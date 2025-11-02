ETV Bharat / state

YUVA : మూడేళ్లలో రోజుకు 14 గంటల కఠోర శ్రమ - గ్రూప్​-1లో ఎంపీడీవోగా కొలువు

గ్రూప్‌-1,2,3,4 ఉద్యోగాలు సాధించిన యువకుడు సతీశ్ - గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో ఎంపీడీఓ అధికారిగా ఎంపిక - ప్రస్తుతం గ్రూప్‌-4 ఉద్యోగం సాధించి వార్డ్​ ఆఫీసర్​గా పని చేస్తున్న సతీశ్

MPDO Satish Success Story
MPDO Satish Success Story (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 10:31 PM IST

Mandal Parishad Development Officer Satish Success Story : సర్కార్‌ కొలువు కొడితేనే కష్టాలు తీరుతాయని ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టాడు ఓ యువకుడు. కానీ అతని తల్లిదండ్రులు మధ్యలోనే వివాహం చేశారు. బరువు, బాధ్యతలకు తోడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా అతడిని చుట్టుముట్టాయి. పరిస్థితిని గట్టెక్కించేందుకు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టాడు. పండుగలు, పబ్బాలు లేకుండా మూడేళ్లుగా రోజుకు 14 గంటలు చదివాడు. దీంతో అతని కష్టానికి ఫలితంగా గ్రూప్‌-1,2,3,4 ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. క్రమశిక్షణనే విజయానికి సోపానం అని ఆ యువకుడు చెెబుతున్నాడు.

ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలనే లక్ష్యంతో : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు విపరీతమైన పోటీ ఉన్న ప్రస్తుత రోజుల్లో ఒక్క సర్కారు కొలువు సాధించాలంటేనే ఎంతో కష్టపడాలి. అలాంటిది ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా నాలుగు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికై ఔరా అనిపించాడు సతీశ్. ఇంజినీరింగ్‌ (బీటెక్) పూర్తి చేసి సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగంలో చేరాడు. మంచి జీతం పొందినా సాఫ్ట్​వేర్​ కొలువు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు. ప్రభుత్వంలో ఉన్నతాధికారి ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా అహర్నిశలు శ్రమించాడు.

ఎంపీడీవోగా కొలువు : తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ తాజాగా ప్రకటించిన గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో ఎంతో కష్టపడి ఎంపీడీవో (మండల పంచాయతీ డెవలప్​మెంట్​ ఆఫీసర్) ఉద్యోగాన్ని సాధించాడు. వీటితో పాటు మరో మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి యువతకి ఆదర్శంగా నిలిచాడు. ఈనాడు వార్తా పత్రిక ఎడిటోరియల్ చదవడం వలన నాలుగు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించానంటున్నారు సతీశ్.

తల్లిదండ్రుల సహకారంతో : సూర్యాపేట జిల్లా మోతె మండలం సిరికొండ గ్రామానికి చెందిన సతీశ్​ గ్రూప్​-1లో ఎంపీడీవోగా, గ్రూప్​-2లో ఎక్సైజ్​ ఎస్సైగా, గ్రూప్​-3లో 1:3 జాబితాలో, గ్రూప్​-4లో మున్సిపల్​ వార్డు ఆఫీసర్​గా ఎంపికై ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. నాలుగు సర్కారు కొలువులు సాధించడం పట్ల తన తల్లిదండ్రుల కృషి ఉందని దానికి తగిన ఫలితంగా ఈ విజయం సాధ్యమైనట్లు సతీశ్​ చెబుతున్నారు. గుణగంటి ఉప్పమ్మ-ఉప్పయ్య దంపతుల చిన్న కుమారుడు సతీశ్. ఉప్పయ్య వ్యవసాయం చేస్తూ గీత కార్మికుడిగా పనిచేసేవారు. ఉప్పమ్మ వ్యవసాయ పనుల్లో కూలీగా పనిచేసి చదివించారని ఆయన తెలిపారు.

YUVA : మూడేళ్లలో రోజుకు 14 గంటల కఠోర శ్రమ - గ్రూప్​-1లో ఎంపీడీవోగా కొలువు (ETV)

స్థిరంగా మూడేళ్ల కష్టం : 2010లో బీటెక్​ పూర్తి చేసిన సతీశ్​ ఓ సాఫ్ట్​వేర్​ కంపెనీలో చేరారు. అప్పటి నుంచే ఆయనలో ఎదో తెలియని అసంతృప్తి. ఈ ఉద్యోగం సరైంది కాదనుకున్నప్పుడు తన సోదరుడు లక్ష్మణ్​ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధం కావాలని ప్రోత్సహించినట్లు సతీశ్​ తెలిపారు. దాంతో పోటీ పరీక్షల కోసం ఉద్యోగం వదిలేసి వచ్చినట్లు చెప్పారు. 2018లో గ్రూప్​-2 కోసం ప్రిపరేషన్​ ప్రారంభించానని, కానీ ఆ సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ప్రకటనలు లేకపోవడం, వాటి కోసం ఎదురుచూసి 2022 నుంచి సీరియస్​గా సన్నద్ధమైనట్లు తెలిపారు. మొత్తంగా మూడేళ్లు చదువుపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణలో గ్రూప్​-1 పరీక్షలు మూడుసార్లు వాయిదా పడినా సరే ఎప్పటికైనా ఉద్యోగం సాధించాలనే పట్టుదలతో ప్రిపరేషన్​ ఆపలేదని సతీశ్​ చెప్పారు. గ్రూప్స్​ ఉద్యోగాలంటే తక్కువ సమయంలో పూర్తయ్యేవి కాదని తనకు ముందే తెలుసని దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చదువును కొనసాగించినట్లు తెలిపారు. అందువల్లే ఉన్నతాధికారిగా ఉద్యోగం సాధించినట్లు తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

"గ్రూప్​-1,2,3,4లలో ఉద్యోగాలు సాధించాను. ప్రస్తుతం మున్సిపల్​ వార్డ్​ ఆఫీసర్​గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. మూడేళ్లు కష్టపడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా చదివాను. పరీక్షలు రద్దైనా, వాయిదా పడినా ఎలాంటి కుంగుబాటుకు లోనుకాకుండా, నాకు నేనే ధైర్యం చెప్పుకుని ముందుక సాగాను. ప్రస్తుతం గ్రూప్​-1లో మండల పంచాయతీ డెవలప్​మెంట్ అధికారిగా ఎంపికయ్యాను" - సతీశ్

