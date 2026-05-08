మహబూబ్​నగర్​ టు కాలిఫోర్నియా - పాలమూరు బిడ్డకు రూ.2 కోట్ల వార్షిక వేతనం

Published : May 8, 2026 at 3:53 PM IST

Success Story Of Abhilash Reddy : విద్యే మనకు అన్నం పెడుతుందని చిన్నప్పటి నుంచే నూరిపోశారేమో ఆ తల్లిదండ్రులు. అలా వారి మాటలు మనసులో పెట్టుకున్న ఆ కుర్రాడు ఎక్కడా వెనకడుగు వెయ్యలేదు. ఒక్కో మెట్టూ ఎక్కుతూ వచ్చాడు. ఆ అమ్మనాన్నలు కూడా అంతే! పిల్లల చదువే భవిష్యత్తు అనుకుని ఉన్న ఊరును వదిలి టౌన్​కు వచ్చారు. వారి చదువుల కోసం ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ఇప్పుడు దానికి ప్రతిఫలంగా అమెరికాలో రూ.2 కోట్ల వార్షిక వేతనాన్ని అందుకుంటున్నాడు ఆ అబ్బాయి. ప్రస్తుతం అతను కేవలం వారి కుటుంబానికే కాకుండా మొత్తం రాష్ట్రానికే గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చాడు. మరి ఈ ప్రయాణంలో తను ఎలా ముందుకు సాగాడు? అతను ఎదుర్కొన్న అవరోధాలేంటనేవి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా అడ్డాకుల మండలం శంకరంపేట గ్రామానికి చెందిన యుగంధర్​ రెడ్డి, శోభరాణిలా పెద్ద కుమారుడు అభిలాష్​రెడ్డి. ఇతను చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో చురుగ్గా ఉండేవాడు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించటానికి కొన్నేళ్ల క్రితమే సొంతూరును వదిలి పట్టణంలో స్థిరపడ్డారు. తండ్రి బాదేపల్లి జిల్లా పరిషత్​ హై స్కూల్​లో జీవశాస్త్రంలో స్కూల్​ అసిస్టెంట్​గా పని చేస్తున్నాడు. తల్లి కలెక్టరేట్​లో డీఆర్​డీవో వింగ్​లో సీనియర్​ అసిస్టెంట్​గా వర్క్​ చేస్తున్నారు.

నారాయణ గ్రూప్​​లో ఉచిత విద్య : పాఠశాలలో చదివేటప్పుడు అభిలాష్​లో ఉన్న అసాధారణ ప్రతిభను గుర్తించింది నారాయణ గ్రూప్​. అతనికి హైదరాబాద్​లో స్కూల్​ అలాగే ఇంటర్మీడియట్​ విద్యను ఉచితంగా అందించటానికి ముందుకొచ్చింది. ఈ అవకాశాన్ని అభిలాష్​ బాగా ఉపయోగించుకున్నాడు. అకడమిక్స్​లో నిలకడగా రాణించాడు.

జేఈఈలో టాప్​ ర్యాంక్ : ​2015-16 విద్యా సంవత్సరంలో అభిలాష్​ 10వ తరగతి పూర్తి చేశాడు. దాంట్లో 600 మార్కులకు 595 సాధించాడు. ఆ తర్వాత 2018లో ఇంటర్మీడియట్​ పూర్తి చేశాడు. దాంట్లో 1000 మార్కులకు 963 సాధించాడు. అదే విధంగా జేఈఈ మెయిన్స్​, జేఈఈ అడ్వాన్స్​లో కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శనను కనబరిచాడు.

బీటెక్​ తర్వాత యునైటెడ్​ స్టేట్స్​కు : జేఈఈలో మంచి ర్యాంక్​ సాధించినందున అతనికి ఇండియన్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ టెక్నాలజీ, గువాహతిలో సీటు దక్కింది. అక్కడ బీటెక్​లో డేటా సైన్స్​ కోర్సును​ తీసుకున్నాడు. 2022లో అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్​ను పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అభిలాష్​ పై చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళ్లాడు. అక్కడ యూనివర్సిటీ ఆఫ్​ కాలిఫోర్నియాలో ఎమ్​ఎస్​ ప్రోగ్రామింగ్​ చేశాడు.

క్యాంపస్​ ప్లేస్​మెంట్స్​లో గొప్ప అవకాశం : అభిలాష్​ 2026 మార్చిలో ఎమ్​ఎస్​ డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత క్యాంపస్​ ప్లేస్​మెంట్స్​కి అటెండ్​ అయ్యాడు. అక్కడ అతని అసాధారణ ప్రతిభకు కాలిఫోర్నియాలోని సిస్​కో(cisco) కంపెనీ వాళ్లు ఆకర్షితులయ్యారు. ఆ సంస్థ అతనికి రూ.2 కోట్ల వార్షిత వేతనంతో ఉద్యోగాన్ని ఆఫర్​ చేసింది. అలా అభిలాష్​ తన ప్రతిభతో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగాడు.

ఆనందంలో అమ్మనాన్నలు : అభిలాష్​ సాధించిన ఈ ఘనతకు అతడి తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ఆనందపడుతున్నారు. చదువే ఎప్పటికీ తమ భవిష్యత్తు మారుస్తుందని, ఇప్పుడు అదే నిజం అయ్యిందంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "మా కుమారుడి భవిష్యత్తును విద్యే తీర్చిదిద్దుతుందని మేము ఎప్పుడూ నమ్మేవాళ్లం. అతని అంకితభావం, కఠోర శ్రమ ఈరోజు మా కుటుంబం గర్వంగా నిలబడేలా చేసింది. ఏళ్ల తరబడి మేము చేసిన త్యాగాలు, కృషి ఫలితమే ఈ విజయం" అని అభిలాష్​ అమ్మనాన్నలు తెలిపారు.

యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచిన అభిలాష్ : ​ఈ ఘనతకు అభిలాష్​ కుటుంబంతో పాటు మహబూబ్​నగర్​ వాసులు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అక్కడి గ్రామస్థులు, చిన్న పట్టణాల్లో చదివే విద్యార్థులకు అభిలాష్ ఆదర్శంగా నిలిచాడు. అంకితభావం, టాలెంట్​ ఉంటే ఎవరైనా అంతర్జాతీయ ఎత్తులకు కూడా ఎదగవచ్చని అభిలాష్​ విజయం రుజువు చేసిందని స్థానికులు అంటున్నారు.

