కురిశాయి. గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురవడంతో, కాసేపు వేడి దూరమైంది. భానుడి భగభగల నుంచి వర్షం చల్లదనంతో ప్రజలకు ఉపశమనం లభించింది.

కాకినాడ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. కాకినాడ సహా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జోరు వాన పడుతోంది. కాకినాడలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. కొన్నిచోట్ల రోడ్లపైకి నీళ్లు చేరి రాకపోకలకు ఇబ్బందిగా మారింది. ఎండ తీవ్రతతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలు వాన కురవడంతో వాతావరణం చల్లబడి ఉపశమనం పొందారు.

కోనసీమ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలలో భారీగా వర్షం కురిసింది. అంబాజీపేట, అయినవిల్లి ముమ్మిడివరం, మామిడి కుదురు, అమలాపురం ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుసింది. చేతికి వచ్చిన వరి పంట వర్షానికి దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈదురు గాలులు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రావులపాలెం, ఆత్రేయపురం, ఆలమూరు, కొత్తపేట మండలాల్లో తెల్లవారుజాము నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో వరిచేలు నేలకొరిగి, విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

ఎక్కడ చూసినా ఇవే దృశ్యాలు : ఆకాశమంతా మబ్బులు, నేలంతా ధాన్యం రాశులు. కోనసీమ జిల్లా పరిధిలో ఎక్కడ చూసినా ఇవే దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. రెండు రోజులుగా సమీప జిల్లాలలో చిన్నపాటి వానలు పడుతుండడంతో జిల్లా రైతులు చేతికొచ్చిన వరి పంటను కాపాడుకునేందుకు అష్టకష్టాలు పడ్డారు. యంత్రాలతో కోసిన ధాన్యాన్ని కళ్లాల్లో ఆరబెట్టారు. వర్ష సూచనలు కనపడటంతో రాశులుగా పోగుచేశారు. తడవకుండా టార్పాలిన్లు కప్పి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఆరుదలకు వచ్చిన ధాన్యాన్ని సంచుల్లో నింపి సురక్షిత ప్రాంతాల్లో భద్రపరుస్తున్నారు.

ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావం : మరోవైపు ఛత్తీస్‌గడ్‌ నుంచి కోమరీన్‌ వరకు తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు మీదుగా సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల, మరికొన్నిచోట్ల 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. వ్యవసాయ పనుల్లో రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. మరోవైపు ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వందకిపైగా మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోతతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

వేసవి కార్యాచరణ సిద్ధం : ప్రస్తుతానికి వడగాడ్పులు లేకపోయినా ముందు ముందు తీవ్రంగా వీచే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వడదెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ‌రాష్ట్రంలో 2023లో 833, 2024లో 4,444, 2025లో 5,154 చొప్పున వడదెబ్బ కేసులు నమోదయ్యాయి. 2025లో అత్యధికంగా ఏలూరు జిల్లాలో 1,284, కృష్ణా జిల్లాలో 1,214, విశాఖలో 1,089, కడప-325, పల్నాడు జిల్లాలో 268 చొప్పున వడదెబ్బ కేసుల నమోదయ్యాయి.

ఈ ఏడాది వేసవి తీవ్రత అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరోవైపు ప్రభుత్వం వేసవి కార్యాచరణను సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికే వైద్యారోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఆస్పత్రుల వారీగా ఓఆర్​ఎస్​ప్యాకెట్లు, మందులను సిద్ధంగా ఉంచింది.

