YUVA: వైఫల్యాల నుంచి జడ్జి సీటు వరకు - ప్రణయ శ్రీ పట్టువదలని ప్రయాణం ఇదే!
Interview With Jr Civil Judge Pranaya Sri - ప్రణయ చిన్నప్పటి నుంచే జడ్జి కావాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుంది. అలా మొదటి, రెండు ప్రయత్నాల్లో విఫలమైన మూడోసారి మాత్రం లక్ష్యాన్ని చేధించింది.
Published : October 23, 2026 at 3:45 PM IST
Interview With Jr Civil Judge Pranaya Sri : ఒక లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే బలమైన సంకల్పం. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గని పట్టుదల. ఇవే ఆమె విజయానికి సోపానాలయ్యాయి. పదో తరగతి నుంచే న్యాయమూర్తి కావాలనే కలను తన లక్ష్యంగా మార్చుకుని, అందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు వేసుకుంది. ఇంటర్ తర్వాత జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షలో విజయం సాధించి, ఐదేళ్ల ఎల్ఎల్బీ, ఆ తర్వాత ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేసి జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కావాలనే లక్ష్యంతో పరీక్షకు సిద్ధమైంది. రెండుసార్లు విఫలమైనా మొదటి, రెండో ప్రయత్నాల్లో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకుంటూ అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఎలా నెరవేర్చుకుందో జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన ప్రణయ శ్రీ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఇంతవరకు చేరుకోడానికి మీరు ఎలా కష్టపడ్డారు? ఏ విధంగా సన్నద్ధమయ్యారు?
నా ప్రిపరేషన్ నేను ఎల్ఎల్బీ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్నప్పుడు మొదలుపెట్టాను. అప్పట్లో నాకు అంత గైడెన్స్ లేదు. తర్వాత నేను దిగ్విజయ్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేరాను. అక్కడ కృష్ణ సర్ నాకు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు. అలా నేను ప్రిలిమ్స్లో మొదటి అటెంప్ట్ ఇచ్చాను. అక్కడ 2 మార్కులతో ఎంపిక కాలేదు. తర్వాత మెయిన్స్ వరకు వచ్చాను. కానీ అప్పుడు క్రిమినల్ పేపర్లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. మూడో అటెంప్ట్లో ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ కూడా పూర్తి చేశాను. ప్రస్తుతం నేను జూనియర్ జడ్జిలాగా ఎంపిక అయ్యాను.
మొదటి అటెంప్ట్లో విఫలమైనప్పుడు ఎలా అనిపించింది?
నిరాశ అయితే పడలేదు. ఎలా అయినా సాధించాలనే అనుకున్నాను. ఎందుకంటే మొదట 2 మార్కులతో పోయింది. ఆ తర్వాత మెయిన్స్ వరకు వచ్చాను. అలా ఇంటర్వ్యూ కూడా దాటేశాను. ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ప్రిపరేషన్లో తప్పులు ఏంటో చూసుకుని వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ వచ్చాను. మొదట ప్రిలిమ్స్కు బేసిక్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యం. ఇవన్నీ మళ్లీ మెయిన్స్కి ఉపయోగపడతాయి. అలా చదవటం వల్ల నేను ఆ రెండింటిని దాటాను.
మీకు లా చదవాలనే ఆసక్తి ఎలా వచ్చింది?
చిన్నప్పటి నుంచి జడ్జి అవ్వటం నా కల. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే సాధారణంగా నాకు సోషల్ సైన్సెస్ అంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది. దాని నుంచి మంచి ప్రొఫెషనల్ కోర్స్కు వెళ్లాలి అనుకున్నా. అలా నేను లా చేయాలని అనుకున్నాను. అది 3 లేదా 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. దాంట్లో 'క్లాట్' అని ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుంది. నేను ఇంటర్ చదువుతూనే మరోవైపు క్లాట్కు సన్నద్ధం అయ్యాను. మా నాన్న కోర్టుకు వెళ్తుంటే నేను కూడా మా నాన్నతో కలిసి వెళ్లేదాన్ని. అలా ఆసక్తి పెరిగింది. అలాగే మా నాన్న కూడా ప్రోత్సహించారు. అలాగే పెళ్లి తర్వాత కూడా మా కుటుంబసభ్యులు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేశారు. ప్రత్యేకంగా నా భర్త తోడుగా నిలిచారు.
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