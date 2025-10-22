ETV Bharat / state

YUVA : లక్ష్యాలకు అడ్డుకాని పెళ్లి, పిల్లలు - ఏకంగా 5 ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన వరంగల్ యువతి

ఎంఎన్సీ కంపెనీలో ఉద్యోగం వద్దని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం కృషి - 2019 నుంచి 5 ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన అద్వైత - తాజాగా గ్రూప్​-1 ఫలితాల్లో ఎంపీడీవో జాబ్

Advaita Inspiring Journey
Advaita Inspiring Journey (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Advaita Inspiring Journey : మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలి! తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడాలి! అంచెలంచెలుగా ఎదగాలి! ఇదిగో ఈ సూత్రాన్నే నమ్మింది హనుమకొండకు చెందిన యువతి. ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగాల నుంచి ప్రభుత్వ కొలువులు పొందేలా కృషి చేసి విజయం సాధించింది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి ఇటీవల విడుదల చేసిన గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ఎంపీడీవో ఉద్యోగానికి ఎంపికైంది. పెళ్లి, కుటుంబం, పిల్లలు ఇవేవీ తన లక్ష్యాలకు అడ్డు కాలేదంటున్న అద్వైత సక్సెస్‌ స్టోరీ ఇది.

YUVA : పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతలు చూస్తూనే - 5 ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన యువతి (ETV)

భర్త ప్రోత్సాహంతోనే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు : హనుమకొండకు చెందిన సదానందం, పద్మ దంపతుల పెద్ద కుమార్తె. 2011లో కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కెమిస్ట్రీ పూర్తి చేసి 2012లో ఎంఎన్​సీ కంపెనీలో ఉద్యోగానికి ఎంపికైంది. 2015లో వివాహం అయ్యింది. భర్త మధు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ రాచకొండ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో ఎస్​ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగంలో కొనసాగిస్తూనే యువతి పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యింది.

3 ఏళ్లు జూనియర్​ అసిస్టెంట్​గా : 2019లో పంచాయతీ కార్యదర్శి, డెయిరీ డెవలప్‌మెంట్‌ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైంది. అందులో మెుదటి పోస్ట్‌ని ఎంచుకొని ధర్మసాగర్‌ మండలం రాపాకపల్లిలో 15 నెలల పాటు పని చేసింది. ఆ తర్వాత 2021లో గ్రూప్‌-4లో మంచి ర్యాంకు సాధించి వరంగల్‌ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌, ములుగు ఎస్పీ కార్యాలయంలో 3 ఏళ్ల పాటు జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా పని చేసింది.

గ్రూప్​-1లో ఎంపీడీవోగా ఎంపిక : ఆ తరువాత 2024లో మహాత్మ జ్యోతీరావు పూలే గురుకుల డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకురాలిగా ఎంపికై ప్రస్తుతం కాజీపేటలోని సోమిడి ఎంజేపీలో రసాయన శాస్త్రం అధ్యాపకురాలిగా పనిచేస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో మల్టిజోన్‌-1 పరిధిలో 660 ర్యాంకు సాధించి ఎంపీడీవోగా ఎంపికైంది. ఉద్యోగం చేస్తూనే రోజుకు 4-5 గంటలు సమయం కేటాయించి ప్రణాళిక ప్రకారం చదవడంతో లక్ష్యం సాధించనాని చెప్పింది.

''ఇటీవల విడుదలైన గ్రూప్​-1 ఫలితాల్లో 660 ర్యాంకు తోటి మల్టీజోన్​-1లో ఎంపీడీవోకి సెలెక్ట్​ అయ్యాను. డిసెంబరు 2011లో నేను కేయూలో ఎంఎస్సీ ఇంటిగ్రేటెడ్​ కెమిస్ట్రీ పూర్తి చేశాను. దాని తర్వాత మైలాన్​లో జాబ్​ చేశాను. 2012లో నోటిఫికేషన్​లో క్వాలిఫై అయ్యాను కానీ మెయిన్స్​లో క్లియర్​ కాలేదు. 2019లో పంచాయతీ సెక్రటరీగా 15 నెలలు పని చేశాను. ఆ తర్వాత గ్రూప్-​ 4 రాసినప్పుడు హోమ్​ డిపార్ట్​మెంట్​లో జూనియర్​ అసిస్టెంట్​గా మూడేళ్లు చేశాను. ఈ ఉద్యోగం చేస్తూనే నేను గ్రూప్​-1 ప్రిలిమ్స్​ మూడు సార్లు రాశాను.​ 2024లో గ్రూప్- 1 మెయిన్స్​ క్లియర్​ చేశాను.''-అద్వైత, 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విజేత

ప్రజలకు సేవ చేయడమే లక్ష్యం : తల్లిదండ్రులతో కలిసి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి చేతుల మీదుగా నియామక పత్రం అందుకోవడం గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చిందని అద్వైత తెలిపింది. అంకితభావం, జవాబుదారీతనంతో ప్రజలకు మెరుగైన సేవ చేయడమే తన లక్ష్యమంటోంది. కష్టపడితే విజయం సాధించవచ్చని అయితే సమయానికి తగ్గట్లుగా స్మార్ట్‌ వర్క్‌ చాలా అవసరమని సూచించింది. కరెంట్‌ అఫైర్స్‌పై ఎప్పటికప్పుడు పట్టు సాధిస్తే ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని వివరించింది.

తండ్రి కలను నెరవేర్చిన కూతురు : పరీక్షల సమయంలో అనారోగ్యం సహకరించక పోయినా వెనకడుగు వేయలేదీ యువతి. ఒకవైపు కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకుంటూనే మరోవైపు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యింది. ఎంపీడీవో ఉద్యోగం తన తండ్రి కల అని దీని ద్వారా గ్రామాల అభివృద్ధికి తనవంతు కృషి చేస్తానని వివరించింది.

ఐఏఎస్‌ కావడమే తన లక్ష్యం : యువత, ముఖ్యంగా స్త్రీలు ఆర్థికంగా ఎదిగి తనకు తాను నెలబడితేనే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయని చెబుతుంది. అలాగే కేవలం ప్రభుత్వ కొలువుల వైపే దృష్టి సారించకుండా ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగం చేస్తూనే పోటీ పరీక్షలు రాసి విజయం సాధించాలని సూచించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించినప్పుటికీ తన ప్రయాణాన్ని ఆపనని, భవిష్యత్తులో సివిల్స్‌ రాసి ఐఏఎస్​ కావడమే తన లక్ష్యమని దీనికోసం ఇప్పటినుంచే ప్రిపరేషన్​ కొనసాగిస్తానని వివరించింది.

