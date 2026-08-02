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కాళేశ్వరం బ్యారేజీల భూగర్భంలో సమస్యలు - జీపీఆర్​ పరీక్షలో 'అనామలిస్‌' ఉన్నట్లు వెల్లడి

కాళేశ్వరం బ్యారేజీల భూగర్భంలో అనామలిస్‌ - జీపీఆర్​ నివేదికను నీటిపారుదలశాఖకు పంపిన సీడబ్ల్యూపీఆర్‌ఎస్‌ - మేడగడ్డలో 7, సుందిళ్లలో 3, అన్నారంలో ఒక వెంట్‌ కింద సమస్య - మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్​లోనే అత్యధికం

కాళేశ్వరం బ్యారేజీల భూగర్భ సమస్యలు
Kaleshwaram Barrages Subsurface Issues (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 9:14 AM IST

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Kaleshwaram Barrages Subsurface Issues : కాళేశ్వరం బ్యారేజీల్లో కొన్ని వెంట్స్‌ కింద భూగర్భంలో పలు సమస్యలున్నట్లు తేలింది. నీరెళ్లే మార్గాన్ని వెంట్స్‌ అంటారు. కొన్నిచోట్ల కేవిటీస్‌ ఉంది. ఖాళీ ప్రదేశం ఉండి అందులో నీరు నిండటాన్నే కేవిటీస్‌ అంటారు. పెద్ద బోల్టర్లు, వెథర్‌ రాక్స్‌తోపాటు రాక్స్‌ దిగువన పూడిక వంటి సమస్యలున్నట్లు గ్రౌండ్‌ పెనట్రేటింగ్‌ రాడార్‌(జీపీఆర్) పరీక్షలో తేలింది. అత్యధికంగా మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో ఏడు వెంట్స్‌ దిగువన అనామలీస్‌ ఉన్నట్లు తేలింది. సుందిళ్లలో మూడు, అన్నారంలో ఒక వెంట్‌ కింద అనామలీస్‌ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్​ దిగువనే ఎక్కువ సమస్య : మిగిలిన వాటిలో చిన్న చిన్న సమస్యలుండగా మూడు బ్యారేజీల్లో ఎలాంటి అనామలీస్‌ లేనివి 11 వెంట్స్‌ ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అత్యధికంగా మేడిగడ్డలోని ఏడో బ్లాక్‌ దిగువన ఎక్కువ సమస్య ఉన్నట్లు ఈ పరీక్ష ద్వారా గుర్తించామని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ మేరకు పుణెలోని కేంద్ర జల, విద్యుత్తు పరిశోధనా సంస్థ (సీడబ్ల్యూపీఆర్​ఎస్) డైరెక్టర్‌ సెల్వబాలన్‌ రెండ్రోజుల కిందట నీటిపారుదల శాఖకు నివేదిక పంపారు. బ్యారేజీ దిగువన భూగర్భంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది? సీపేజీ మార్గాలేమైనా ఉన్నాయా? గుంతలు లేదా ఫారిన్‌ బాడీస్‌ ఏమైనా ఉన్నాయా? అన్నది తెలుసుకోవడానికి జీపీఆర్​ పరీక్ష నిర్వహించారు. బ్యారేజీ దిగువన 30 మీటర్ల లోతు వరకు ఈ పరీక్ష ద్వారా అధ్యయనం జరిగినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

217 వెంట్స్​లో జీపీఆర్​ పరీక్షలు పూర్తి : మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలలో మొత్తం 225 వెంట్స్‌ ఉన్నాయి. ఇందులో 217 వెంట్స్‌ వద్ద జీపీఆర్ పరీక్షలు జరిగాయి. మేడిగడ్డలో ఎనిమిదో బ్లాక్‌లోని ఏడో వెంట్‌ ఎగువ భాగంలో, ఐదో బ్లాక్‌ 35వ వెంట్ వద్ద సమస్య ఉంది. ఏడో బ్లాక్‌లో 17, 18, 19, 20, 21 వెంట్ల వద్ద సమస్యలున్నట్లు జీపీఆర్​ పరీక్ష ద్వారా తేలింది. అన్నారంలో బ్లాక్‌ ఐదులోని 47 ఎగువ భాగంలో, సుందిళ్లలో బ్లాక్‌ రెండులోని 25, బ్లాక్‌ మూడులోని 31, బ్లాక్‌ ఐదులోని 53 వద్ద ఎగువన, దిగువన అనామలిస్‌ గుర్తించినట్లు వెల్లడించింది.

కాళేశ్వరం బ్యారేజీల భూగర్భ సమస్యలు (ETV Bharat)

మేడిగడ్డలో రాఫ్ట్​ కింద శూన్య ప్రాంతం : పరీక్ష చేసిన ప్రతి వెంట్‌ వద్ద ఎన్ని చోట్ల, ఎంత లోతులో అనామలీస్‌ ఉన్నాయో గుర్తించింది. మేడిగడ్డలో దిగువన జోన్ల వారీగా ఎక్కడ ఎంత లోతు అనామలిస్‌ ఉన్నది, ఆ ప్రాంతంలో నీరుండటంతో పాటు ఇసుక జారడం వల్ల సమస్య వచ్చిందని కూడా పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. ఆరు వెంట్ల వద్ద పది అనామలీస్‌ జోన్లు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. దీని వల్ల రాఫ్ట్‌ కింద శూన్య ప్రాంతం ఉన్నట్లు నివేదిక వెల్లడించిది. ఇలాంటి ప్రాంతాలు సీపేజీ, పైపింగ్‌ ఏర్పడటానికి అనుకూలంగా ఉంటాయని పేర్కొంది.

'ఈ పరీక్షతో నిర్మాణ లోపాలు నిర్ధారించలేం' : భూగర్భంలో పరిస్థితిని అంచనావేయడానికి మాత్రమే జీపీఆర్‌ పరీక్ష ఉపయోగపడుతుందని సీడబ్ల్యూపీఆర్​ఎస్ తెలిపింది. స్ట్రక్చర్‌లో లోపాలున్నాయన్నది ఈ పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారించలేమని పునరావాస పనులు చేపట్టే ముందు అవసరమైన ఇంజినీరింగ్‌ టెస్టులు చేయాలని సూచించింది. బోర్‌హోల్‌ అండ్‌ కోర్‌ డ్రిల్లింగ్, ఎలక్ట్రికల్‌ రెసిస్టివిటీ టోమోగ్రఫీ (ఈఆర్​టీ) తదితర పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ పరీక్షలు కూడా ఇప్పటికే పూర్తయినందున ఫలితాల్లో స్ట్రక్చర్‌ పరిస్థితి తెలుస్తుందని సంబంధిత ఇంజినీర్లు తెలిపారు. ముందుగా భూగర్భ అన్వేషణ పరీక్షలు చేయకపోవడం వల్ల వీటిని గుర్తించలేకపోయినట్లు కూడా సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

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TAGGED:

KALESHWARAM BARRAGES GROUND ISSUES
SUBSURFACE ISSUES AT KALESHWARAM
GPR REPORT OF KALESHWARAM BARRAGES
కాళేశ్వరం బ్యారేజీల భూగర్భ సమస్యలు
ISSUES AT KALESHWARAM BARRAGES

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