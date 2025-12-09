వేడుకలకు అడ్డాగా ఫాంహౌస్లు - వారం రోజులకు రూ.3.50 లక్షలు మాత్రమే!
సామాన్యులకు అందుబాటు ధరల్లో ఫాంహౌస్లో వేడుకలు - శివారుల్లోని కన్వెన్షన్ కేంద్రాలు వేడుకలకు అడ్డాలు
Published : December 9, 2025 at 3:18 PM IST
Farmhouses for Celebrations : పెళ్లి అంటేనే నూరేళ్లు గుర్తుండిపోయే పండగ అంటారు పెద్దలు. అలాంటి పెళ్లిని ఎంతో వైభవంగా జరుపుకోవాలని సామాన్యుల నుంచి సంపన్నుల వరకు అందరికి కోరిక ఉంటుంది. పెళ్లి ఒక్కటే కాదు ఇంట్లో ఎలాంటి శుభకార్యం జరిగినా దాన్ని హడావిడిగా చేయాలని, లక్షలు ఖర్చు చేసినా ఫర్వాలేదు వేడుక మాత్రం అందరికీ గుర్తుండిపోవాలని గ్రాండ్గా చేయాలని అనుకుంటారు. అప్పు చేసినా ఫర్వాలేదు వేడుక మాత్రం మినిమం పదేళ్లు యాదికి రావాలని మరికొంత మంది అనుకుంటారు. ఇలాంటి వారి కోసం మన సంస్కృతి-సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ కొన్ని ఫాంహౌస్లు, రిసార్టులు అందుకు తగ్గట్లుగా ఏర్పాట్లను ఘనంగా చేస్తున్నాయి. మరి వాటి గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందామా?
హల్దీ, మెహందీ, సంగీత్, వివాహ వేడుకలకు నగర శివారుల్లోని ఫాంహౌస్లు, రిసార్టులు వేదికలు అవుతున్నాయి. ఓ వైపు కన్వెన్షన్ సెంటర్లకు ఉన్న డిమాండ్ కంటే వీటిల్లోనే వేడుకలు నిర్వహించేందుకు డిమాండ్ అధికంగా ఉంది. అలాగే ఫాంహౌస్లు, రిసార్టుల్లో వేడుకలను వినూత్నంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తక్కువ బడ్జెట్లోనే వైభవంగా వేడుకలను జరుపుతున్నారు. పెళ్లి కుమారుడు, కుమార్తెను చేసే కార్యక్రమాల నుంచి వివాహ వేడుక, రిసెప్షన్లను ఒకే వేదికలో నిర్వహిస్తున్నారు.
వేడుకలకు వారం రోజుల ముందు నుంచే కుటుంబం, బంధువర్గంతో అంతా మకాం అక్కడే వేసి వేడుకలను భిన్నంగా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వేడుక కేంద్రాలు మొయినాబాద్, శంషాబాద్, శంకర్పల్లి, మహేశ్వరం, కందుకూరు, కొత్తూరు, కీసర, ఘట్కేసర్, శామీర్పేట, మేడ్చల్, గండిపేట ప్రాంతాల్లో వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఫాంహౌస్లు, రిసార్టులు ఒకప్పుడు విడిది గృహాలుగా మాత్రమే కొనసాగేవి.
ప్రజల్లో మారుతున్న వేడుకల తీరు : కానీ ప్రజల్లో మారుతున్న అభిరుచులకు, వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా వాటి నిర్వాహకులు కూడా పంథా మార్చారు. పెళ్లి, ఇతర వేడుకల్లోనూ సంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుండటం, పురాతన కాలంలో వేడుకలను తలదన్నేలా వేడుకలు నిర్వహిస్తూ గత రోజులను గుర్తు చేస్తున్నారు. ఈ వేడుకలతో పాటు ఇక్కడ వార్షికోత్సవాలు, షష్టిపూర్తి వంటి కార్యక్రమాలు సైతం నిర్వహిస్తున్నారు.
వారం రోజులకు రూ.3.5 లక్షలు : శివారుల్లోని కన్వెన్షన్ కేంద్రాల్లో వేడుకకు రూ.5 నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తారు. ఇక పెళ్లి పందిళ్లు, భోజనాలు, స్నాక్స్తో కొన్ని కన్వెన్షన్లలో రూ.25 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు తీసుకుంటారు. ఇలాంటి కేంద్రాల్లో సంపన్నులే పెళ్లి వేడుకలను నిర్వహించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ ఫాంహౌస్లలో వారం రోజుల పాటు నిర్వహించే వేడుకలకు కేవలం రూ.3.50 లక్షలు మాత్రమే బడ్జెట్ అవుతున్న విషయం ఎంత మందికి తెలుసు.
రోజుకు రూ.10-రూ.15 వేలు : కొన్ని ఫాంహౌస్లలో గంటల వ్యవధిలో నిర్వహించే వేడుకలను సరళమైన ధరలకే అద్దెకు ఇస్తున్నారు. ఒకరోజుకు కేవలం రూ.10-రూ.15 వేలు మాత్రమే అద్దె తీసుకుంటున్నారు. అలాగే ఇక్కడ క్యాటరింగ్ నిర్వాహకులు సైతం తక్కువ ధరల్లోనే ఎక్కువ వంటకాలను రుచి చూపిస్తున్నారు. సామాన్యులు మొదలు సంపన్నుల వరకు వాటిలో వేడుకల నిర్వహణకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటిల్లో వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కల్చర్ ట్రెండింగ్గా మారింది.
