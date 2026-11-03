గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఓటు నమోదుకు గడువు పెంపు - ఎప్పటివరకంటే?
Deadline for MLC Voter Registration Extended : గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఓటు నమోదుకు దరఖాస్తు గడువు పెంపినట్లు సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. డిసెంబర్ 30న పట్టభద్రుల ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురిస్తారు.
Published : November 3, 2026 at 7:37 PM IST
తెలంగాణ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఓటు కోసం ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నామినేషన్ చివరి రోజు వరకూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ వరంగల్, నల్గొండ, ఖమ్మం పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంలోని అర్హులు ఓటు కోసం ఈ నెల 6 వరకు ఫారం 18 సమర్పించాలని సీఈవో పేర్కొన్నారు.
వచ్చే నెల 30న పట్టభద్రుల ఓటర్ల తుది జాబితా
ఈ నెల 6 వరకు అందిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి 25వ తేదీన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించనున్నట్లు సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. ముసాయిదా జాబితా ప్రచురించిన తర్వాత ఈ నెల 25 నుంచి డిసెంబరు 10 వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల సమయంలో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునని వెల్లడించారు. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లను పరిశీలించి వచ్చే నెల 30న పట్టభద్రుల ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురిస్తారు. తుది జాబితా ప్రకటించిన తర్వాత కూడా నామినేషన్ల గడువు చివరి రోజు వరకు కూడా గ్రాడ్యుయేట్లు ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం ఉందని సీఈవో సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు.
"గ్రాడ్యుయేట్ ఓటు నమోదు కార్యక్రమం అనేది నిరంతర ప్రక్రియ. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరితేదీ ఈ నెల 6. ఈ ఫామ్-18 ని డ్రాఫ్ట్ రూపంలో ఈ నెల 25న పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. నవంబరు 25 నుంచి డిసెంబరు 12 వరకు అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే తెలియజేయవచ్చు. ఈ అభ్యంతరాలు తెలిపే సమయంలో కూడా ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వెరిఫికేషన్ కోసం మరో పదిహేను రోజులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఫైనల్ పబ్లికేషన్ అనేది డిసెంబరు 30న జరుగుతుంది. ఆ పబ్లికేషన్ తర్వాత కూడా నామినేషన్ తేదీ వరకు ఫామ్-18 ఇచ్చి నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది" - సుదర్శన్ రెడ్డి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి
సీఈవో వెబ్సైట్లో సాంకేతిక సమస్యలు రావడంతో గత రెండు రోజులు ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ స్తంభించింది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం సాంకేతిక సమస్యలు సరిచేశారు.
పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదుకు 5 రోజులే గడువు - మీ ఫోన్లోనే ఇలా అప్లై చేసుకోండి