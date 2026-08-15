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సచివాలయం టు ఇస్రో - స్వర్ణ గ్రామంలో అసిస్టెంట్, ఇప్పుడు అంతరిక్షంలో సైంటిస్ట్!

ఇస్రో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికైన చిట్టే వెంకట రమేశ్‌కుమార్‌ - ఈనెల 4న వెల్లడైన ఫలితాల్లో ఆల్‌ ఇండియా 11వ ర్యాంకు సాధించిన యువకుడు - ఏపీ నుంచి తుది జాబితాలో నిలిచిన ఏకైక అభ్యర్థి

Village Level Job to become an Isro Scientist
Village Level Job to become an Isro Scientist (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:43 AM IST

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Village Level Job to become an Isro Scientist : చిట్టే వెంకట రమేశ్​కుమార్ అనే యువకుడు 'కెరటం నాకు ఆదర్శం. లేచి పడుతున్నందుకు కాదు, పడినా లేస్తున్నందుకు' అనే స్ఫూర్తిదాయకమైన మాటను నిజం చేస్తూ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యారు. తన లక్ష్యసాధనలో రెండుసార్లు విఫలమైనా ఏమాత్రం కుంగిపోకుండా, మరోసారి ప్రయత్నించి ఈ ఘనత సాధించారు. ఈ నెల 4న వెల్లడైన ఫలితాల్లో ఆయన ఆల్​ ఇండియా 11వ ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ ప్రతిష్టాత్మక తుది జాబితాలో ఏపీ నుంచి చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక అభ్యర్థిగా రమేశ్‌కుమార్ నిలిచారు. ఈ విజయం ఎలా సాధ్యమైందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కుటుంబ నేపథ్యం: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా కలసపాడు మండలం శంఖవరం గ్రామానికి చెందిన రమేశ్‌కుమార్ సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. ఆయన తండ్రి చిట్టే నారాయణ పదో తరగతి వరకే చదివినప్పటికీ, వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడుతూ రమేశ్‌కుమార్‌తో పాటు ఆయన అక్క, తమ్ముడిని ఉన్నతంగా చదివించారు. తల్లి లక్ష్మీదేవి గృహిణి. పదో తరగతిలో 9 పాయింట్లు సాధించిన రమేశ్‌కుమార్‌కు, ఆ వయసులో భవిష్యత్తులో ఏం కావాలనే దానిపై గానీ, ఏ కోర్సు చదివితే ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయనే దానిపై గానీ పెద్దగా అవగాహన ఉండేది కాదు. కేవలం బాగా చదివి, మంచి మార్కులు సాధించాలనే తపన మాత్రమే ఉండేదని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.

లక్ష్యం వైపు అడుగులు: ఆ తర్వాత కర్నూలులోని జి.పుల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ బీటెక్‌లో చేరిన రమేశ్‌కుమార్‌కు అక్కడే తన కెరియర్‌పై పూర్తి స్పష్టత వచ్చింది. బిటెక్ మూడో సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడే ఇస్రో శాస్త్రవేత్త కావాలనే బలమైన లక్ష్యాన్ని ఆయన నిర్దేశించుకున్నారు. కాగా, ప్రస్తుతం ఆయన స్వర్ణ గ్రామంలో ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌గా ప్రభుత్వ విధులను నిర్వహిస్తున్నారు.

సచివాలయ ఉద్యోగం వచ్చినా: మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌లో 8.36 సీజీపీఏతో ప్రథమ శ్రేణిలో రమేశ్​కుమార్ ఉత్తీర్ణులు అయ్యారు. 2019లో గేట్‌ పరీక్ష రాసి అర్హత సాధించారు. అయితే ఆ తర్వాత ఆశించిన స్థాయిలో జాబ్‌ నోటిఫికేషన్స్‌ రాలేదు. 2019లో సచివాలయ ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌గా ఉద్యోగం రావడంతో, అందరూ సంతోషించారు. కానీ, తాను అనుకున్న లక్ష్యం వేరు, చేస్తున్న పని వేరు కావడంతో ఆయనకు ఆ ఉద్యోగం పూర్తి సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదులుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో మొదట కలసపాడు మండలం పిడుగుపల్లెలో, ఆ తర్వాత కాశినాయన మండలం రాంపాడులో విధుల్లో చేరారు.

రెండుసార్లు విఫలం: ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ తన వద్ద ఉన్న గేట్, సివిల్స్ పుస్తకాలను చూసినప్పుడల్లా రమేశ్‌కుమార్‌కు తన అసలు లక్ష్యం గుర్తుకొచ్చేది. ఈ క్రమంలోనే 2024లో ఇస్రో శాస్త్రవేత్త నియామక పరీక్ష రాసినప్పటికీ, సన్నద్ధతకు తగిన సమయం లేకపోవడంతో విజయం వరించలేదు. ఆ తర్వాత 2026 జనవరిలో మరోసారి పరీక్ష రాసి మెయిన్స్ వరకు వెళ్లినా, ఆశించిన స్థాయిలో మార్కులు రాకపోవడంతో తృటిలో అవకాశం చేజారింది. రెండుసార్లు విఫలమైనా ఆయన ఏమాత్రం నిరాశ చెందలేదు.

రెండుసార్లు ప్రయత్నించినా సాధించలేదని ఎప్పడూ కుంగిపోలేదని రమేశ్​కుమార్ అన్నారు. "ఇంట్లో నుంచి 6 నెలలు బయట అడుగుపెట్టలేదు. ఎవరినీ కలవలేదు. అమ్మానాన్నలతోనూ సరిగా మాట్లాడలేదు. ఒక యజ్ఞంలా భావించి పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాను. కోచింగ్‌ లేకుండానే చదివాను. మళ్లీ పరీక్ష రాశాను. ఫలితాల్లో ఆల్‌ ఇండియా 11వ ర్యాంకు సాధించాను. తిరువనంతపురం విక్రమ్‌ సారాభాయ్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ (VSSC) శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యానని తెలిసినప్పుడు నా సంతోషానికి అవధుల్లేవు. ఉన్నదానితో సంతృప్తి పడిపోకుండా, మనం కోరుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు ఎంత కష్టమైనా పడాలి. శాస్త్రవేత్తగా దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం’’ అని రమేశ్​కుమార్ తెలిపారు.

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VILLAGE ASSISTANT TO ISRO SCIENTIST
VENKAT RAMESH KUMAR FROM KADAPA
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VILLAGE ASSISTANT TO ISRO SCIENTIST

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