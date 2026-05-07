ఏపీకి వర్ష సూచన - మరో 2 రోజులపాటు పిడుగులతో కూడిన వానలు!
పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ - రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన - పలు జిల్లాల్లో ఎండ ప్రభావం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 10:29 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 10:34 PM IST
Rains in Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్ దిగువ ట్రోపో ఆవరణములో ఆగ్నేయ, నైరుతి గాలులు వీస్తున్నాయని దీని ప్రభావంతో మరో రెండు రోజులపాటు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. రేపు(శుక్రవారం) అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడేటప్పుడు పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, కూలీలు, పశుకాపరులు చెట్ల కింద నిలబడరాదని హెచ్చరించారు. మరోవైపు అల్లూరి జిల్లా జీకే వీధి మండలంలో రేపు తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అల్లూరి జిల్లా ముంచింగిపుట్టు, పెదబయలు మండలాలు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం, పోలవరం జిల్లా చింతూరు, కూనవరం, వర రామచంద్రాపురం, గుర్తేడు మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఎండ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో అకాల వర్షం : మరోవైపు మంగళ, బుధవారాల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో అకాల వర్షం కురిసింది. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. పలుచోట్ల భారీ ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. 25 సంవత్సరాల పైబడిన పెద్ద వృక్షాలు వేర్లతో సహా కూలిపోయాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు పడిపోవడంతో అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడింది.
కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ తీగలు నేలమీద పడకపోవడంతో ప్రమాదకర పరిస్థితులు తప్పాయి.పెద్ద వృక్షాలు కూలిపోయిన సమయంలో చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఒక పెద్ద వృక్షం ప్రధాన రహదారిపై పడడంపై గాలి బీభత్సం ఉండడం రాకపోకలు నిలిచిపోవడం వలన పెను ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలను హెచ్చరించారు.
ప్రధాన సెంటర్లు జలమయం : కృష్ణా జిల్లా కోడూరు మండలంలో మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుసింది. తెల్లవారుతుండగానే ఆకాశంలో మబ్బులు కమ్మి ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఒక గంటకు పైగా వర్షం కురిసింది. గత వారం రోజుల నుంచి ఎండలు, వడగల్పులు, ఉక్కపొతతో అల్లాడుతున్న మండల ప్రజలకు వాతావరణం చల్లబడి వర్షం కురుస్తుండడంతో కాస్త ఉపశమనం దొరికినట్లు అయింది. తెల్లవారగానే అవనిగడ్డ - కోడూరు మధ్య 33 కేవీ విద్యుత్ లైన్లో అంతరాయం ఏర్పడడంతో కోడూరులో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అకాల వర్షంతో పెడనలో ప్రధాన సెంటర్లు జలమయమయ్యాయి.
రైతులను నిండా ముంచిన అకాల వర్షం : తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గంలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులను నిండా ముంచింది. భారీ వర్షానికి రహదారిపై, కళ్లాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యం నీటమునిగింది. మొక్కజొన్న, మిరప పంట నేలవాలింది. చేతికి వచ్చిన పంట నీటి పాలు కావడంతో రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన ఓ మోస్తారు వర్షం పడింది. వెల్లంపల్లిలో ఓ ఇంటి వద్ద ఉన్న కొబ్బరి చెట్టుపై పిడుగు పడి మంటలు చెలరేగాయి. స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
