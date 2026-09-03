తెగిన వేళ్లను అతికించిన డాక్టర్ ప్రతాప్ - యువకుడి జీవితంలో కొత్త ఆశలు
బైక్ క్లీన్ చేస్తున్న సందర్భంలో తెగిన వేళ్లు - జాగ్రత్తగ భద్రపరుచుకొని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లిన యువకుడు - వెంటనే మైక్రోసర్జరీ చేసి అతికించిన వేళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 11:51 AM IST
Successfully Reattaching Four Fingers Of A Young Man: చదువు ముగించి కెరీర్లో స్థిరపడుతూ భవిష్యత్తుపై ఎన్నో రంగుల ఆశలతో అడుగులు వేస్తున్న ఆ యువకుడి జీవితంలోకి ఆ బైక్ చైన్ ప్రమాదం ఒక పెద్ద 'స్టాప్ బోర్డు'లా వచ్చి పడింది. తెగిపోయిన వేళ్లతో జీవితం అక్కడితో ఆగిపోయిందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ అతను నిరాశ చెందలేదు. విధి విసిరిన సవాలుకు మోకరిల్లలేదు. గుండె ధైర్యంతో సరైన సమయంలో సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకుని, డాక్టర్ ప్రతాప్ దుగ్గిరాల మైక్రోసర్జరీ అద్భుతంతో తన తెగిపోయిన ఆశలను మళ్లీ చిగురింపజేసుకున్నాడు.దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం!
మైక్రోసర్జరీ ద్వారా వేళ్లు అతికించిన వైద్య బృందం : విజయవాడకు చెందిన ప్లాస్టిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ప్రతాప్ దుగ్గిరాల, అత్యంత క్లిష్టమైన మైక్రోసర్జరీ ద్వారా మోటార్సైకిల్ చైన్ ప్రమాదంలో తెగిపోయిన ఒక యువకుడి నాలుగు వేళ్లను విజయవంతంగా తిరిగి అతికించి, అతని జీవితంలో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల వైద్య చరిత్రలో ఇదొక అరుదైన ఘనత అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మహానాడు రోడ్డులోని డాక్టర్ ప్రతాప్ హాస్పిటల్స్లో బుధవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వైద్యులు ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
10గంటల శ్రమకు ఫలితం : జూలై 13న నగరంలోని క్రీస్తురాజపురం ప్రాంతానికి చెందిన 23 ఏళ్ల లూయిస్ అలెక్స్, తన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్సైకిల్ చైన్ను శుభ్రం చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు కుడి చేతి నాలుగు వేళ్లను కోల్పోయాడు. బ్యాంక్ ఉద్యోగానికి ఎంపికై త్వరలో విధుల్లో చేరాల్సి ఉన్న అలెక్స్కు ఈ ప్రమాదం జరగడంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. తెగిపోయిన వేళ్లను జాగ్రత్తగా డాక్టర్ ప్రతాప్ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చిన తర్వాత, వైద్య బృందం 10 గంటల పాటు శ్రమించి క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స ద్వారా వాటిని తిరిగి అతికించింది. పూర్తిగా కోలుకున్న అలెక్స్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఉద్యోగంలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈ సమావేశంలో అనస్థీషియాలజిస్ట్ డాక్టర్ పృథ్వీ కొల్లి, డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఇతరులు పాల్గొన్నారు.
తెగిన శరీర భాగాలను భద్రపరచడం ఎలా? ఉత్తమ ఫలితాలను సాధించడానికి తెగిపోయిన శరీర భాగాలను సరిగ్గా భద్రపరచడం చాలా కీలకమని డాక్టర్ నొక్కి చెప్పారు. తెగిపోయిన భాగాన్ని శుభ్రమైన గుడ్డలో చుట్టి, సీల్ చేసిన ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో ఉంచి, ఆపై ఆ బ్యాగ్ను ఐస్ ఉన్న మరో ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో ఉంచి ఆసుపత్రికి తరలించాలని ఆయన సూచించారు. తెగిపోయిన భాగాన్ని నేరుగా మంచులో లేదా చల్లని నీటిలో ఉంచకూడదని హెచ్చరించారు. ఈ విధానాన్ని సరిగ్గా పాటిస్తే, ప్రమాదం జరిగిన సుమారు 15 గంటల తర్వాత కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో శరీర భాగాలను తిరిగి అతికించడం సాధ్యమవుతుందని వారు వివరించారు.
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