ETV Bharat / state

11 రోజులు - 16 లక్షల మంది సందర్శన - విజయవంతంగా ముగిసిన హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్

ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేనంత విశేష స్పందన- సందర్శించిన ప్రముఖులు, రచయితలు- పుస్తకాలపై 10, 20 శాతం రాయితీతో విక్రయం- 11 రోజులు, 265 స్టాళ్లతో ఏర్పాటు చేసిన బుక్​ ఫెయిర్

Book Fair In Hyderabad
Book Fair In Hyderabad (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 1:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Book Fair In Hyderabad : పాఠకులు, సందర్శకులు వందల సంఖ్యలో రాగా 11 రోజుల పాటు మినీ జాతరను తలపించిన 38వ హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌ (హెచ్‌బీఎఫ్‌) సోమవారం ముగిసింది. 16 లక్షల మందికిపైగా సందర్శించినట్లు హెచ్‌బీఎఫ్‌ అధ్యక్షుడు, కవి యాకూబ్‌ వెల్లడించారు. సెలవులు ఎక్కువగా రావడంతో చాలామంది కుటుంబ సమేతంగా తరలొచ్చారు. ఎల్లప్పుడూ ఫోన్‌తో బిజీగా ఉండే కుర్రకారు కూడా బుక్‌ ఫెయిర్‌లో సందడి చేశారు.

చలిని సైతం లెక్కచేయకుండా: ఇటీవల నగరంలో సాయంత్రం 5 గంటల నుంచే చలి పంజా విసురుతోంది. చలిని సైతం లెక్క చేయకుండా రాత్రి 9 గంటల వరకు స్టాళ్లన్నీ కలియతిరుగుతూ పాఠకులు పుస్తకాలను కొనుగోలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలు పుస్తకావిష్కరణలు జరిగాయి. ఈ బుక్​ ఫెయిర్​ను కొందరు ప్రముఖలు కూడా సందర్శించారు.

కాల్పనిక సాహిత్యం ఎక్కువగా: ఈ ప్రదర్శనలో కాల్పనిక సాహిత్యంపై పుస్తకాలు ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయాయని ఓ బుక్‌స్టాల్‌ నిర్వాహకుడు నారాయణ ప్రసాద్‌ తెలిపారు. వీటితో పాటు బాల సాహిత్యం, యాక్టివిటీ పుస్తకాలు, ఆంగ్ల రచనలు, స్టేషనరీ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేశారని వివరించారు. ఉద్యోగ ప్రకటనలు అంతగా లేకపోవడంతో పోటీపరీక్షలకు సంబంధించిన పుస్తకాలకు ఆదరణ తగ్గిందన్నారు.

"ఇటీవల పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెరిగిందనడానికి ఈ బుక్‌ ఫెయిర్‌ నిదర్శనం. ఎన్నడూ లేనంతగా విశేష స్పందన లభించింది. విద్యార్థులు ఎక్కువగా పాల్గొనడం ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. అంచనాలకు మించి పాఠకులు వచ్చారు. యువ రచయితలతో పాటు పబ్లిషర్లు పెరిగారు. సందర్శకులకు ఇబ్బంది తలెత్తకుండా నిర్వాహక కమిటీ శ్రమించింది." - కవి యాకూబ్, అధ్యక్షుడు, హెచ్‌బీఎఫ్‌

రచయితలు కూడా సందర్శించి : ఈ ఫెయిర్​లో చాలా వరకు స్టాళ్లలో పుస్తక రచయితలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు. వాళ్లు రాసిన పుస్తకాలకు సంబంధించిన విశేషాలు, ఆటోగ్రాఫ్‌లు ఇస్తూ పుస్తక ప్రియులను ఆనందపరిచారు. చాలా మంది యువ రచయితలు ఎన్నో రోజుల కిందటే పుస్తక రచన పూర్తైనా, ప్రత్యేకంగా బుక్‌ ఫెయిర్‌లోనే ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధం అయ్యారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా స్లాట్లు బుక్‌ చేసుకుని వచ్చారు.

10 నుంచి 20 శాతం రాయితీతో : ఈ హైదరాబాద్‌ బుక్‌ఫెయిర్‌లో అన్ని రకాల పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉంచారు. ఫిక్షన్, ఆధ్యాత్మికం, రైతుల కోసం, నాన్‌-ఫిక్షన్, ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రలు, మ్యాగజైన్లతో పాటు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యేవారికి సైతం తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచింది. చాలా పుస్తకాలకు 10 నుంచి 20 శాతం వరకు రాయితీ కూడా ఇ్చచారు. అందువల్ల ఎవరూ ధరలు గురించి కూడా ఆలోచించకుండా కావాల్సిన పుస్తకాలను కోన్నుకున్నారు. ఇక్కడ పోలీస్ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన 'సురక్ష' స్టాల్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పుస్తకాలు కొనడానికి వచ్చిన వారంతా ఈ స్టాల్​లో నుంచుని ఫోటో దిగుతూ ఆనందించారు.

11 రోజులు 265 స్టాళ్లు : ఈ ఫెయిర్​కి ఎంట్రీ టికెట్​ కేవలం రూ.10 ఉండడంతో చాలా మంది కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి తమకు ఇష్టమైన పుస్తకాలను కొనుగోలు చేసుకున్నారు. ఇక్కడ పల్లల కోసం ప్రత్యేక స్టాల్స్​ ఏర్పాటు చేశారు. అందులో నీతి కథలు, డ్రాయింగ్​, సైన్స్​, కామిక్, 3డీ పుస్తకాలతో పాటు స్టేషనరీ స్టాళ్లు కూడా ఉంచారు. అలాగే పుస్తకాల గురించి తమ అభిప్రాయాలను అందరితో పంచుకునేందుకు ప్రత్యేకంగా స్టేజీలు ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ కొందరు రచయితలు, పాఠకులు వారి ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. డిసెంబర్​ 19న మొదలయ్యిన ఈ బుక్​ ఫేయిర్​ 11 రోజుల పాటు 265 స్టాళ్లతో పాఠకులను ఆకట్టుకుంది.

బుక్​ ఫెయిర్​లో అందరికీ పుస్తకాలు - రేపే లాస్ట్​ డేట్​ త్వరగా వెళ్లండి

హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్​లో ఆకర్షిస్తున్న 'పులస' - అటు వెళితే మీరూ ఓ లుక్కేయండి

TAGGED:

HYDERABAD BOOK FAIR
హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్
38 HYDERABAD BOOK FAIR 2025
LAST DAY OF BOOK FAIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.