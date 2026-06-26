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"ఉమెన్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌"గా నూతక్కి ప్రియాంక - గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ లక్ష్యమే తదుపరి అడుగు

45 దేశాల్లో 75 టోర్నీలు 35 పతకాలు కైవసం - ఏడేళ్లకే చెస్‌పై పూర్తి దృష్టి - అంతర్జాతీయ వేదికపై విజయపతాకం

Woman Grandmaster Nutakki Priyanka Success Story
Woman Grandmaster Nutakki Priyanka Success Story (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:58 AM IST

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Woman Grandmaster Nutakki Priyanka Success Story : చిన్న వయసులోనే అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచిన విజయవాడ మొగల్రాజపురానికి చెందిన నూతక్కి ప్రియాంక అంతర్జాతీయ చదరంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. పట్టుదల, కఠోర శ్రమ, కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో ఇప్పటికే ఉమెన్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ (డబ్ల్యూజీఎం)టైటిల్‌ను అందుకున్న ఆమె ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్‌, గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేస్తోంది.

ఏడేళ్లకే చెస్‌పై పూర్తి దృష్టి : ప్రియాంకలోని ప్రతిభను గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు దుర్గాదేవి, రాధాకృష్ణ ఆమె భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏడేళ్ల వయసులోనే సాధారణ చదువుకు విరామం ఇచ్చి పూర్తి స్థాయిలో చెస్‌ శిక్షణ అందించారు. 2009లో వీఆర్‌ బొబ్బా వద్ద వేసవి శిక్షణలో చేరిన ప్రియాంక కేవలం నెల రోజుల సాధనతోనే జిల్లా అండర్‌-7లో స్వర్ణం, అండర్‌-11లో రజతం, అండర్‌-13లో కాంస్యం సాధించి తన ప్రతిభను చాటుకుంది.

అంతర్జాతీయ వేదికపై విజయపతాకం : 2010లో 1422 ఫిడే రేటింగ్‌తో కెరీర్‌ ప్రారంభించిన ప్రియాంక ఇప్పటివరకు 45 దేశాల్లో 75కుపైగా అంతర్జాతీయ టోర్నీల్లో పాల్గొని 15 స్వర్ణ, 10 రజత, 10 కాంస్య పతకాలు సొంతం చేసుకుంది. 2011లో జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ అండర్‌-9 విభాగాల్లో స్వర్ణ పతకాలు సాధించింది. 2012లో శ్రీలంకలో జరిగిన ఆసియా అండర్‌-10 పోటీల్లో క్లాసిక్‌, బ్లిట్జ్‌, ర్యాపిడ్‌ విభాగాల్లో ఆరు స్వర్ణ పతకాలు గెలిచి సంచలనం సృష్టించింది. అదే ఏడాది స్లొవేనియాలో జరిగిన ప్రపంచ అండర్‌-10 చెస్‌ పోటీల్లో విజేతగా నిలిచింది.

టైటిళ్ల వెనుక నిరంతర శ్రమ : 2018లో 2200 ఫిడే రేటింగ్‌తో మూడు నార్మ్స్‌ సాధించి ఉమెన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్‌ (డబ్ల్యూఐఎం) టైటిల్‌ను అందుకుంది. అనంతరం 2022లో 2300 రేటింగ్‌ పాయింట్లు, మూడు నార్మ్స్‌తో ఉమెన్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌గా అవతరించింది. ప్రస్తుతం 2352 ఫిడే రేటింగ్‌తో కొనసాగుతున్న ప్రియాంకకు ప్రముఖ కోచ్‌లు రామరాజు, జి. మురళీకృష్ణ, శ్యామ్‌మిశ్రా శిక్షణ అందించారు.

ఆర్థిక కష్టాలను అవకాశాలుగా మార్చి : ప్రియాంక విజయగాథలో అత్యంత ప్రేరణాత్మక అంశం ఆమె పోరాటమే. విదేశీ టోర్నీల్లో పాల్గొనడానికి ఒక్కోసారి రూ.3 నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు ఖర్చవుతున్నా, ఆర్థిక ఇబ్బందులకు వెనుకడుగు వేయలేదు. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా తానే ఆన్‌లైన్‌లో చెస్‌ శిక్షణ ఇస్తూ వచ్చిన ఆదాయంతో విదేశీ పోటీలకు హాజరవుతూ తన కలను సాకారం చేసుకుంటోంది. ఇదే సమయంలో ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం దూరవిద్య ద్వారా బీకాం పూర్తి చేసి, విద్యను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. ప్రస్తుతం కేఎల్‌ డీమ్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయం ఉచితంగా ఎంబీఏ విద్యతో పాటు అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు సహకారం అందిస్తోంది.

గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ లక్ష్యమే తదుపరి అడుగు : కష్టాలను చెక్‌మేట్‌ చేస్తూ ఒక్కో మెట్టు ఎక్కిన ప్రియాంక ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్‌ (2400), గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ (2500) టైటిళ్లే తన తదుపరి లక్ష్యమని చెబుతోంది. ప్రతిభకు పట్టుదల జతైతే ప్రపంచ వేదికపై విజయాలు సాధించవచ్చని ఆమె ప్రయాణం నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

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