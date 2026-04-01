ETV Bharat / state

బక్కగా ఉన్నావంటూ హేళన - శ్రమించి బాడీబిల్డింగ్‌లో పతకాలు సాధిస్తున్న వినోద్‌

రాష్ట్ర స్థాయిలో బంగారు పతకం సొంతం - జాతీయ స్థాయిలో మిస్టర్‌ తమిళనాడు టైటిల్‌ - జోకులు వేసిన వారి నుంచే అభినందనలు - సొంతగా జిమ్‌ ఏర్పాటు చేసి యువతకు శిక్షణ

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 1:08 PM IST

|

Updated : April 1, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Success Story on Bodybuilder Vinod at Kurnool District : బక్కగా ఉన్నావని హేళన చేసిన వాళ్లతోనే బాడీ బిల్డర్‌గా మారి శభాష్ అనిపించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? సినిమాల్లో తప్ప రియల్‌ లైఫ్‌లో అలాంటివి సాధ్యం అంటారా? సాధ్యమే అని నిరూపించాడో యువకుడు. ఒంటి మీద కిలో కండ కూడా లేదని జోకులు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల నుంచి రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్‌ పోటీల్లో పతకాలతో దుమ్ము రేపుతూ తన దమ్మేంటో చూపిస్తున్నాడు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలకు చెందిన కండలవీరుడు వినోద్‌.

బక్కగా ఉన్నావంటూ హేళన చేసిన వారితోనే శభాష్‌ అనిపించుకున్నాడీ యువకుడు. జిమ్‌లో గంటల తరబడి కసరత్తులు చేసి బాడీబిల్డర్‌గా ఎదిగాడు. 2025లో కడపలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో సత్తా చాటి పసిడి పతకం కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన మిస్టర్ తమిళనాడు పోటీల్లో పాల్గొని జాతీయ స్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలిచి, మిస్టర్ తమిళనాడు టైటిల్‌ని సొంతం చేసుకున్నాడు.

జిమ్‌లో గంటల తరబడి కసరత్తులు: జిమ్‌లో కసరత్తులు చేస్తున్న ఈ యువకుడు వినోద్. నంద్యాల జిల్లా సీసంగుంతల స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు ప్రతాప్, శ్రీదేవి. సాధారణ రైతు కుటుంబ నేపథ్యం కలిగిన వినోద్. తండ్రికి వ్యవసాయ పనుల్లో సాయపడుతూ ఇంటర్ వరకు చదువుకున్నాడు. అనంతరం కర్నూలు మెడికల్ కళాశాలలో MLT పూర్తి చేసి, డోన్‌లోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్‌గా అరకొర జీతానికే ఉద్యోగంలో చేరాడు.

మిత్రుల సలహా మేరకు: 6.2 హైట్‌ ఉన్న ఈ కుర్రాడు అప్పట్లో కేవలం 56 కేజీల బరువుతో బక్క పలుచగా కనిపించేవాడు. దీంతో ఇంటర్ చదివే రోజుల నుంచే అందరూ అతడ్ని హేళన చేసేవారు. తన విజయంతోనే వీరందరికీ సమాధానం చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నాడు వినోద్. అందుకోసం 2020లో మొదటిసారి జిమ్‌లో చేరాడు. క్రమంగా బాడీ బిల్డింగ్ మీద దృష్టి పెట్టాడు. శారీరక దారుఢ్యం సంపాదించాడు. మిత్రుల సలహా మేరకు 2023లో తొలిసారి హైదరాబాద్‌లో జరిగిన బాడీబిల్డింగ్‌ పోటీలకు వెళ్లాడు. అక్కడ ఐదో స్థానంలో నిలిచాడు.

సొంతంగా జిమ్‌ ఏర్పాటు: బాడీ బిల్డర్‌గా విజయం సాధించాలంటే ఇంకా కష్టపడాలని భావించిన వినోద్‌. మరింత సాధన చేశాడు. 2024లో కదిరి, 2025లో విజయనగరంలో జరిగిన పోటీల్లో 3వ స్థానంలో నిలిచాడు. 2025లో కడపలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణం సాధించాడు. ఈ ఏడాది జనవరిలో మిస్టర్ తమిళనాడు టైటిల్ గెలుచుకున్నాడు. తనలా బాడీబిల్డర్‌గా ఎదగాలనుకునే వారి కోసం సొంతగా జిమ్‌ ఏర్పాటు చేసి శిక్షణ ఇస్తున్నాడు.

"ల్యాబ్​ టెక్నిషియన్​గా వర్క్ చేసుకుంటూ, జిమ్​ స్టార్ట్ చేశాను. మొదట్లో చాలా బక్కగా ఉన్నా, వెయిట్​ గెయిన్ అయ్యి ఫిట్​గా ఉండాలని జిమ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఆరేళ్లుగా బాడీబిల్డింగ్ కోసం కసరత్తులు చేశాను. సొంతగా జిమ్​ ఏర్పాటు చేసి, యువతకు శిక్షణ ఇస్తున్నాను. మొదట్లో జోకులు వేసిన వారే ఇప్పుడు అభినందిస్తున్నారు." - వినోద్, బాడీ బిల్డర్

మొన్నటి వరకు బక్కగా ఉన్నావంటూ హేళన చేసిన వారే ఇప్పుడు అభినందించడం, చాలా మంది తన జిమ్‌లో చేరి బాడీ బిల్డర్‌గా రాణించాలని కోరుకోవడం పట్ల వినోద్‌తో పాటు, అతడి తల్లిదండ్రులు సైతం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే జాతీయ పోటీల్లో టైటిల్‌ గెలుచుకున్న వినోద్‌ అంతర్జాతీయ పోటీల్లో స్వర్ణం సాధించడమే లక్ష్యంగా కసరత్తులు చేస్తున్నాడు.

TAGGED:

BODYBUILDING SUCCESS STORY
BODYBUILDER VINOD IN NANDYAL
BODYBUILDER VINOD AT NANDYAL
బాడీ బిల్డర్​ వినోద్
YUVA STORY ON BODYBUIDER VINOD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.