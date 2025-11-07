ETV Bharat / state

సరదాగా నేర్చుకుని ఆసియా కప్‌ వరకు - ఒలింపిక్సే లక్ష్యమంటున్న తెలుగమ్మాయి

ఆటను సరదాగా నేర్చుకుని కఠోర సాధన చేసిన యువతి - తాను అనుకున్న కలలను సాధిస్తూ తాజాగా ఆసియా కప్‌లో పాల్గొనేందుకు అర్హత సాధించిన యుక్తశ్రీ

woman_win_gold_medal_in_archery
woman_win_gold_medal_in_archery (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 9:30 AM IST

Success Story of Yuktha Sri who won Gold Medal in Archery: ఆటను సరదాగా నేర్చుకుని ఆపై దాన్ని ఇష్టంగా మార్చుకుని కఠోర సాధన చేసింది ఈ యువతి. ఆర్చరీ క్రీడాకారిణిగా తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అక్కడ మొదలై ఆమె ఎక్కుపెట్టిన విల్లుతో పతకాలను కొల్లగొడుతూనే ఉంది. అనుకున్న విజయాలను సాధిస్తూ అంచెలంచెలుగా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ వచ్చింది. చిన్ననాటి నుంచి అనుకున్న కలలను సాధిస్తూ తాజాగా ఆసియా కప్‌లో పాల్గొనేందుకు అర్హత సాధించింది. ఇక్కడితో ఆగకుండా ఒలింపిక్స్‌లో పతకాన్ని సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని తాను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని కచ్చితంగా సాధిస్తా అంటుంది కృష్ణా జిల్లా కొండపావులూరి యుక్తశ్రీ అనే యువతి.

ఒలింపిక్స్‌లో పతకాన్ని సాధించాలనే లక్ష్యం : యుక్తశ్రీది కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలం మడిచర్ల అనే గ్రామం. చిన్నప్పటి నుంచీ ఆటలంటే ఇష్టమున్న ఆమె 2018లో వేసవి సెలవుల్లో ఆర్చరీ నేర్చుకోవాలనని నిర్ణయించుకుంది. దాంతో ఆమెను తల్లిదండ్రులు విజయవాడలోని ఓల్గా ఆర్చరీ అకాడమీలో చేర్చారు. ఆ తర్వాత రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ క్రీడపై తను ఇష్టాన్ని పెంచుకుంది. దాన్నే కెరియర్‌గా మలుచుకుని ఒలింపిక్స్‌లో పతకాన్ని సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. కుమార్తె ఆసక్తిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఝాన్సీలక్ష్మి, సాయి వెంకటగిరి తనను ప్రోత్సహిస్తూ అందుకు కావలసిన అవసరాలను చేకూరుస్తూ విజయవాడకు మకాం మార్చేశారు. యుక్త ఓ పక్క చదువుకుంటూనే విలు విద్యలో నైపుణ్యాలను ఒంటబట్టించుకోవడం ఆరంభించింది.

ఈ ఘనత సాధించిన తెలుగు అమ్మాయి యుక్తనే : 14 ఏళ్ల వయసులోనే సబ్‌ జూనియర్‌ విభాగంలో జాతీయ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది యుక్తశ్రీ. దాదాపు 20 ఏళ్ల విరామం తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన తెలుగు అమ్మాయి యుక్తనే కావడం విశేషం. దీంతో ఈమెలోని ప్రతిభను గుర్తించిన జంషెడ్‌పూర్‌లోని 'టాటా' ఆర్చరీ అకాడమీ శిక్షణకు ఆహ్వానించింది. ఆ తర్వాత అనేక టోర్నీల్లో సత్తా చాటిన యుక్త వచ్చే నెల సౌదీ అరేబియాలో జరగనున్న ఆసియా కప్‌ (స్టేజ్‌-3)లో పాల్గొనేందుకు సిద్ధమైంది.

హరియాణాలోని సోనిపట్‌లో ఈ నెల 3 నుంచి 6 వరకు నిర్వహించిన ఎంపిక పోటీల్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. అలా తొలిసారిగా అంతర్జాతీయ వేదికపై బరిలోకి దిగే అవకాశం దక్కించుకుంది. అంతేకాదు, గత 10 ఏళ్లలో రికర్వ్‌ విభాగంలో అమ్మాయిల తరఫున ఈ వేదికపై మనదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న క్రీడాకారిణి కూడా యుక్తశ్రీనే. ఇంక యుక్త ఆసియా కప్‌లో పాల్గొనేందుకు అర్హత సాధించడంపై ఈమె తల్లీతండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

YUKTHA SRI SUCCESS STORY
GOLD MEDAL IN ARCHERY
క్రీడాకారిణి యుక్తశ్రీ
ARCHER YUKTASREE
WOMAN WIN GOLD MEDAL IN ARCHERY

