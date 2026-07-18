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తేనెటీగలతో స్టార్టప్ - పేటెంట్ రైట్స్ సాధించిన విద్యార్థులు

పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదుగుతున్న యువత - తేనెటీగల మైనంతో వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు - విద్యార్థుల తయారు చేసిన ప్రొడెక్ట్స్‌కి పేటెంట్‌ - ఇళ్లల్లో నిత్యం వినియోగించే ఉత్పత్తుల తయారీ

Students Making Products with Beeswax
Students Making Products with Beeswax (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 5:19 PM IST

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Students Making Products with Beeswax : తేనెటీగలు పేరు వింటేనే ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. అవి కుడితే ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని భయపడి దూరంగా పారిపోతాం. కానీ తాడేపల్లిగూడెంలోని ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఆ భయాన్నే తమ విజయానికి బాటలుగా మార్చుకున్నారు. అందరూ ప్రమాదం అనుకున్న తేనెటీగలతోనే పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదుగుతున్నారు. కేవలం తేనెటీగల ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేయడమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పేటెంట్‌ రైట్స్‌ దక్కించుకుని సరికొత్త రికార్డ్‌ని సృష్టించారు. ఇంతకీ ఆ విద్యార్థులు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులేంటి? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రస్తుతం విద్యార్థులు చదువుతో పాటు వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో రాణించేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను గుర్తించి అధ్యాపకులు ప్రోత్సహిస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించగలరు. ఎవరికైనా పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదగాలనే ఆశ ఉంటుంది. దాన్ని సాకారం చేసుకునేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఆలోచనకు తోడు పట్టుదలతో కృషి చేస్తే పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదగడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదంటున్నారీ విద్యార్థులు.

తేనెటీగలతో స్టార్టప్ - పేటెంట్ రైట్స్ సాధించిన విద్యార్థులు (ETV Bharat)

విద్యార్థుల తయారు చేసిన ప్రొడెక్ట్స్‌కి పేటెంట్‌: చదువంటే కేవలం పుస్తకాల్లో ఉన్న పాఠాలను కాకుండా జీవితంలో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి. పారిశ్రామికవేత్తగా ఎలా ఎదగాలన్న అంశాలను అధ్యాపకులు విద్యార్థులకు వివరిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలోని ఉద్యాన వర్సిటీ విద్యార్థులు వినూత్న పద్ధతిలో తేనెటీగల నుంచి వచ్చే మైనంతో వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. ఇందులో మూడింటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పేటెంట్‌ రైట్స్‌ను కూడా ఇచ్చింది.

ఇళ్లల్లో నిత్యం వినియోగించే ఉత్పత్తుల తయారీ: తేనే అంటే అందరికీ ఇష్టమే. కానీ తేనెటీగలంటే మాత్రం భయపడిపోతారు. అటువంటి తేనేటీగల నుంచి విద్యార్థులు అద్భుతమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. తేనేటీగల మైనం ద్వారా సౌందర్య ఉత్పత్తులతో పాటు ఇళ్లల్లో నిత్యం వినియోగించే ప్రొడక్టులను రూపొందిస్తున్నారు. మహిళలు వాడే లిప్‌ బామ్‌, చిన్నారులు తినే హనీ లాలీ పాప్‌, బీవేక్స్‌ షూ ఫాలీష్‌ మెుదలైన ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నామని చెబుతోంది విద్యార్థిని.

"తేనెటీగల నుంచి వచ్చే మైనంతో వివిధ రకాల సౌందర్య ఉత్పత్తులు, నిత్యం వినియోగించే ప్రొడక్టులను విద్యార్థుల రూపొందించారు. వీటితో పాటు షూ ఫాలిష్, ఫర్నిచైర్ ఫాలిష్ మొదలైనవి చేశారు. ఈ ప్రొడెక్ట్స్‌కి పేటెంట్‌ రైట్స్ రావడం ఎంతో గర్వంగా ఉంది" - ఇమ్మానియేల్, అధ్యాపకుడు

ఎంతో గర్వంగా ఉంది: మైనంతో చేసిన ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్‌ ఉందని చెబుతోంది మరో విద్యార్థిని. తాము పారిశ్రామిక వేత్తలుగా ఎదిగేందుకు ఈ ఉత్పత్తులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని వివరించింది. విద్యార్థుల ఆసక్తిని గమినించి వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నామని వర్సిటీ అధ్యాపకుడు ఇమ్మానియేల్‌ తెలిపారు. కాస్మోటిక్స్‌తో పాటు పురుగుల మందులు, వివిధ రకాల సాస్‌లు, ఆయిల్స్‌, మల్టీ గ్రేయిన్‌ పౌడర్స్‌ వంటివి తయారు చేస్తున్నారని వీటికి పేటెంట్ రావడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని చెబుతున్నారు.

తేనెటీగల మైనం ద్వారా ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తున్న విద్యార్థులు ఎంతోమందికి స్పూర్తిదాయకం. పారిశ్రామికవేత్తలుగా ముందుకు వెళ్లాలనే వారి కలను నిజం చేసుకునేందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు.

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తేనెటీగల మైనంతో ఉత్పత్తులు
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