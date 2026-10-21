YUVA : అపజయాలను అధిగమించారు - ఐపీఎస్ కొలువుతో ఆదర్శంగా నిలిచారు
Success Story of IPS Officers: 78వ ఐపీఎస్ బ్యాచ్ అధికారులు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరిలో చాలా మంది కార్పొరేట్ కొలువులు, భారీ ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలను విడిచి ఐపీఎస్కు ఎంపిక కావడం విశేషం.
Published : October 21, 2026 at 12:55 PM IST
Success Story Of IPS Officers : వీరంతా ఐపీఎస్ 78వ బ్యాచ్కు చెందిన అధికారులు. ఐఐటీ చదువులు ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు. ఇవేవీ వీరికి సంతృప్తినివ్వలేదు. సమాజానికి సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో లక్షల వేతనం, సౌకర్యవంతమైన జీవితం వదులుకొని సివిల్స్ బాట పట్టారు. అపజయాలు ఎదురైనా పట్టు వీడకుండా కల సాకారం చేసుకున్నారు. ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో నేపథ్యం ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో పోరాటం లక్ష్యం మాత్రం ఒక్కటే ప్రజాసేవ! అనుకున్న గమ్యం చేరుకొనేందుకు పట్టుదలతో శ్రమించారు. ఓటమి నేర్పిన పాఠాల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది విజయతీరాలను చేరుకున్నారు.
ఓటమి నుంచే పాఠాలు
తల్లిదండ్రులిద్దరూ డాక్టర్లు. సోదరుడు, భర్త ఇంజినీర్లు. హైదరాబాద్కు చెందిన చేతనా రెడ్డి మాత్రం ప్రజాసేవలో ముందుండే పోలీస్ ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకున్నారు. బిట్స్ పిలానీలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన ఆమె, నాలుగో ప్రయత్నంలో 110వ ర్యాంకుతో ఐపీఎస్కు ఎంపికయ్యారు. అపజయాలు ఎదురైనా నిరాశ చెందకుండా ఓటమి నుంచే పాఠాలు నేర్చుకుంటూ అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారు. మహిళల భద్రత, సైబర్ నేరాల నియంత్రణపై పనిచేయాలనుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు.
"ఉద్యోగం చేస్తూనే పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యాను. నాలుగో ప్రయత్నంలో విజయం సాధించాను. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమయ్యేవారికి ఓటములు సహజం, కానీ వెనకడుగు వేయకుండా మన తప్పునులను సరిచేసుకొని ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా విజయం సాధిస్తాం" - చేతన రెడ్డి, ఐపీఎస్ అధికారి తెలంగాణ క్యాడర్
డిప్యూటీ కలెక్టర్ టూ ఐపీఎస్
తండ్రి కలను నెరవేర్చడమే కాదు తన ప్రతిభతో కుటుంబానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సీసల గ్రామానికి చెందిన భానుశ్రీ. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1లో టాపర్గా నిలిచి డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఉద్యోగం సాధించినా ఐపీఎస్ కావాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగారు. తొలి ప్రయత్నంలోనే 198వ ర్యాంకు సాధించి కలను సాకారం చేసుకున్నారు.
"నా తొలి ప్రయత్నంలోనే 198వ ర్యాంకు సాధించాను. కాలేజీ పూర్తవ్వగానే పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాను. ముందుగా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 పరీక్షకు హాజరయ్యాను. దానిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఉద్యోగం సాధించాను. తర్వాత యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేశాను. ఆడవాళ్లకు పెళ్లిళ్లకు కట్నాలు ఇచ్చే బదులు వారి చదువులకు ఖర్చు చేస్తే దేనినైనా సాధిస్తారు" - భానుశ్రీ, ఐపీఎస్ అధికారి
నాలుగో ప్రయత్నంలో విజయం
బడిలో గోడపై చదివిన ఓ నినాదం తన జీవిత లక్ష్యాన్నే మార్చేసిందని అంటున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా మన్నూరుకు చెందిన రాజ్కుమార్ చౌహాన్. నవోదయ విద్యాలయంలో చదివినప్పుడు పరిచయమైన 'కమ్ టు లెర్న్ గో టు సర్వ్' అనే మాటలతో స్ఫూర్తి పొందారు. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడైన తండ్రి ప్రోత్సాహంతో సివిల్స్కు సన్నద్ధమయ్యారు. మూడు సార్లు విఫలమైనా 4వ ప్రయత్నంలో 703వ ర్యాంకుతో ఐపీఎస్కు ఎంపికయ్యారు.
రూ.65 లక్షల ప్యాకేజీని కాదని
ఏడాదికి రూ.65 లక్షల ప్యాకేజీ కార్పొరేట్ సంస్థలో మంచి హోదా, అయినా సంతృప్తి చెందలేదు విజయనగరం జిల్లా పెదవేమలికి చెందిన భార్గవ్. ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటూ సేవ చేయాలనే ఆకాంక్షతో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. నాలుగుసార్లు ఓడినా ఐదో ప్రయత్నంలో ఇండియన్ డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ సర్వీస్- ఐడీఏఎస్కి ఎంపికయ్యారు. సీనియర్ల సూచనలతో ఐపీఎస్ సాధించారు.
నాలుగు గోడల మధ్య జీవితాన్ని వదిలి
ఐటీ ఉద్యోగం నాలుగు గోడల మధ్య కంప్యూటర్ ముందు గడిచే జీవితం పంజాబ్కు చెందిన గౌరవ్కు నచ్చలేదు. ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటూ సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యారు. 174వ ర్యాంకుతో ఐపీఎస్కు ఎంపికై శిక్షణలోనూ ప్రతిభ చాటారు. ఉత్తమ ట్రైనీ ట్రోఫీకి ఎంపికవడంతో పాటు పోలీస్ అకాడమీలో డైరెక్టర్స్ పరేడ్కు కమాండర్గా వ్యవహరించడం మరిచిపోలేని అనుభవమని చెబుతున్నారు.
వేర్వేరు నేపథ్యాలు భిన్నమైన అనుభవాలు ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో పోరాటం! లక్షల జీతాలను వదులుకున్నవారు కొందరైతే వరుస అపజయాలను అధిగమించి లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నవారు మరికొందరు. తల్లిదండ్రుల కలలను నిజం చేస్తూ, తమ ఆశయాలకు కార్యరూపం ఇచ్చిన ఈ యువ అధికారులు 78వ ఐపీఎస్ బ్యాచ్లో భాగమయ్యారు.
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