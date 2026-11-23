భాగ్యనగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీకి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లతో చెక్ - రూ.50 కంటే తక్కువ ధర, 2 గంటల సమయం ఆదా!
Hyderabad Suburban Railway Network : హైదరాబాద్లో సబర్బన్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గిస్తున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సమయాన్ని ఆదా చేసేందుకు కూడా ఈ రైలు సేవలను వినియోగిస్తున్నారు.
Published : November 23, 2026 at 11:04 AM IST
హైదరాబాద్ మహానగరంలో వాహనాల రద్దీ పెరుగుతుండటంతో ఐటీ ఉద్యోగులతోపాటు సామాన్య ప్రయాణికులు రోడ్లపైనే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నారు. నగరంలోని సబర్బన్ రైలు నెట్వర్క్, ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగే ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపుతున్నాయి. నగరంలో ప్రస్తుతం 80కి పైగా లోకల్, సబర్బన్ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటితోపాటు కీలక స్టేషన్లలో ఆగే ఇంటర్సిటీ, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గిస్తున్నాయి.
టికెట్ ధరలు రూ.50 లోపే ఉండటంతోపాటు ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా రోజుకు కనీసం రెండు గంటల సమయాన్ని ఆదా చేసుకునేందుకు ఎక్స్ప్రెస్, సబర్బన్ రైలు కనెక్టివిటీ ప్రత్యామ్నాయ రవాణా సౌకర్యంగా మారింది. అయితే స్టేషన్ నుంచి గమ్యస్థానానికి సులభంగా చేరుకునేందుకు లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కూడా మెరుగుపరిస్తే ప్రయాణికులకు మరింత ఉపశమనం లభిస్తుందని ప్రయాణికుల సంఘాల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
రోడ్డుమార్గంతో పోలిస్తే సుమారు 60 నిమిషాలు ఆదా
ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు ప్రతి చిన్న స్టేషన్లోనూ ఆగుతాయి. దీని ద్వారా కొంత మేరకు ప్రయాణ సమయం పెరుగుతుంది. అదే ప్రధాన జంక్షన్లలో మాత్రమే ఆగే ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో ప్రయాణిస్తే 10 నుంచి 15 నిమిషాల సమయాన్ని ఆదా చేయొచ్చు. రోడ్డుమార్గంతో పోలిస్తే ఈ రైళ్ల ద్వారా 30 నుంచి 60 నిమిషాల సమయం ఆదా అవుతుంది. ప్రస్తుతం లింగంపల్లి - బేగంపేట - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో సుమారు 20 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు, చర్లపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో 15, అలాగే కాచిగూడ - బొల్లారం మార్గంలో 10, ఫలక్నుమా నుంచి ఉమ్డానగర్ వెళ్లే మార్గంలో 8 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
30 నిమిషాల్లోపే సికింద్రాబాద్ నుంచి లింగంపల్లికి
సికింద్రాబాద్ నుంచి బేగంపేట మీదుగా లింగంపల్లికి సుమారు 23 కి.మీ దూరం ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడానికి రద్దీ సమయాల్లో కనీసం గంటన్నర సమయం పడుతోంది. సాధారణ ఎంఎంటీఎస్ రైల్లో అయితే 40 నుంచి 45 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయొచ్చు. ఇక సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరి బేగంపేట, లింగంపల్లి స్టేషన్లలో మాత్రమే ఆగే ఎక్స్ప్రెస్ లేదా ఇంటర్సిటీ రైల్లో ప్రయాణిస్తే కేవలం 25 నుంచి 30 నిమిషాల్లోనే గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవచ్చు.
తూర్పు నుంచి పడమర వరకు
ఘట్కేసర్, చర్లపల్లి మీదుగా లింగంపల్లికి అంటే నగరంలో ఒక చివర నుంచి మరో చివరకు సుమారు 40 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించాలంటే బస్సులో లేదా ప్రైవేట్ వాహనంలో దాదాపు రెండున్నర గంటల సమయం పడుతుంది. సబర్బన్ లింక్ సర్వీసులు లేదా ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగే రైళ్లలో వెళ్తే ఇదే ప్రయాణాన్ని ఒక గంట పదిహేను నిమిషాల సమయంలోపే పూర్తిచేయొచ్చు.
టికెట్లు తీసుకునేటప్పుడు ఇవి గమనించాలి
- ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో ప్రయాణించడానికి సాధారణ సబర్బన్ టిక్కెట్ ఉంటే సరిపోతుంది. అయితే ఎక్స్ప్రెస్ లేదా ఇంటర్సిటీ రైళ్ల కోసం మాత్రం తప్పనిసరిగా అన్ రిజర్వ్డ్ టిక్కెట్ కొనుగోలు చేయాలి.
- టిక్కెట్ కౌంటర్ల వద్ద క్యూలలో వేచి ఉండే సమయం వృథా చేసుకోకుండా ఆన్లైన్లో లేదా స్టేషన్లలో అందుబాటులో ఉండే ఆటోమేటిక్ టిక్కెట్ వెండింగ్ మెషీన్ల ద్వారా టిక్కెట్లు కొనుక్కోవచ్చు.
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