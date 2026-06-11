విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం - నాణ్యత లోపమే కొంపముంచిందా?
నాణ్యతలేని ముడిసరకు వాడినందుకే ప్రమాదం జరిగినట్లు నిపుణుల అంచనా - నాసిరకం ఫెర్రో ఎల్లాయ్స్, కాల్సైన్డ్ లైమ్ వాడినట్లు ఆరోపణలు - 7 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తికి అనుగుణంగా ప్లాంటు విస్తరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 7:25 AM IST
Poor Quality Of The Ferroalloys In Visakha Steel Plant: విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లోని స్టీల్ మెల్ట్ షాప్-1లో జరిగిన లాడిల్ పేలుడుకు నాసిరకం ఫెర్రోఅలాయ్లే కారణమని నిపుణులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. కొంతకాలంగా కార్మికులు ఫెర్రోఅలాయ్ల నాణ్యత తక్కువగా ఉందని ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
వ్యర్థ వాయువులే ప్రమాదానికి కారణం: ఉక్కు ఉత్పత్తిలో నాణ్యత లేని ముడి పదార్థాలను ఉపయోగించడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కరిగిన ఇనుము నుంచి వాయువులను తొలగించడానికి (డీగ్యాసింగ్) అల్యూమినియం, అధిక నాణ్యత గల ఫెర్రోఅలాయ్లను కలుపుతారు. ఆ తర్వాత కరిగిన లోహాన్ని ఒక లాడిల్లో ఆర్గాన్ రిన్సింగ్ స్టేషన్కు తరలిస్తారు, అక్కడ దానిని నైట్రోజన్, ఆర్గాన్తో శుద్ధి చేస్తారు. నాసిరకం ముడి పదార్థాలలో ఉండే స్లాగ్ (slag) ఉక్కు లోపల వ్యర్థ వాయువులను ఉత్పత్తి చేస్తుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ వాయువులు ఒత్తిడికి గురై అకస్మాత్తుగా బయటకు వెలువడటంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని భావిస్తున్నారు.
అనేకసార్లు చిన్నపాటి పేలుళ్లు: గత సంవత్సరం, రూ.820 కోట్ల వ్యయంతో లక్ష టన్నులకు పైగా ఫెర్రోఅలాయ్లను కొనుగోలు చేశారు. ఫెర్రోసిలికాన్కు టన్నుకు రూ.1 లక్షకు పైగా, సిలికోమాంగనీస్ ఫెర్రోమాంగనీస్లకు ఒక్కొక్కదానికి టన్నుకు రూ.70,000 చొప్పున కొనుగోలు ధరలు ఉన్నాయి. ఈ ఫెర్రోఅలాయ్ల నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదని నిరంతర ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ సమస్య కారణంగా, గత మూడేళ్లుగా కన్వర్టర్ నుంచి ఆర్గాన్ రిన్సింగ్ స్టేషన్కు లాడిల్ను తరలిస్తున్నప్పుడు అనేకసార్లు చిన్నపాటి పేలుళ్లు సంభవించి, కరిగిన ఉక్కు బయటకు ఒలికిపోయిందని కార్మికులు అధికారులకు పదేపదే ఫిర్యాదు చేశారు.
మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న : కొన్ని నెలల క్రితం, లాడిల్ రిపేర్ షాప్ ట్రాన్సిట్ స్టేషన్లో జరిగిన భారీ పేలుడులో శ్రీనివాస్ అనే కార్మికుడు, మల్లేశ్వరరావు అనే అధికారి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నెల 4వ తేదీన లాడిల్ రిన్సింగ్ స్టేషన్లో మరో పేలుడు సంభవించింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. భారీ రూ.20,000 కోట్ల విస్తరణ ప్రాజెక్టును చేపట్టినప్పుడు రూ.500 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న ఫెర్రో అల్లాయ్స్ ప్లాంట్ను విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కాంప్లెక్స్లో ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేదనేది ఒక 'మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న'గా మారింది. ఫెర్రో అల్లాయ్స్ సరఫరాదారులు, తనిఖీ బృందాలకు తమ సొంత అనుచరులను
ఉక్కు ఉత్పత్తికి కాల్చిన సున్నం (కాల్సైన్డ్ లైమ్) మరో కీలకమైన ముడిపదార్థం. ప్రారంభంలో ఈ ప్రయోజనం కోసం నిరంతరాయంగా పనిచేసేలా రూపొందించిన రోటరీ కిల్న్ ఫర్నేస్లతో కూడిన CRMP (కాల్సైన్డ్ లైమ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్) విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ప్లాంట్ తన సామర్థ్యాన్ని 7 మిలియన్ టన్నులకు విస్తరించినప్పుడు ఈ విభాగాన్ని ఉన్నతీకరించలేదు. ఫలితంగా, గత రెండేళ్లుగా కాల్చిన సున్నాన్ని బయటి వనరుల నుంచి సేకరిస్తున్నారు. దాని నాణ్యత తక్కువగా ఉందని ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఈ తక్కువ నాణ్యత కన్వర్టర్లలో సరైన ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణను నిరోధిస్తుందని రిఫ్రాక్టరీ లైనింగ్ను దెబ్బతీస్తుందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు కూడా ఉక్కు మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు సైట్ను సందర్శించడం లేదని కార్మిక సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నాయి.
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