YUVA : ఈ అంధుడు అప్పుడు ఏఈ, ఇప్పుడు డిప్యూటీ కలెక్టర్

డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా అంధుడు మహ్మద్‌ అహ్మద్‌ ఎంపిక - మెదక్ కలెక్టరేట్‌లో ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా విధులు ఏఈ ఉద్యోగం చేస్తూనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపరేషన్

Mohammed Ahmed Selected as Medak Deputy Collector
Mohammed Ahmed Selected as Medak Deputy Collector (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Mohammed Ahmed Selected as Medak Deputy Collector : ఆత్మవిశ్వాసం ముందు అందత్వం తలవంచింది. కన్ను కనబడటం లేదని అతను కుంగి పోలేదు. మనో నేత్రంతో ముందుకు సాగి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాడు. అన్ని అవయవాలు సవ్యంగా ఉన్నవారు సైతం కష్ట సాధ్యంగా భావించే సర్కార్‌ కొలువులు సాధించి శభాష్‌ అనిపించుకున్నాడు. ఒంటి కన్నుతో చదివి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాడు. ప్రస్తుతం మెదక్ కలెక్టరేట్‌లో ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న మహ్మద్ అహ్మద్‌ పాషాపై 'ఈటీవీ-భారత్​' ప్రత్యేక కథనం.

YUVA : ఈ అంధుడు అప్పుడు ఏఈ, ఇప్పుడు డిప్యూటీ కలెక్టర్ (ETV)

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే తపనతో : చదివింది ఇంజినీరింగ్ వచ్చింది ఏఈ ఉద్యోగం. అయినా ఎదో అసంతృప్తి అతడిని వెంటాడింది. పెళ్లై ఏడాది బాబు ఉన్నా రిస్క్ చేసి ‌మరి రెండేళ్లు లాంగ్ లీవ్‌ తీసుకున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాటు అంధత్వం సమస్యలు చుట్టుముట్టినా అదరలేదు బెదరలేదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే పట్టు వీడలేదు. రాత్రిపగలు కష్టపడి చదివించాడు . అసిస్టెంట్ బీసీ వెల్ఫేర్ అధికారి, డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా ఉద్యోగాలు సాధించాడు.

పుట్టుకతోనే కన్ను కనిపించదు : ఈ యువకుడి పేరు మహ్మద్ అహ్మద్‌ పాషా. ఈయన సొంతూరు మహనుకొండ జిల్లాలో ఉరుగొండ గ్రామం. యాకూబ్‌ పాషా, షమీమ్ సుల్తానా తల్లిదండ్రులు. వీరికి నలుగురు సంతానం. వీరిలో అహ్మద్ పెద్ద కుమారుడు. ఇతనికి పుట్టుకతోనే కుడి కన్ను కనిపించదు. చిన్న వయస్సులోనే తల్లి మరణించింది. కుటుంబాన్ని పోషించడానికి బతుకుదెరువు కోసం తండ్రి గల్ఫ్‌కు వెళ్లాడు. దీంతో అహ్మద్ ఆలనా పాలనా మేనమామలు, మేనత్తలు చూసుకున్నారు.

ఎన్నో కష్టాల్ని చూస్తూ పెరిగిన అహ్మద్‌ ఎలాగైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని చిన్నప్పుడే సంకల్పించాడు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత గ్రూప్‌ 1, 2 కోచింగ్‌లు తీసుకున్నాడు. 2016లో ఏఈ నోటిఫికేషన్‌ రావడంతో మరింత శ్రద్ధగా చదివి ఉద్యోగం సాధించాడు.

"మా అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత ఏడో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు వడ్డెపల్లి గ్రామం హనుమకొండ జిల్లాలో సాగింది. ఈ తర్వాత ఇంటర్​ కూడా హనుమకొండలోనే సాగింది. ఉన్నత చదువుల కోసం ఎంసెట్​ పరీక్ష రాసి ఓయూలో ఇంజినీరింగ్​ పూర్తి చేశాను. చిన్నప్పటి నుంచే నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే పట్టుదల ఉండేది. దాంతో ఉస్మానియాలో సీటు రావడం వల్ల అదీ ఎక్కువైంది. ఆ తర్వాత గ్రూప్​ 2 కోసం కోచింగ్​ తీసుకున్నాను. 2017లో మున్సిపల్​ శాఖలో ఏఈ వచ్చింది. 2022 వరకు జీహెచ్ఎంసీలో విధులు నిర్వహించాను"- మహ్మద్ అహ్మద్‌ పాషా, గ్రూప్‌-1 ర్యాంకర్‌

విజయం వెనుక భార్య ప్రోత్సహం : ఏఈ ఉద్యోగం పెద్దదైనా గ్రూప్‌-1పై ఇష్టంతో కష్టపడి అహ్మద్​ చదివాడు. గతంలో రెండుసార్లు ప్రిలిమ్స్ వరకు వెళ్లాడు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరీక్షలు క్యాన్సిల్‌ చేసింది. అయినా పుస్తకాలకు దూరం కాలేదు. ఏఈ ఉద్యోగం చేస్తూనే గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో 216 ర్యాంక్‌ సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా అహ్మద్‌ ఎంపికయ్యాడు.

లీవ్​లో ఉన్న రెండేళ్లు కుటుంబ బాధ్యతలన్ని భార్య నజ్మా తీసుకున్నారని అహ్మద్‌ తెలిపాడు. తన ప్రిపరేషన్‌కు ఎలాంటి ఆటంకాలు రాకుండా, సపోర్టు చేసిందన్నారు. ఈ విజయం వెనుక భార్య ప్రోత్సహం ఎంతో ఉందని అహ్మద్‌ మాట్లాడారు.

క్రమశిక్షణ వల్లే ఈ విజయం : కష్టపడేతత్వం, క్రమశిక్షణ వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందని భార్య నజ్మా చెబుతున్నారు. తమ కుటుంబం నుంచి గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగిగా ఎంపికైన మెుదటి వ్యక్తి అహ్మద్‌ అని చెప్పారు. అతడి భార్యగా ఉండటం చాలా సంతోషంగా ఉందని నజ్మా అంటోంది. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా తట్టుకోని నిలబడి పోరాడితేనే విజయం వరిస్తోందని ఆ యువకుడు చెబుతున్నాడు.

