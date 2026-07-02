కష్టపడ్డారు కల నిజం చేసుకున్నారు - ఏపీ ఈఏపీసెట్ టాపర్లు
జేఈఈ మెయిన్స్లో 15వ ర్యాంకు సాధించిన మణిదీప్రెడ్డి సక్సెస్ స్టోరీ - వ్యవసాయ కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి మూడో ర్యాంకు వరకు ప్రవీణ్కుమార్రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 2:39 PM IST
AP EAPCET 2026 Toppers : కష్టపడ్డారు, కలలను నిజం చేసుకున్నారు. తమను ఎంతగానో ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులకు సంతోషాన్ని పంచారు. సాధించిన విజయాలతోనే ఆగిపోకుండా మరింత ముందుకు సాగుతామంటూ తోటివారిలో స్ఫూర్తిని నింపారు. ఏపీఈఏపీ సెట్ ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగాల్లో మొదటి మూడు ర్యాంకులు సాధించిన విజేతలు తమ మనోగతాల్ని పంచుకున్నారు.
జేఈఈ మెయిన్స్లో 15 ర్యాంకు: జొన్నల రోషన్ మణిదీప్రెడ్డిది గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి. ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో మొదటి ర్యాంకు సాధించారు. తెలంగాణ ఎప్సెట్లో నాలుగో ర్యాంకు, జేఈఈ మెయిన్స్లో 15, అడ్వాన్స్డ్లో 66వ ర్యాంకులు సాధించి సత్తా చాటాడు. తండ్రి సుబ్బారెడ్డి ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్. "మా అమ్మ బాలాత్రిపుర సుందరీదేవి మూడేళ్ల కిందట ఓ ప్రమాదంలో చనిపోయారు. బాగా చదివి ఉన్నత స్థానంలో నిలవాలి అని తను చెబుతుండేవారు. అమ్మ మాట కోసం కష్టపడి చదివా. ఐఏఎస్ కానీ, ఏదైనా కంపెనీకి సీఈవో స్థాయికి ఎదగాలనేదే నా లక్ష్యం" అని మణిదీప్ చెప్పాడు.
విజయం వెనుక అమ్మానాన్నల ప్రోత్సాహం: శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరుకు చెందిన కోరుకొండ శ్రావ్య ఈఏపీసెట్ ఫలితాల్లో రెండోర్యాంకు సాధించింది. తండ్రి కృష్ణారావు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో, తల్లి లక్ష్మీరాజ్యం ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులు. కష్టపడి చదివితే సాధ్యం కానిదేదీ లేదని, ఈ విజయం వెనుక అమ్మానాన్నల ప్రోత్సాహం, సహకారాలు ఎంతగానో ఉన్నాయని శ్రావ్య చెప్పింది.
చదువులో చురుగ్గా: పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేట మండలం చెరుకుపాలెం గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థి వెన్నా ప్రవీణ్కుమార్రెడ్డిది వ్యవసాయ కుటుంబం. ఈఏపీసెట్ ఫలితాల్లో మూడో ర్యాంకు పొందాడు. తల్లిదండ్రులు పిచ్చిరెడ్డి, భారతి. చిన్నప్పటి నుంచీ ప్రవీణ్ చదువులో చురుగ్గా ఉన్నాడు. జేఈఈ మెయిన్స్లో 393వ, అడ్వాన్స్డ్లో 34వ ర్యాంకు సాధించాడు. ఐఐటీ ముంబయిలో చేరి ఏఐ, రోబోటిక్ ప్రొఫెసర్ కావాలన్నదే ధ్యేయమని తెలిపాడు.
న్యూరాలజిస్టుగా స్థిరపడాలన్నదే లక్ష్యం: విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి పట్టణం బోస్నగర్ కాలనీకి చెందిన శంబంగి జశ్వంత్నాయుడు అగ్రికల్చర్, ఫార్మా విభాగంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచాడు. తండ్రి సింహాచలం విద్యుత్తు శాఖలో ఉద్యోగి. తల్లి శ్రీదేవి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయిని. జశ్వంత్ ఇటీవల నీట్ పరీక్ష రాశాడు. ఎన్టీఏ విడుదల చేసిన ప్రాథమిక కీలో 670 మార్కులు వచ్చాయని, ప్రభుత్వ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ సీటు వస్తుందని చెప్పాడు. ఎంబీబీఎస్ పూర్తిచేసి న్యూరాలజిస్టుగా స్థిరపడాలన్నదే లక్ష్యమన్నాడు.
వైద్య వృత్తే లక్ష్యంగా: కార్డియాలజీ/న్యూరాలజీ వైద్యుడిని కావాలనేదే లక్ష్యమని అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీలో ద్వితీయ ర్యాంకు సాధించిన వెంకట మహంత్ అక్షజ్రెడ్డి చెప్పాడు. ఈ విద్యార్థికి తెలంగాణ ఎప్సెట్లో 18వ ర్యాంకు వచ్చింది. నీట్ పరీక్ష కూడా రాశాడు. మంచి ర్యాంకు వస్తుందని ఆశిస్తున్నాడు. తండ్రి నీలకంఠారెడ్డి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి. తల్లి హైమావతి గృహిణి. వీరి స్వస్థలం వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో నివసిస్తున్నారు.
కార్డియాలజీలో స్పెషలైజేషన్ : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఊడుమూడి గ్రామానికి చెందిన కొండ్రెడ్డి హారికాదేవి శ్రీఅనూహ్య మూడో ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన నీట్ పరీక్షల్లో 720 మార్కులకు 690 మార్కులు సాధించారు. కార్డియాలజీలో స్పెషలైజేషన్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. తండ్రి రామమూర్తి విజయవాడలోని ఓ కళాశాలకు వైస్ ప్రిన్సిపల్. తల్లి నాగదుర్గాలక్ష్మి గృహిణి.
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