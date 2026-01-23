కెన్యా మహిళకు హైదరాబాద్లో కొత్త జీవితం - AINU హైటెక్సిటీలో విజయవంతమైన కిడ్నీ మార్పిడి
ఏఐఎన్యూ హైటెక్ సిటీలో కెన్యా మహిళకు కొత్త జీవితం అందించిన వైద్యులు - శస్త్రచికిత్స చేసి విజయవంతంగా కిడ్నీ మార్పిడి
Published : January 23, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 3:31 PM IST
AINU Hitech City Hyderabad : పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ వ్యాధితో ఎండ్స్టేజ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల బాధపడుతున్న కెన్యా మహిళకు వైద్యులు కొత్త జీవితం అందించారు. హైదరాబాద్లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ హైటెక్ సిటీ వైద్యులు విజయవంతంగా కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేశారు. కెన్యాకు చెందిన 55 ఏళ్ల ఫతుమో మొహముద్ డుబో కొంతకాలంగా కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. కెన్యాలో వైద్య పరీక్షలు చేసిన తర్వాత అత్యవసరంగా కిడ్నీ మార్పిడి చేయాలని వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో ఆమె తన సోదరి, చిన్న కుమార్తెతో కలిసి మెరుగైన చికిత్స కోసం ఇండియాకు వచ్చారు. ఇక్కడ ఏఐఎన్యూ హైటెక్ సిటీలో చేరారు. వైద్యులు సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత దాత ద్వారా కిడ్నీ మార్పిడి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సమయంలో ఆమె సోదరి కిడ్నీ దానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు.
ప్రాణాలు కాపాడిన సోదరి : ఏఐఎన్యూ హైటెక్ సిటీ వైద్యులు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఆమె సోదరి కిడ్నీ సరిపోతుందని రిపోర్ట్లో తేలింది. దీంతో గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఒకే సెషన్తో దాత నుంచి కిడ్నీని తొలగించి, గ్రహీతలో అమర్చారని ఏఐఎన్యూ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ కె.కాంత్రి కుమార్ తెలిపారు. ఈ శస్త్ర చికిత్సను ఏఐఎన్యూ హైటెక్ సిటీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ విభాగానికి చెందిన ట్రెన్స్ప్లాంట్ సర్జన్లు, అనస్థీషియా, నెఫ్రాలజిస్టులు, క్రిటికల్ కేర్ నిపుణుల బృందం విజయవంతంగా నిర్వహించిందని పేర్కొన్నారు.
''ఈ కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సకు దాత ఎంపిక నుంచి శస్త్రచికిత్స అనంతర సంరక్షణ వరకు అన్ని దశల్లో సమన్వయంతో పని చేశాం. ఎండ్స్టేజ్ రీనల్ డిసీస్ చివరి దశ వ్యాధితో బాధపడుతున్న రోగులకు జీవ దాత కిడ్నీ మార్పిడి అత్యుత్తమ ఫలితాలను ఇస్తోంది'' - కె. క్రాంతి కుమార్, నెఫ్రాలజీ సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ఏఐఎన్యూ
ఇది జన్యుపరమైన వ్యాధి : పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ వ్యాధి అనేది జన్యుపరమైన కుటుంబ సంబంధిత వ్యాధి అని డా కె.క్రాంతి కుమార్ తెలిపారు. ఈ వ్యాధి వచ్చిన వారికి కాలక్రమేణా మూత్రపిండాల్లో అనేక సిస్టులు ఏర్పడతాయని తెలిపారు. దీని కోసం క్రమం తప్పకుండా స్క్రీనింగ్, దీర్ఘకాలిక ఫాలోఅప్ ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు. కానీ ఇలా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కిడ్నీ వైఫల్యం కాదని, కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్గా మారి అది చివరికి ఎండ్స్టేజ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్కు దారి తీస్తుందని వివరించారు. అలాంటి వారికి తప్పకుండా కిడ్నీ మార్పిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నారు.
''కెన్యా నుంచి ఇండియాకు రావడం అంటే చాలా కష్టమైన నిర్ణయం. కానీ ఇక్కడి వైద్యులు నాకు మళ్లీ జీవించే అవకాశం ఇచ్చారు. ప్రతి స్టెజ్ని స్పష్టంగా వివరించి మాకు అండగా నిలిచారు. నా సోదరి కిడ్నీ దానం చేయడం వల్లనే నేను ప్రాణాలతో ఉన్నాను.'' - ఫతుమో మొహముద్, బాధితురాలు
ఇండియా అవయవ మార్పిడుల్లో ప్రపంచ స్థాయిలో కీలక కేంద్రంగా ఎదుగుతోందని, దీనికి తాజాగా ఇప్పుడు చేసిన శస్త్ర చికిత్సనే ఉదాహరణ అని వైద్యులు తెలిపారు. కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సను డాక్టర్ మల్లికార్జున, డాక్టర్ దీపక్ రగూరి, డాక్టర్ ఎమ్.డి. తైఫ్ బెండిగేరి, డాక్టర్ సయ్యద్ ఎమ్.డి. ఘౌస్, డాక్టర్.దీక్ష ప్రియలతో కూడిన వైద్య బృందం నిర్వహించింది.
