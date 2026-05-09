YUVA : యూట్యూబ్​ వీడియోలతో ప్రిపరేషన్ - తొలి ప్రయత్నంలోనే 4 ఉద్యోగాలు

తొలి ప్రయత్నంలోనే 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన ఉన్నతి - యూట్యూబ్​, ఇతర ఆన్​లైన్ ప్లాట్​ఫాంలు వినియోగించుకుంటూ ప్రిపరేషన్ - ప్రతిభకు క్యూ కట్టిన పలు ఉద్యోగాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 2:42 PM IST

Updated : May 9, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Young Girl Unnathi Got 4 Govt Jobs : ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే చాలు జీవితం సెటిల్ అయిపోతుందని భావించే నిరుద్యోగులు ఎందరో. ఏళ్ల తరబడి కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూ చివరి నిమిషంలో అవకాశాలు కోల్పోయి నిరాశ చెందే వారూ అనేకం. కానీ ఆ యువతి రూటే వేరు. పక్కా ప్లానింగ్ ఉంటే ఆకాశమే హద్దు అని నిరూపించింది. గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తైన వెంటనే 4 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి అందరినీ అబ్బురపరుస్తోంది జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాకు చెందిన ఉన్నతి. ఆమె సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తొలి ప్రయత్నంలోనే 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే సమాజంలో అదో ప్రత్యేక హోదా. మంచి జీతం. జీవితాంతం భరోసా ఉండటంతో యువత దీనికోసం ఏళ్ల తరబడి నిద్రాహారాలు మాని శ్రమిస్తుంటారు. అయితే అందరిలాగా గుడ్డిగా గ్రూప్స్ వెనక పడకుండా తన బలాన్ని అంచనా వేసుకుని విజేతగా నిలిచిందీ యువతి. తొలి ప్రయత్నంలోనే 4 ప్రతిష్టాత్మక ఉద్యోగాలను సాధించి శెభాష్ అనిపించుకుంటోంది.

ఈ యువతి పేరు ఉన్నతి. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా బొంకూరు స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు మురళీధర్ రెడ్డి, మాధవి. వీరిది వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబం. పదో తరగతి ఫలితాల్లో 10/10 జీపీఏ సాధించిన ఉన్నతి హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐటీలో బీటెక్ పూర్తి చేసింది. క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్స్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాలు వచ్చినప్పటికీ లక్ష్యం కోసం వాటిని వదులుకుంది. పట్టున్న సబ్జెక్టులనే ఆయుధంగా మలుచుకుని లక్ష్యం దిశగా పక్కా ప్రణాళికతో అడుగులు వేసింది.

ఎలాంటి కోచింగ్​ లేకుండానే సత్తాచాటి : కోచింగ్ తీసుకుంటేనే ఉద్యోగం వస్తుందన్న నమ్మకాన్ని పటాపంచలు చేసింది ఉన్నతి. యూట్యూబ్, ఇతర ఆన్‌లైన్ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌ను సమర్థవంతంగా వాడుకుంది. పాత ప్రశ్నాపత్రాలను విశ్లేషించుకుంటూ నిత్యం మాక్ టెస్టులు రాస్తూ తన లోపాలను సరిదిద్దుకుంది. స్పష్టమైన లక్ష్యం ఉంటే ఇంట్లోనే ఉండి విజయం సాధించవచ్చని నిరూపించింది. ఉన్నతి ప్రతిభకు నిదర్శనం ఆమె సాధించిన ఉద్యోగాలే. కెనరా బ్యాంక్, గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో పీవో ఉద్యోగాలతో పాటు, ఎన్​ఐఏసీఎల్​లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్‌గా, ఎస్​ఎస్​సీ-సీజీఎల్ ద్వారా నాలుగు విభాగాల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైంది. ప్రస్తుతం ఆమె జీఎస్టీ ఇన్‌స్పెక్టర్ కొలువును ఎంచుకుంది. భవిష్యత్తులో యూపీఎస్సీ రాసి ఐఆర్​ఎస్ అధికారిగా సేవలందించడమే తన అసలు లక్ష్యమంటోంది.

"నాకు ఈ ఏడాది నాలుగు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. అందులో మొదటిది కెనరా బ్యాంక్​లో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్. తెలంగాణ గ్రామీణబ్యాంకులో పీవోగా ఎంపికయ్యా. ఎన్​ఐసీఎల్​లో ఏవోగా, ఎస్​ఎస్​సీ సీజీఎల్​లో ఇన్​స్పెక్టర్​గా మొత్తం 4 జాబ్​లు సాధించాను. నేను కాంపిటీటివ్ కోచింగ్​ కోసం ఎక్కడికీ వెళ్లలేదు. స్వయంగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ నుంచి టెస్ట్​బుక్​లో టెస్ట్​ సిరీస్​లు ఎక్కువ రాశాను. ఎక్కువ మార్కులు సాధించేందుకు మాక్​ టెస్టులు రాయడం ఉపయోగపడింది" - ఉన్నతి, 4 ఉద్యోగాలు సాధించిన యువతి

ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు : మొదటి ప్రయత్నంలోనే తమ కుమార్తె 4 ఉద్యోగాలు సాధించడం పట్ల తండ్రి మురళీధర్ రెడ్డి, సోదరుడు భానుప్రకాశ్ రెడ్డి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లల ఇష్టాలకు అనుగుణంగా వారిని ప్రోత్సహిస్తే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని వారు చెబుతున్నారు. సాంకేతికతను వినోదానికి మాత్రమే కాకుండా, జ్ఞాన సముపార్జనకు వాడుకోవాలని ఉన్నతి సూచిస్తోంది. పట్టులేని సబ్జెక్టులపై సమయం వృథా చేయకుండా నచ్చిన అంశాలపై పట్టు సాధించి పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు స్కోర్ చేసేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిరుద్యోగులకు సలహా ఇస్తోంది.
