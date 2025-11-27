ETV Bharat / state

చర్యలు వేగవంతం - వారం రోజుల్లో జీహెచ్​ఎంసీ విలీనం పూర్తి

ఆర్డినెన్స్‌ ద్వారా బృహత్‌ నగరం ప్రక్రియ పూర్తి - 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థ(యూఎల్​ బీ)లను జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్​ విడుదల

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Municipalities Merged Into GHMC : ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి, ఏకరూప పరిపాలనే లక్ష్యంగా రాజధానిని ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందుకు శివారు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను కలిపి పట్టణ స్థానిక సంస్థలను(యూఎల్​బీ) జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం చేసేందుకు సమాయత్తం అయింది. ఇందుకు సంబంధించిన చర్యలు వేగవంతం అయ్యాయి. ఈ ప్రక్రియను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన ప్రతిపాదనకు జీహెచ్​ఎంసీ పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపింది.

Municipalities Merged Into GHMC
జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం (Eenadu)

ఇక 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థ(యూఎల్​ బీ)లను జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్​ విడుదల కానుంది. ఇందుకు సమాంతరంగా బృహత్​ నగరానికి హద్దుల నిర్ధారణ, విశాల నగరం ఎలా ఉండాలి? ఎన్ని సర్కిళ్లు, డివిజన్లు, జోన్లు, వాటి పరిధిలో అధికారాల విభజన వంటి అంశాలపై అధ్యయనం చేసే బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీజీజీ (సెంటర్​ ఫర్​ గుడ్​ గవర్నెన్స్​)కు అప్పగించేసింది.

జనవరికి పూర్తి అవ్వాల్సిందే : 2026 జనవరి 1 నుంచి 2027 జనాభా లెక్కలకు సంబంధించిన ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. దీంతో ఆలోపే విలీన ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. జనాభా లెక్కల సర్వే మొదలయ్యాక నగర హద్దులను మార్చడం అనేది చట్టపరంగా కుదరదు. అలాగే ఆర్డినెన్స్​ తీసుకొచ్చేందుకు అదే ప్రధాన కారణం అని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. డివిజన్ల పునర్విభజన కొంత ఆలస్యం అవుతుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

శాస్త్రీయ అధ్యయనం : బృహత్​ నగరం పరిధి మొత్తాన్ని అధ్యయనం చేసి జనాభా, భౌగోళిక, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ అంశాల ఆధారంగా మార్గదర్శకాల రూపకల్పనకు సీజీజీ నివేదిక ఇవ్వనుందని చెబుతున్నారు.

మరో 27 సర్కిళ్లు కలుస్తాయి : ఇందుకు సంబంధించిన ఆర్డినెన్స్​ రాగానే జీహెచ్​ఎంసీలో శివారు ప్రాంతాల విలీనం అనేది పూర్తి కానుంది. వీటిని సమీపంలోని జీహెచ్​ఎంసీ జోన్లలో భాగం చేయనున్నారు. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న 30 సర్కిళ్లకు మరో 27 సర్కిళ్లు కలవనున్నాయి. అప్పుడు వాటి సంఖ్య 57కు పెరగనుంది. కొంతకాలం పాటు పరిపాలన అదే మాదిరి జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ముందుకు :

  • నిజాం ప్రభుత్వం 1869లో పురపాలక వ్యవస్థను అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. అప్పట్లో హైదరాబాద్​ జనాభా 3.5 లక్షలు. దాని విస్తీర్ణం 55 చదరపు కిలోమీటర్లు.
  • 1933లో హైదరాబాద్​ నగరపాలక సంస్థ(హెచ్​ఎంసీ) ఏర్పాటు
  • 1950లో సికింద్రాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు
  • 1955లో హైదరాబాద్​, సికింద్రాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్లను ఒకటిగా చేసి హెచ్​ఎంసీ చట్టం - 1955ను అమల్లోకి తెచ్చారు.
  • 2007లో రంగారెడ్డి, మెదక్​ జిల్లాల్లోని 12 మున్సిపాల్టీలు, 8 గ్రామ పంచాయతీలను హెచ్​ఎంసీలో విలీనం చేసి జీహెచ్​ఎంసీని ఏర్పాటు చేశారు.
  • 2019లో జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిని ఆరు జోన్లు, 150 డివిజన్లుగా విభజించారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జీహెచ్​ఎంసీ విస్తీర్ణం 650 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది.
  • 2025లో 2000 చదరపు కిలోమీటర్లకు జీహెచ్​ఎంసీని విస్తీర్ణం చేయనున్నారు. దీంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ హైదరాబాద్​ మహానగరం విస్తీర్ణం అంచెలంచెలుగా పెరుగుతూ వస్తుంది.

మహా భాగ్యనగరం - 55 చ.కి.మీ. నుంచి 2000 చ.కి.మీ.! - అసలు చరిత్ర ఇదే

జీహెచ్​ఎంసీలో 27 నగర, పురపాలికలు విలీనం - తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం

