YUVA : ఓ వైపు కుటుంబ బాధ్యతలు - మరోవైపు లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేస్తూ గ్రూప్‌-1లో ఏడో ర్యాంక్ సాధించిన అనూష

పిల్లలు, కుటుంబాని చూసుకుంటూ గ్రూప్స్​లో విజయం - మూడుసార్లు సివిల్స్ పరీక్షల్లో విఫలం - గ్రూప్‌-1లో స్టేట్ ఏడో ర్యాంకు - డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఎంపిక - ఈటీవీ​తో ముఖాముఖి

Group 1 7th Ranker Success Story
Group 1 7th Ranker Success Story (ETV)
Published : February 4, 2026 at 7:03 PM IST

Success Story of Group - 1 Ranker Anusha : పెళ్లయింది కదా ఇక ఇల్లు, పిల్లలే లోకం అని చాలా మంది మహిళలు తమ కెరీర్‌కు ఫుల్‌స్టాప్‌ పట్టేస్తారు. కానీ ఆమె మాత్రం తన కలను ఆపలేదు. తాను సాధించగలనని నమ్మింది. ఒక వైపు ఉద్యోగం చేస్తూ, పిల్లల్ని, కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమైంది. సివిల్స్‌లో మూడు సార్లు ఓటమి ఎదురైనా నిరాశ చెందకుండా పోరాడింది. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో ఏడో ర్యాంక్ సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఎంపికైంది. అంతేకాదు ఇప్పటికే వీఆర్​ఓగా జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా, సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి గృహిణిలకు రోల్‌ మోడల్‌గా నిలిచింది అనూష.

అందరికీ సాధ్యం కాని కల : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలన్నది అందరి కల. అయితే దాని కోసం అహర్నిశలు శ్రమించినా అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. యాదాద్రి భువనగిరికి చెందిన అనూష మాత్రం ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి పలువురు యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఆమె తండ్రి యాదవ రెడ్డి ఆర్​టీసీలో రిటైర్డ్​ ఉద్యోగి. అమ్మ అరుణ. ఒక సోదరి, సోదరుడు ఉన్నారు. వీరిది మోత్కూరు​ మండలం​, పాటిమట్ల గ్రామం. భర్త రవీంద్ర రెడ్డి, ఇరిగేషన్​ డిపార్ట్​మెంట్​లో ఏఈఈగా పని చేస్తున్నారు. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు. కుమారుడు దెవాన్ష, కుమార్తె జాహ్నవి.

YUVA : విఫలమైన మూడు సివిల్స్‌ ప్రయత్నాలు - గ్రూప్‌-1లో ఏడో ర్యాంక్ - డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఎంపిక (ETV)

విఫలమైనా నిరాశ పడకుండా : తన స్కూలింగ్​ అంతా ఎల్బీ నగర్​ లిటిల్​ ఫ్లవర్​ హైస్కూల్​లో పూర్తైంది. శ్రీ చైతన్యలో ఇంటర్​, జనగాం వికాస్​ ఫార్మసీ ఆఫ్​ కాలేజీలో బీఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ చదివారు. అనంతరం 2014లో వీఆర్​వోగా ఉద్యోగం సాధించారు. తనకు 2016 వివాహం జరిగింది. 2018 నుంచి యూపీఎస్సీకి ప్రిపరేషన్​ మొదలు పెట్టారు. అలా మూడు సార్లు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. అయినా నిరాశ చెందకుండా, అప్పటి సాధనని మొత్తం 2022 గ్రూప్​-1 ప్రిసిమ్స్​కు ఉపయోగించుకున్నారు.

"ఈ పరీక్షల్లో పోటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా సార్లు మన ప్రయత్నాలు వెంటనే ఫలించవు. మనం చేయాల్సిందల్లా సాధనే. మంచిగా డిసిప్లిన్​​గా ప్రిపేర్​ అవుతూ పరీక్షలకు సిద్ధం అవ్వాలి. అలాగే మనపై మనకు నమ్మకం ఉండాలి. ఇల్లు, పిల్లలు ఇలా అన్ని పనులు ఉన్నా, నేను చేయగలిగినప్పుడు మిగతా వారు కూడా చేయగలరు. దీని కోసం సిలబస్​ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా చదవితే సరిపోతుంది. " - అనూష, గ్రూప్‌-1 ర్యాంకర్

కుటుంబ ప్రోత్సాహమే కారణం : ఈ పరీక్షల కోసం ఉద్యోగం చేస్తూనే సిద్ధం అయ్యేదాన్నని అనూష తెలిపారు. కేవలం పరీక్ష సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సెలవు తీసుకున్నానని అన్నారు. అలాగే ఇంట్లో వాళ్లు కూడా ఎంతగానో ప్రోత్సహించారని తెలిపారు. పుస్తకాలు కొనడం, ఇంట్లో పనులు వంటివన్నీ భర్త సాయంతో పూర్తయ్యేవని చెప్పారు. యూపీఎస్సీకి చాలా కష్టపడినప్పటికీ అది సాధించలేక పోయారని, కానీ దానికి చేసిన సాధన నేడు గ్రూప్​-1కి ఉపయోగపడిందని ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

సాధించే వరకు ఒకటే దినచర్య : రోజు ఉదయం 5:30 నుంచి 6 మధ్యలో లేచి 6 నుంచి 9 వరకు చదువుకుంటాన్నాని, అనంతర ఆఫీస్​కు వెళ్లడం జరిగేదని అనూష తెలిపారు. అక్కడ సమయం దొరికినప్పుడల్లా దిన పత్రిక చదువుకున్నారని చెప్పారు. అలాగే సాయంత్రం ముఖ్యమైన అంశాల గురించి నోట్స్​ రాసుకుని, అంతగా సమయం కుదరకపోయినా రోజూ ఈనాడు, ది హిందూ కచ్చితంగా చదువుతానని అన్నారు. 2018 నుంచి పరీక్ష రాసే వరకు ఇదే తన దినచర్యని తెలిపారు. సిలబస్​ షీట్​ ముందు పెట్టుకుని, దాని ప్రకారం నోట్స్​ సిద్ధం చేసుకున్నానని అన్నారు. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ బుక్స్​, స్టాండర్డ్​ టెక్స్ట్​బుక్స్​తో పాటు ప్రతి నెలా వచ్చే యోజన, కురుక్షేత్ర తప్పకుండా చదివుతానని వివరించారు.

WOMEN INSPIRING STORY
DEPUTY COLLECTOR SUCCESS STORY
గ్రూప్‌ 1 ఏడో ర్యాంక్ సాధించిన మహిళ
GROUP 1 7TH RANKER SUCCESS STORY

