లోపాన్ని ఎదిరించారు - వివిధ పోటీల్లో సత్తా చాటారు
సమస్య ఉన్నా వెనకడుగు వేయలేదు - ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సాహం - చదువుతూనే పారా అథ్లెట్గా రాణింపు
October 31, 2025 at 3:31 PM IST
Success Story on Handicapped in Joint Vizaiyanaram District : కొందరికి కళ్లు కనిపించవు. ఇంకొందరికి చేతులు పని చేయవు. మరి కొందరు ఇతరత్రా సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అయితేనేం వారిలో ప్రతిభకు కొదవ లేదు. పేదరికాన్ని జయించారు, లోపాన్ని ఎదిరించారు. వివిధ పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటుతున్నారు ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన పలువురు పారా క్రీడాకారులు.
కిల్లక లలిత - పరుగులో చిరుత : మన్యం జిల్లా గుల్లలంక గ్రామానికి చెందిన కిల్లక లలితకు ఒక కన్ను దెబ్బ తింది. మరోటి పాక్షికంగానే కనిపిస్తుంది. పుట్టుక నుంచే ఆమెకు ఈ సమస్య ఉన్నా తను మాత్రం ఎన్నడూ వెనకడుగు వేయలేదు. ఓ వైపు చదువుతూనే పారా అథ్లెట్గా రాణిస్తోంది. ఆమె ప్రతిభను గుర్తించి ఆశ్రయం కల్పించారు హైదరాబాద్లోని చిన జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు నిర్వాహకులు. 5వ తరగతి వరకు చదివించారు.
అనంతరం కేంద్ర క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ప్రతినిధులు బెంగళూరు తీసుకెళ్లి, ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో 2023లో చైనాలో జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్లో 1500 మీటర్ల పరుగులో రజతం గెలుపొందింది. ప్రధానమంత్రి ప్రశంసలు అందుకుంది. అదే సంవత్సరం 5వ ఇండియన్ ఓపెన్ టోర్నమెంటులో రజతం, కాంస్యం, మరుసటి ఏడాది 6వ ఓపెన్ టోర్నీలో స్వర్ణం, రెండు రజతాలు, ఈ సంవత్సరం జరిగిన గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో స్వర్ణం, కాంస్యం, ఖేలో ఇండియా మీట్లో స్వర్ణం, రజతం, చెన్నై టోర్నీలో రెండు స్వర్ణాలతో మెరిసింది. వచ్చే ఏడాది జపాన్లో జరిగే మీట్కు లలిత ఒకటో ర్యాంకర్గా బరిలోకి దిగుతోంది.
పుట్టుకతోనే అంధత్వం : గంట్యాడ మండలం నరవ గ్రామానికి చెందిన సుంకరి దినేష్ డిగ్రీ విద్య పూర్తి చేశాడు. పుట్టుక నుంచి అంధత్వ సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. దినేష్ను చిన జీయర్ స్వామి ట్రస్టు ఆదుకుంది. చదువుతో పాటు క్రీడల్లో ప్రోత్సహించింది. రాష్ట్ర స్థాయిలో 5 సార్లు, జాతీయ స్థాయిలో 3 సార్లు ఆడాడు.
2024 బెంగళూరులో జరిగిన 6వ ఇండియన్ పారా అథ్లెటిక్స్ టోర్నీలో రెండు స్వర్ణాలు, ఇటీవల మంగళగిరిలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి టోర్నీలో స్వర్ణం గెల్చుకొని చెన్నై మీట్కు ఎంపిక అయ్యాడు. క్రీడా కోటాలో ఉద్యోగం పొందడమే తన లక్ష్యమని దినేష్ చెబుతున్నాడు.
చేయి దెబ్బతిన్నా క్రీడల్లో ప్రతిభ : బాడంగి మండలం వీరసాగరం గ్రామానికి చెందిన జె. సత్యనారాయణకు చిన్నప్పుడే ఎడమ చేయి కాలిపోయింది. అయినప్పటికీ అతను క్రీడల్లో ప్రతిభను కనబరుస్తున్నాడు. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో మంగళగిరిలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి గేమ్స్లో లాంగ్ జంప్లో రతజం గెల్చుకున్నారు. ఈ నెల 12న ఏలూరులో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి ఈత పోటీల్లో సీనియర్ విభాగంలో రెండు రజతాలు గెల్చుకున్నాడు. దాంతో హైదరాబాద్లో జరిగే జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక అయ్యాడు.
