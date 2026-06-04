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శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో ఎబోలా అలర్ట్​ - సుడాన్​ ప్రయాణికుడికి వైరస్​ హిస్టరీ ఉన్నట్లు గుర్తింపు

శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో విదేశీ ప్రయాణికుడికి ఎబోలా వైరస్ హిస్టరీ - సూడాన్ నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుడు మహమ్మద్‌కు ఎబోలా వైరస్ హిస్టరీ - గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలింపు

Ebola Virus Identified at Shamshabad Airport
Ebola Virus Identified at Shamshabad Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 12:02 PM IST

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Ebola Virus History Identified at Shamshabad Airport : శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో విదేశీ ప్రయాణికుడికి ఎబోలా వైరస్ హిస్టరీ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. సూడాన్ దేశానికి చెందిన మహమ్మద్ అనే ప్రయాణికుడు శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు చేరుకున్నాడు. అతనికి గతంలో ఎబోలా వైరస్ హిస్టరీ ఉన్నట్లు అధికారులు స్క్రీనింగ్‌లో గుర్తించారు. తాజాగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన స్కానర్​లో ఈ ప్రయాణికుడు పట్టుబడ్డాడు. ఎబోలా లక్షణాలు ఉండటంతో అధికారులు ఆ వ్యక్తిని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

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SHAMSHABAD AIRPORT
EBOLA VIRUS IDENTIFIED AT AIRPORT

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