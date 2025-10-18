ETV Bharat / state

పట్టుదలతో వైకల్యాన్ని జయించాడు - గవర్నమెంట్‌ టీచర్‌గా ఎంపికై స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు

2019లోనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాడు సింహాచలం - దివ్యాంగుల కోటాలో కాకుండా ఓపెన్‌ కేటగిరీలోనే ఈ ఉద్యోగం సాధించడం విశేషం!

Success Story of Handicapped Simhachalam Naidu
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 11:35 AM IST

Success Story of Handicapped Simhachalam Naidu: అతని పట్టుదలతో వైకల్యాన్ని జయించాడు. సంకల్పంతో కష్టాలకే సవాలు విసిరాడు. పుట్టుక నుంచి రెండు చేతులు సహకరించలేదు, అయినా కష్టపడి చదువులో రాణించాడు. కాళ్లనే చేతులుగా చేసుకుని, అన్ని పనులూ నేర్చుకున్నాడు. గవర్నమెంట్‌ టీచర్‌గా ఎంపికై అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు. విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలసకు చెందిన జామి సింహాచలం నాయుడు. అయితే అదేమంత సులభంగా జరిగిపోలేదు.

సింహాచలం పుట్టుకతోనే వంకర్లు పోయిన చేతులతో జన్మించాడు. చూసిన వెంటనే తల్లిదండ్రులు హతాశులైనా, నెమ్మదిగా కొడుకులో ధైర్యం నింపారు. ఇరుగు పొరుగు వారు హేళనగా మాట్లాడినా చింతించలేదు. నాలుగేళ్ల వయసులో బాబాయ్‌ నర్సింగరావు సింహాచలానికి కాలి వేళ్లతో సుద్దముక్క పట్టుకుని నేలపై గీయడం నేర్పించారు. అయిదో ఏడు వచ్చేసరికి పెన్సిల్, పెన్ను పట్టుకుని రాయడం అలవాటైంది. అదే ఏడాది ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో చేర్పించారు. అక్కడి ఓ ఉపాధ్యాయుడు ఇతడికి పాఠాలు చెప్పడానికి విసుక్కున్నారు.

దీంతో సింహాచలం రెండు రోజులకే జ్వరం పెట్టుకున్నాడు. వెంటనే అమ్మానాన్నలు ఆ స్కూల్‌ మాన్పించి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్చారు. ఇతడి పరిస్థితి చూసిన అప్పటి ప్రధానోపాధ్యాయురాలు ఊర్మిళ దీన్ని ఓ సవాల్‌గా తీసుకున్నారు. పళ్లెంలో బియ్యం పోసి, కాళ్లతో రాయించి మరీ అక్షరాభ్యాసం చేశారు. శ్రద్ధగా పాఠాలు వివరించేవారు. ఇలా అందరి సాయంతో చదువులో ముందుకువెళ్లాడు సింహాచలం. పదోతరగతిలో 7.8 జీపీఏ, ఇంటర్‌ ఎంపీసీలో 888 మార్కులు సాధించాడు. ఇన్నేళ్లూ తను సొంతంగా అన్నం కూడా తినలేని పరిస్థితి. స్కూల్, కాలేజీలో బాబాయ్, స్నేహితులే తినిపించేవారు.

బాబాయ్‌ స్ఫూర్తితో: పదోతరగతి సమయంలో అప్పటికే ఉపాధ్యాయుడిగా స్థిరపడిన బాబాయ్‌ని చూసి ఆ వృత్తిపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. ఇంటర్‌ పూర్తికాగానే డీఎడ్, తర్వాత ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో దూరవిద్య ద్వారా డిగ్రీ పూర్తిచేశాడు. ఆపైన బీఈడీ కూడా అలాగే పూర్తయ్యింది. టెట్‌లో 120, డీఎస్సీలో 63 మార్కులు సాధించాడు. డీఎస్సీలో సరాసరి 79.28 మార్కులు తెచ్చుకుని, విశాఖ జిల్లాలో 320 ర్యాంకు సాధించాడు. డీఎస్సీకి ఎక్కడా ట్రైనింగ్​కు వెళ్లకుండా ఇంటి వద్దే ఉండి ప్రభుత్వ అకాడమీ పుస్తకాలు, సోషల్​ మీడియాలో పాఠాలు, స్నేహితుల సలహాలు తీసుకుని చదువుకున్నాడు.

2019లోనే లక్ష్యం: 2024లో 24వ పుట్టినరోజు నాటికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం సాధించాలని 2019లోనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాడు. ప్రభుత్వం మారడం, మెగా డీఎస్సీ ప్రకటన రావడంతో సంవత్సరం ఆలస్యమైనా లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాడు. డీఎస్సీలో ఉద్యోగం పొంది ట్రైనింగ్ పూర్తి చేశాడు. కాలితో రాయడమే కాకుండా ఫోన్, కంప్యూటర్, ల్యాప్‌టాప్‌ వంటివి ఆపరేట్‌ చేస్తున్నాడు.

దివ్యాంగులు పరీక్షల్లో స్క్రైబ్‌ను వినియోగించుకునే వెసులుబాటున్నా, తన చదువులో మాత్రం ఏనాడూ ఆ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు. అన్ని పరీక్షలు సొంతంగా కాలితోనే రాసేవాడు. ఎడమ కాలు సైతం వైకల్యం ఉన్నా, ఆ కాలినే తనకు అనుకూలంగా మలచుకున్నాడు. డైట్, బీఈడీ పూర్తి చేసి మెగా డీఎస్సీలో ఎస్‌జీటీగా ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాడు. దివ్యాంగుల కోటాలో కాకుండా ఓపెన్‌ కేటగిరీలోనే ఈ ఉద్యోగం సాధించడం గమనార్హం!

పిల్లల్లో స్ఫూర్తి నింపుతా:

'నా వైకల్యం గురించి ఎన్నోసార్లు బాధపడ్డాను. నాకే ఎందుకిలా అయిందని ఆవేదన చెందిన రోజులు ఉన్నాయి. కానీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో మాత్రం, ఏనాడు వెనక్కి తగ్గలేదు. ఎస్జీటీ కావడంతో 1, 2 తరగతుల విద్యార్థులకు చక్కని బోధనతో వారి భవిష్యత్తుకు పునాది వేస్తాను. నా కథ చెప్పి వారందరిలో స్ఫూర్తి నింపుతాను. ఒకవేళ పాఠశాలలో బోర్డుపై రాయాల్సి వస్తే గనక, కుర్చీలో కూర్చొని రాసేలా ప్రాక్టీసు చేశాను. 5 సంవత్సరాలుగా ‘ఈనాడు’ పత్రిక చదవడం నా విజయానికి ఎంతోగానో దోహదపడింది. నేనీ స్థాయికి చేరుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు, బాబాయ్, తమ్ముడు హేమంత్‌ కుమార్, సహచరులే కారణం. ఎప్పటికైనా సివిల్స్‌ రాసి ఐఏఎస్‌ సాధించాలన్నది నా జీవితాశయం.' - సింహాచలం

