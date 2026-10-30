ఆరు అంకెల జీతం - ఏసీ గదుల్లో విలాసవంతమైన ఉద్యోగానికి స్వస్తి - అరటినారతో ఉపాధి బాట!
Success Story of Ananda Kumari: అరటి బోదెలతో పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులను విజయవాడకు చెందిన ఆనంద కుమారి తయారు చేస్తున్నారు. వందల మంది గ్రామీణ మహిళలకు జీవనోపాధి కల్పిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 12:51 PM IST
Success Story of Ananda Kumari : ఆరు అంకెల జీతం, ఏసీ గదుల్లో కార్పొరేట్ ఉద్యోగం. చాలామంది యువత కలలుగనే జీవితం. కానీ విజయవాడకు చెందిన ఆనంద కుమారి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. ఐదేళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి, అరటి పంట వ్యర్థాలతో వినూత్న ఉత్పత్తుల తయారీకి శ్రీకారం చుట్టారు. తాను ఉపాధి పొందడమే కాకుండా, వందలాది మంది గ్రామీణ మహిళలకు జీవనోపాధి కల్పిస్తున్నారు.
మూసధోరణిలో సాగే జీవితం, ఉద్యోగ భద్రత కాదు, ఆత్మసంతృప్తి లభించే పని చేయాలని ఆనంద కుమారి అనుకున్నారు. అందుకే 5 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ కొలువుకి రాజీనామా చేసి, పంట వ్యర్థాలపై దృష్టి సారించారు. 2022 కరోనా భయం ఇంకా వెంటాడుతున్న సమయంలో ఆనంద కుమారి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కోడింగ్ రాసిన చేతులతో అరటినారతో కళాఖండాలు తీర్చిదిద్దడంలో ప్రయోగాలు చేశారామె. దీనికోసం రైతుల దగ్గర నుంచి భర్త శ్రీనివాస్తో కలిసి అరటి బోదెలను సేకరించి, తరవాత వాటిని శుభ్రపరిచి నూలు తీసేవారు. దానితో అందమైన చీరలు, ట్రెండీ హ్యాండ్బ్యాగులు సహా 14 రకాల పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులను రూపొందించారు. ‘నేచర్లింక్’ సంస్థను ప్రారంభించి, దాని ద్వారా వాటిని అమ్ముతున్నారు.
పరిశోధనతో ఉపాధి కేంద్రాలు: కొత్త రంగం కావడంతో తొలినాళ్లలో అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. ఆ సమయంలో భర్త ఆమెకు అండగా నిలిచారు. ఇద్దరూ కలిసి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి అరటినార నాణ్యత, ఉత్పత్తుల తయారీ విధానాలపై సుదీర్ఘ పరిశోధనలు చేశారు. సమగ్ర ప్రణాళికతో ప్రభుత్వ సంస్థలను సంప్రదించి, వారి నుంచి ప్రోత్సాహం పొందారు. ఫలితంగా నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11 ఉత్పత్తి తయారీ యూనిట్లు, 5 క్లస్టర్లతో నెట్వర్క్ను ఆనంద కుమారి నిర్మించగలిగారు.
ఈ పనిలో గ్రామీణ మహిళలను భాగస్వాములను చేశారు ఆనంద కుమారి. అనంతపురం, నెల్లూరు, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలకు చెందిన 350 మందికిపైగా మహిళలకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. వారు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను నేచర్లింక్ ద్వారా విక్రయిస్తూ, వాళ్లకి తగిన లాభాలు అందిస్తున్నారు. దీంతో ఇంటికే పరిమితమైన మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
రైతులకూ అదనపు ఆదాయం: ఒకప్పుడు అరటి బోదెలను పంట వ్యర్థాలుగా భావించిన రైతులకు ఇప్పుడు వాటి విక్రయంతో అదనపు ఆదాయం లభిస్తోంది. ఎకరాకు రూ.40 వేల నుంచి రూ.60 వేల వరకూ అదనపు ఆదాయం చేకూరుతోందని ఆనంద కుమారి చెబుతున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ఉత్సవాల్లోనూ ప్లాస్టిక్ రహితంగా నిర్వహించుకోవాలన్న సందేశం ఇవ్వాలని ఆనంద కుమారి అనుకున్నారు. శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో దసరా శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా అరటినారతో పర్యావరణహిత ప్రత్యేక అలంకరణలు చేపట్టారు. తోరణాలు, కళాకృతులు, దీపాలతో భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు.
అరటినారతో పాటు మేకతోలు, చెక్క, గుర్రపుడెక్క, గడ్డి, పురికొస, సబాయి గడ్డి వంటి సహజ పదార్థాలతోనూ వివిధ కళాకృతులను ఆనంద కుమారి రూపొందిస్తున్నారు. ఉద్యోగాన్ని వదిలి ప్రారంభించిన చిన్న ఆలోచనను, మహిళలకు ఉపాధి, రైతులకు అదనపు ఆదాయం అందించే సంస్థగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఆనంద కుమారి.
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