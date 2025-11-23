ETV Bharat / state

8 సార్లు విఫలమైనా నిరుత్సాహపడలేదు - ఆత్మవిశ్వాసంతో 'అపూర్వ' విజయం సాధించిన యువతి

గ్రూప్​1లో సత్తాచాటి డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా ఎంపికైన మందా అపూర్వ - సివిల్స్​లో అనేక సార్లు విఫలమైనప్పటికీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లిన అపూర్వ - పోటీపరీక్షలకు ప్రిపేర్​ అయ్యేవారికి ఆమె చేసిన సూచనలు ఇవే

Success Story of Group1 Topper Manda Apoorva
Success Story of Group1 Topper Manda Apoorva (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 10:06 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Success Story of Group1 Topper Manda Apoorva : ఓటమి విజయానికి నాంది పలుకుతుందనడానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఆ యువతి. ఒక్కటికాదు రెండుకాదు సివిల్స్​లో ఏకంగా ఎనిమిదిసార్లు సార్లు లక్ష్య సాధనలో విఫలమయ్యారు. అయితేనేం మరింత పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగారు. టీజీపీఎస్సీ 2024లో నిర్వహించిన గ్రూప్‌-1 పరీక్షల్లో విజయం సాధించి షెభాష్ అనిపించుకున్నారు. డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఎంపికైన మందా అపూర్వ ఏడాది శిక్షణ పొందేందుకు ఖమ్మంలో పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు. ఆమె విజయగాథ ప్రస్తుతం పోటీపరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న ఎంతోమంది యువతకు ప్రేరణనిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ఆమె నేపథ్యం ఏంటి? ఏవిధంగా పోటీపరీక్షలకు ప్రిపేర్​ అయ్యారనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.

పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా : హనుమకొండకు చెందిన మందా అపూర్వ తండ్రి అశోక్‌ కుమార్‌ కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్‌ ప్రొఫెసర్, తల్లి రజనీదేవి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు. హనుమకొండ ఎక్సైజ్‌ కాలనీలో నివాసం ఉండేవారు. పాఠశాల, ఇంటర్‌ విద్యను స్థానికంగా చదువుకున్న అపూర్వ హైదరాబాద్‌లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బీటెక్‌ (సివిల్‌) 2014లో పూర్తి చేశారు. ఆమెకు ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు. బీటెక్‌ చదువు పూర్తయిన తర్వాత ప్రజలకు సేవచేసే ఉన్నతోద్యోగంలో చేరాలనుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సివిల్స్‌ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతూ ఎనిమిదిసార్లు రాశారు. పలుమార్లు లక్ష్యసాధనలో విఫలమైనప్పటికీ ప్రయత్నం మాత్రం ఆపలేదు.

డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా నియామకం : లక్ష్యానికి దగ్గరగా వెళ్లొస్తూ నిరుత్సాహపడిన ప్రతిసారీ తల్లి, తండ్రి ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపారు. 2022లో సివిల్స్‌ పరీక్షల్లో జాతీయ స్థాయిలో 646 ర్యాంక్‌ వచ్చింది. కానీ ఆమె కలలుగన్న ఐఏఎస్‌ రాలేదు. స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియాలో(సాయ్​) అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా నియమితులయ్యారు. ఓ వైపు ఈ ఉద్యోగం చేస్తూనే టీజీపీఎస్సీ పరీక్షలు రాశారు. సివిల్స్‌ పరీక్షలు రాసిన అనుభవంతో గ్రూప్‌-1 పరీక్షలను తేలిగ్గా రాసి అపూర్వ విజయాన్ని సాధించారు.

ఆమెకు వచ్చిన ర్యాంకుతో నేరుగా డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా నియమితులయ్యారు. రెవెన్యూ శాఖలో ఈ హోదాలో ఉన్నవారు సాధారణంగా ఐదారేళ్లలో ఐఏఎస్‌ హోదాను సాధించవచ్చు. నిర్భయంగా ఉద్యోగం చేయాలని, ఐఏఎస్‌ హోదా పొందాలని కలెక్టర్‌ అనుదీప్‌ దురిశెట్టి ఆమెను ప్రోత్సహించారు. యువత ప్రణాళికాబద్ధంగా చదివితే పోటీపరీక్షల్లో విజయం సాధించడం సులభమేనని ఆమె లెలిపారు.

"నా భర్త ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పలు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలను నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం దక్కినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రభుత్వ ఫలాలు పేదలకు అందించేందుకు కృషి చేస్తాను. యువత నిరుత్సాహం వీడి పట్టుదలతో, ప్రణాళికాబద్ధంగా చదివితే విజయాలు సాధిస్తారు"- అపూర్వ, డిప్యూటీ కలెక్టర్‌

పోటీపరీక్షల్లో విజయం సాధించడం ఎలా : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు విపరీతమైన పోటీ ఉంది. అలా అని నిరూత్సాహ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓ పద్ధతి ప్రకారం ప్రిపేర్​ అయినట్లయితే విజయం సాధించడం సులువేనని పలువురు విజేతలు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ముందుగా సిలబస్​, ప్రామాణిక పుస్తకాలు, పాత ప్రశ్నపత్రాలను సమకూర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఓ టైం టేబుల్​ను రూపొందించుకుని వాటి ప్రకారం ప్రిపేర్​ అవ్వాలంటున్నారు. మాక్​టెస్ట్​లను రాయడం వల్ల ఆ సబ్జెక్టు ఎంతవరకు అర్థం అయిందనేది అవగాహనకు వస్తుంది. ఆన్​లైన్​లో పోటీపరీక్షలకు సంబంధించిన ఎంతో కంటెంట్​ అందుబాటులో ఉంది.

YUVA : మూడేళ్లలో రోజుకు 14 గంటల కఠోర శ్రమ - గ్రూప్​-1లో ఎంపీడీవోగా కొలువు

YUVA : ఎలాంటి కోచింగ్ లేకుండా గ్రూప్-1,2,3లో సత్తా - సవాళ్లను అధిగమించి డిప్యూటీ కలెక్టరయ్యాడు

Last Updated : November 23, 2025 at 10:40 PM IST

TAGGED:

GROUP1 TOPPER SUCCESS STORY
YOUTH SUCCESS STORIES
MANDA APOORVA SUCCESS STORY
SUCCESS STORY OF GROUP1 TOPPER
SUCCESS STORY OF GROUP1 TOPPER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.