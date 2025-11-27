చర్యలు వేగవంతం - వారం రోజుల్లో జీహెచ్ఎంసీ విలీనం పూర్తి
ఆర్డినెన్స్ ద్వారా బృహత్ నగరం ప్రక్రియ పూర్తి - 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థ(యూఎల్ బీ)లను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల
Municipalities Merged Into GHMC : ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి, ఏకరూప పరిపాలనే లక్ష్యంగా రాజధానిని ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందుకు శివారు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను కలిపి పట్టణ స్థానిక సంస్థలను(యూఎల్బీ) జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసేందుకు సమాయత్తం అయింది. ఇందుకు సంబంధించిన చర్యలు వేగవంతం అయ్యాయి. ఈ ప్రక్రియను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన ప్రతిపాదనకు జీహెచ్ఎంసీ పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపింది.
ఇక 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థ(యూఎల్ బీ)లను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. ఇందుకు సమాంతరంగా బృహత్ నగరానికి హద్దుల నిర్ధారణ, విశాల నగరం ఎలా ఉండాలి? ఎన్ని సర్కిళ్లు, డివిజన్లు, జోన్లు, వాటి పరిధిలో అధికారాల విభజన వంటి అంశాలపై అధ్యయనం చేసే బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీజీజీ (సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్)కు అప్పగించేసింది.
జనవరికి పూర్తి అవ్వాల్సిందే : 2026 జనవరి 1 నుంచి 2027 జనాభా లెక్కలకు సంబంధించిన ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. దీంతో ఆలోపే విలీన ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. జనాభా లెక్కల సర్వే మొదలయ్యాక నగర హద్దులను మార్చడం అనేది చట్టపరంగా కుదరదు. అలాగే ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చేందుకు అదే ప్రధాన కారణం అని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. డివిజన్ల పునర్విభజన కొంత ఆలస్యం అవుతుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
శాస్త్రీయ అధ్యయనం : బృహత్ నగరం పరిధి మొత్తాన్ని అధ్యయనం చేసి జనాభా, భౌగోళిక, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ అంశాల ఆధారంగా మార్గదర్శకాల రూపకల్పనకు సీజీజీ నివేదిక ఇవ్వనుందని చెబుతున్నారు.
మరో 27 సర్కిళ్లు కలుస్తాయి : ఇందుకు సంబంధించిన ఆర్డినెన్స్ రాగానే జీహెచ్ఎంసీలో శివారు ప్రాంతాల విలీనం అనేది పూర్తి కానుంది. వీటిని సమీపంలోని జీహెచ్ఎంసీ జోన్లలో భాగం చేయనున్నారు. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న 30 సర్కిళ్లకు మరో 27 సర్కిళ్లు కలవనున్నాయి. అప్పుడు వాటి సంఖ్య 57కు పెరగనుంది. కొంతకాలం పాటు పరిపాలన అదే మాదిరి జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ముందుకు :
- నిజాం ప్రభుత్వం 1869లో పురపాలక వ్యవస్థను అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. అప్పట్లో హైదరాబాద్ జనాభా 3.5 లక్షలు. దాని విస్తీర్ణం 55 చదరపు కిలోమీటర్లు.
- 1933లో హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ(హెచ్ఎంసీ) ఏర్పాటు
- 1950లో సికింద్రాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు
- 1955లో హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లను ఒకటిగా చేసి హెచ్ఎంసీ చట్టం - 1955ను అమల్లోకి తెచ్చారు.
- 2007లో రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లోని 12 మున్సిపాల్టీలు, 8 గ్రామ పంచాయతీలను హెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసి జీహెచ్ఎంసీని ఏర్పాటు చేశారు.
- 2019లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిని ఆరు జోన్లు, 150 డివిజన్లుగా విభజించారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీ విస్తీర్ణం 650 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది.
- 2025లో 2000 చదరపు కిలోమీటర్లకు జీహెచ్ఎంసీని విస్తీర్ణం చేయనున్నారు. దీంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ హైదరాబాద్ మహానగరం విస్తీర్ణం అంచెలంచెలుగా పెరుగుతూ వస్తుంది.
