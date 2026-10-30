తరచూ వివాదాలు - ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లో అసలు ఏం జరుగుతోంది?
Tragic Incidents in Rims Adilabad : నలభై రోజుల వ్యవధిలో ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో 4 విషాద ఘటనలు చోటు చేసుకోవటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వీటిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Published : October 30, 2026 at 11:48 AM IST
Tragic Incidents in Rims Adilabad : ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ (రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్)ను వరుస దుర్ఘటనలు వెంటాడుతున్నాయి. నలభై రోజుల వ్యవధిలో వరుసగా నాలుగు తీవ్ర విషాద ఘటనలు చోటు చేసుకోవటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత నెల 20న ఆసుపత్రిలోని ఎస్ఎన్సీయూలో ఏసీ పేలిన ఘటనలో ఐదుగురు నవజాత శిశువులు ప్రాణాలు విడిచారు.
ఈ వార్త రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా గురువారం కామ్లె రాహుల్ అనే యువకుడు బలవన్మరణం చెందడం అంతుచిక్కడం లేదు. డాక్టర్లు సరిగా విధులు నిర్వహించటం లేదని ఇటీవల రిమ్స్ను సందర్శించిన ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఏసీ పేలి ఐదుగురు నవజాత శిశువుల మృత్యువాత
నిర్వహణ లోపం కారణంగా ఎస్ఎన్సీయూలో గత నెల 20న అర్ధరాత్రి ఏసీ పేలిపోయింది. అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న ఐదుగురు నవజాత శిశువులు మృతి చెందారు. అదే సమయంలో స్టాఫ్ నర్సు సైతం పొగ కారణంగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైంది. అక్కడే చికిత్స అందించినప్పటికీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడకపోవటంతో హైదరాబాద్ తరలించారు. ఈ ఘటనను తెలుసుకున్న ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ సైతం హుటాహుటిన రిమ్స్ను సందర్శించారు. ఉన్నత స్థాయి కమిటీ విచారణ చేపట్టినప్పటికీ బాధ్యులపై ఎటువంటి చర్యలు లేవన్న విమర్శలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి.
గర్భిణి, కవలలు మృతి
పాత ఉట్నూర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఏడు నెలల గర్భిణి బోరకారి సునీతకు చికిత్స కొనసాగుతున్న క్రమంలో ఈ నెల 24 అర్ధరాత్రి ఆమె ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించింది. అక్కడున్న డాక్టర్లను బంధువులు చికిత్స అందించాలని విజ్ఞప్తి చేసినా వారు సరిగా స్పందించలేదన్న ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించి ఇద్దరు కవలలతో సహా ఆమె మృతి చెందింది. పలు కమిటీలు విచారణ జరిపినా ఆ రిపోర్టులు మాత్రం గోప్యంగానే ఉండిపోయాయి.
చెట్టుకొమ్మ విరిగి పడి గాయాలు
రిమ్స్లో నర్సింగ్ అధికారిణిగా పని చేస్తున్న సిమ్మి కుమారి ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోనే చెట్టు కింద నుంచి నడుచుకుంటూ విధులకు వెళ్తుండగా ఈ నెల 26న చెట్టు కొమ్మ ఒకటి విరిగి ఆమెపై బలంగా పడటంతో వెన్నుపూసకు గాయమైనట్లు తెలిసింది.
యువకుడి బలవన్మరణం
తాజాగా కామ్లె రాహుల్ అనే యువకుడు బుధవారం రాత్రి తేలు కాటుకు చికిత్స కోసం వెళ్లినపుడు అక్కడి డాక్టర్లతో వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు అతనిపై చేయి చేసుకున్నారని కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆరోపించారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన రాహుల్ ఉరేసుకొని మృతి చెందటం, దళిత సంఘాలు గురువారం ఆసుపత్రి వద్ద ఆందోళన చేపట్టడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది.
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