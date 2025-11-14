Bihar Election Results 2025

ఉద్యోగాలు వదిలి సేంద్రియ సాగువైపు అడుగులు - 'ముషి క్రేట్‌’తో మార్కెటింగ్‌

సేంద్రియ సాగులో రాణిస్తున్న ముగ్గురు స్నేహితులు - ఎక్కువ మంది సాగుచేసే పంటలు కాకుండా పుట్టగొడుగులు, మైక్రోగ్రీన్స్‌పై దృష్టి - ప్రస్తుతం మిల్కీ, ఆయిస్టర్‌ రకాలతో రోజుకు 30 కిలోల వరకూ దిగుబడి

Visakha Youth Excell in organic Farming
Visakha Youth Excell in organic Farming (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 11:46 AM IST

Visakha Youth Excell in organic Farming: అనారోగ్యాలకు మనం తీసుకునే ఆహారమే సగం కారణం. అధికంగా పురుగు మందులు, ఎరువుల వాడకం వలన ప్రతీ పదార్థమూ కలుషితమై ప్రాణాలకే పెను ముప్పుగా పరిణమించింది. దీంతో ముగ్గురు స్నేహితులు సేంద్రియ సాగు వైపునకు అడుగులు వేశారు. చేస్తున్న ఉద్యోగాలను విడిచిపెట్టి ఆ రంగంలోకి అడుగు పెట్టారు. అందరూ పండించే పంటలు కాకుండా విభిన్న రకాల సాగుతో ప్రగతి పథంలో అడుగులు వేస్తున్నారు.

ఉద్యోగాలను వదిలి సేంద్రియ పద్ధతుల్లో: విశాఖకు చెందిన ముగ్గురు స్నేహితులు చరణ్, ధనుశ్, సూర్యలకు పంటలు పండించడంపై చిన్నతనం నుంచి ఆసక్తి ఉండేది. అంతకంటే ఆరోగ్యకర ఆహారం అంటే బాగా ఇష్టం వారికి. ఉద్యోగరీత్యా పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్లినప్పటికీ వారు తమ ఆలోచనలను మాత్రం వదిలి పెట్టలేకపోయారు. దాంతో ఉద్యోగాలను వదిలి సేంద్రియ పద్ధతుల్లో కొన్ని పంటలు పండించాలని నిర్ణయించారు.

అందుకుగాను ఆన్‌లైన్‌ తరగతులకు హాజరై మరీ శిక్షణ పొందారు. వారి ఆలోచనలకు దగ్గరగా ఉన్న దీపిక అనే యువతి పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చారు. ఎక్కువ మంది సాగుచేసే పంటలు కాకుండా పుట్టగొడుగులు, మైక్రోగ్రీన్స్‌పై దృష్టి సారించారు. విశాఖపట్నంలోని పెద్ద రుషికొండ సమీపంలో ఓ ఆర్గానిక్‌ ఫామ్​ను ఏర్పాటు చేసుకుని సాగు చేస్తున్నారు. ఆయా పంటలతో పలు ఉత్పత్తులు తయారుచేసి ‘ముషి క్రేట్‌’ అనే బ్రాండ్‌ పేరుతో మార్కెటింగ్‌ చేస్తున్నారు.

స్టార్‌ హోటల్స్‌తోనూ ఒప్పందాలు: చరణ్, సూర్యలు ముడిసరకు కొనుగోలు చేసి సేంద్రియ పద్ధతిలో పుట్టగొడుగులు, మైక్రోగ్రీన్స్‌ పండిస్తుంటే దీపిక పచ్చళ్లు, కారం పొడులు, చిరుతిళ్ల తయారీ బాధ్యతను, ధనుశ్​ మార్కెటింగ్‌ వ్యవహారాలను ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఆయిస్టర్‌ పుట్టగొడుగుల్లో తెలుపు, పింక్, గ్రే రకాలను పండిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మిల్కీ, ఆయిస్టర్‌ రకాల ద్వారా రోజుకు 30 కిలోల వరకూ దిగుబడిని సాధిస్తున్నారు. ఆయిస్టర్‌ రకంతో ఊరగాయ పచ్చడి, ఇడ్లీ, దోశల్లో వేసుకునే కారం పొడులు తయారు చేస్తున్నారు. స్టాల్స్, సంతల్లో అమ్మకాలు చేస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా మైక్రోగ్రీన్‌లను ట్రేలలో పెంచుతున్నారు. ముల్లంగిలో మూడు రకాలు, చియా, ఆవాలు, క్యాబేజీ, బీట్‌రూట్, మెంతి, బ్రకోలి, చిట్టి తోటకూర వంటి తదితరాలు ఇందులో ఉన్నాయి. వీటిని గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీలకు, జిమ్‌లకు సరఫరా చేస్తున్నారు. కొన్ని స్టార్‌ హోటల్స్‌తోనూ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నారు.

స్నాక్‌బార్​ ఏర్పాటుపై యోచన: వీటి ఆదరణ నేపథ్యంలో పుట్టగొడుగుల పచ్చళ్లు, కారం పొడులతో స్నాక్‌బార్​ను ఏర్పాటు చేసే యోచనలో ఉన్నారు. ఇందులో పుట్టగొడుగులతో బజ్జీలు, పకోడి, మిల్కీ మష్రూమ్స్‌తో బిర్యానీ, పన్నీర్‌ తరహా కూరలు, మైక్రో గ్రీన్స్‌తో సూప్స్, ఆమ్లెట్స్, సలాడ్‌లు తయారుచేసి అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు దీపిక, చరణ్, ధనుశ్, సూర్య చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుత కాలంలో రైతులు సేంద్రియ సాగుపై అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. రసాయనాల వాడకాన్ని విడతల వారీగా తగ్గించుకుంటూ సేంద్రియ విధానాలపై అడుగులు వేస్తున్నారు. వరి, ఉద్యాన పంటలు మొదలైన ఇతర ఆహార పంటలను పండిస్తున్నారు.

