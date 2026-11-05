YUVA: జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చరితశ్రీ ప్రతిభ - అన్నింటా పతకాల పంట!
Charita Sri Journey In Skating ఐదేళ్ల వయసు నుంచే చరిత్ర శ్రీ స్కేటింగ్ను మొదలుపెట్టింది. అలా మొదలైన ఆమె ప్రయాణం రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు వెళ్లింది.
Published : November 5, 2026 at 2:59 PM IST
ఐదేళ్ల వయసులో సరదాగా స్కేటింగ్ మొదలుపెట్టిన ఆ తెలుగమ్మాయి పదేళ్లలోనే అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగింది. వందకుపైగా పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు కొల్లగొట్టిన ఆమె, ఇప్పుడు ప్రపంచ స్కేట్ గేమ్స్లో భారత్ తరఫున బరిలోకి దిగుతోంది. ఆసియా గేమ్స్ మెడలిస్టులను సైతం ఓడించి స్వర్ణం సాధించిన చరితశ్రీ కఠోర సాధనతో గెలుపు బాటలో దూసుకెళ్తోంది. పరాగ్వే వేదికగా జరిగిన ప్రపంచ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపి కాంస్య పతకం సాధించిన చరితశ్రీ విజయ ప్రస్థానంపై ప్రత్యేక కథనం.
హైదరాబాద్లో స్థిరపడిన కుటుంబం
విజయవాడ సమీపంలోని ఉయ్యూరు దగ్గర బద్రిరాజుపాలెం చరితశ్రీ స్వగ్రామం. తండ్రి సతీష్రెడ్డి ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో స్థిరపడ్డారు. చదువంతా హైదరాబాద్లోనే సాగింది. నిజాంపేట్లో పదో తరగతి వరకు చదివి 83 శాతం మార్కులు సాధించింది. ప్రస్తుతం ఇంటర్ చదువుతూనే ఉదయం, సాయంత్రం స్కేటింగ్ సాధన కొనసాగిస్తోంది. స్కేటింగ్పై చరితశ్రీ ఆసక్తిని గుర్తించిన తండ్రి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించడంతో ఆ పతకాల బాటలో సాగుతోంది.
కాంస్యా పతకం సాధింపు
ఇటీవలి పరాగ్వేలో జరిగిన ప్రపంచస్థాయి పోటీల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి కాంస్య పతకాన్ని సాధించింది. 2016లో జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో రెండు స్వర్ణాలతో మెరిసింది. రాష్ట్రస్థాయిలో తొలి ప్రయత్నంలో ఓడిపోయి, ఆ తర్వాత ఏడాది కాంస్యం సాధించింది. అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూడకుండా జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తూ జాతీయస్థాయిలోనూ సత్తా చాటుతోంది. ఎస్జీఎఫ్ఐ పోటీల్లో 2023 నుంచి ఈ ఏడాది వరకు పోటీపడిన విభాగాల్లో, జాతీయ ఛాంపియన్గా నిలిచి మొత్తం 18 స్వర్ణాలు సాధించింది.
"ఐదేళ్ల వయస్సు నుంచి స్కేటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. రోజులో రెండు గంటలు అందుకు కేటాయించాను. స్కేటింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. 2019లో మొదటిసారి జాతీయస్థాయిలో ఆడాను. ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ పోటీలకు ఎంపికయ్యాను. అమ్మనాన్నలు చాలా సహయపడ్డారు. వాళ్ల సపోర్టే లేకపోతే ఈ స్థాయిలో ఉండేదాన్ని కాదు" - చరితశ్రీ, అంతర్జాతీయ స్కేటర్
తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం
చరితశ్రీ విజయాల వెనుక తండ్రి సతీష్రెడ్డి, తల్లి వినీత ప్రోత్సాహంతోపాటు కోచ్ల శిక్షణ, తోటి క్రీడాకారుల స్ఫూర్తి ఉంది. ప్రారంభంలో ఆటవిడుపుగా పంపించినా తమ కూతురు విజయాలు చూసి, ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో ప్రోత్సహిస్తున్నామని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ప్రతి క్రీడాకారుడు కఠోర శిక్షణతోనే వస్తాడని అయితే పరిస్థితులకు తగ్గట్టు వ్యూహాలు మార్చుకుని ఆడటంలో చరితశ్రీ దిట్టని కోచ్ రాజు చెబుతున్నారు.
"7,8 సంవత్సరాలుగా చరిత నా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటోంది. ఇప్పటికే చాలా పోటీల్లో గెలిచింది. స్పీడ్ స్కేటింగ్లో తెలంగాణ నుంచి చరితశ్రీ మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యింది. ఏ పోటీల్లోనైనా బాగా స్కేటింగ్ చేయగలదు" - రాజు, చరితశ్రీ కోచ్
చరితశ్రీ విజయాలు ఇవే!
2022లో బెంగళూరులో జరిగిన పోటీల్లో జాతీయ స్థాయిలో కాంస్యం సాధించింది. 2023లో అదే విభాగంలో స్వర్ణం, 2025లో 10 కిలోమీటర్ల విభాగంలో రజతం, 15 కిలోమీటర్ల కేటగిరీలో కాంస్యం సాధించింది. అయితే 2024 డిసెంబరులో మైసూరులో జరిగిన 42 కిలోమీటర్ల మారథాన్ రేసు ఆమె కెరీర్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఆసియా గేమ్స్ మెడలిస్టులు కార్తీక జగదీశ్వరన్, హీరల్ సాధు వంటి అథ్లెట్లను ఓడించి స్వర్ణం సాధించింది.
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