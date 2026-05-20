నా కుమారుడిని అనంతబాబే హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేశారు - కోర్టులో సుబ్రమణ్యం తల్లి భావోద్వేగం
సుబ్రమణ్యం తల్లి భావోద్వేగం, కోర్టులో కన్నీటి పర్యంతం - నవంబర్ 30 లోపు తీర్పు - సుప్రీం ఆదేశాలతో విచారణ వేగవంతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 8:16 PM IST
Subrahmanyam Murder Case Trial Begins: డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యంను వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబే చంపారని మృతుడి తల్లి రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పారు. సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో, రాజమహేంద్రవరం స్పెషల్ కోర్టులో రెగ్యులర్ విచారణ ప్రారంభమవగా, ప్రధాన నిందితుడు అనంతబాబు, రెండో నిందితురాలు లక్ష్మీదుర్గను కోర్టులో హాజరుపరిచారు. సుబ్రమణ్యం తల్లిదండ్రులను సాక్షులుగా ప్రవేశపెట్టారు.
సుబ్రమణ్యంను అనంతబాబే హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేసినట్లు జడ్జి ఎదుట మృతుడి తల్లి నూకరత్నం వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. హత్య ఘటనను వివరిస్తూ కోర్టులో కన్నీటి పర్యంతమైన నూకరత్నం ఒకింత స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. మరోవైపు ఈ కేసులో ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు కూడా డీహైడ్రేషన్ తో కళ్లు తిరిగి పడిపోవడంతో సాక్షుల విచారణ గురువారానికి వాయిదా పడింది. సుబ్బారావును హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గురువారం సుబ్రహ్మణ్యం తండ్రి, మరో ఇద్దరు సాక్షుల వాంగ్మూలాలను కోర్టు నమోదు చేయనుంది. తొలిరోజు విచరాణ అనంతరం అనంతబాబును పోలీసులు తిరిగి రాజమహేంద్రవరం జైలుకు తరలించారు.
26 వరకు సాక్షుల వాంగ్మూలాలు: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దళిత యువకుడు వీధి సుబ్రమణ్యంను దారుణంగా హత్య చేసి ఇంటి ముందు డోర్ డెలివరీ చేసినట్లు పడేసిన కేసులో విచారణ ఊపందుకుంది. ఈనెల 26 వరకు సాక్షుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే షెడ్యూల్ ప్రకటించిన ప్రత్యేక న్యాయస్థానం కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. నవంబర్ 30 లోపు కేసు విచారణ పూర్తి చేసి తీర్పు ఇవ్వాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తి విచారణ చేపట్టారు.
దంపతుల హాజరు: ఈ కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు ప్రధాన నిందితుడిగా, ఆయన భార్య లక్ష్మీదుర్గ రెండో నిందితురాలిగా ఉన్నారు. వారిద్దరినీ అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ పోలీసులు కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం దళిత యువకుడు హత్య కేసుకు సంబంధించిన సాక్ష్యాల నమోదు చేసే ప్రక్రియ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తి ప్రారంభించారు.
తల్లిదండ్రుల భావోద్వేగం: మృతుడు వీధి సుబ్రమణ్యం తల్లిదండ్రులు వీధి నూకరత్నం, సత్యనారాయణను పోలీసులు కోర్టు ముందు సాక్షులుగా ప్రవేశపెట్టారు. గతంలో తమ కుమారుడిని అనంతబాబు హత్య చేశాడంటూ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు 2022లోనే కేసు నమోదు చేశారు. న్యాయమూర్తి ఎదుట సాక్ష్యం చెప్పిన సుబ్రమణ్యం తల్లిదండ్రులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
“తన కుమారుడిని అనంతబాబే దారుణంగా హత్య చేసి ఇంటి ముందు డోర్ డెలివరీ చేసినట్లుగా పడేశారు” అంటూ సుబ్రమణ్యం తల్లి నూకరత్నం కోర్టులో వాపోయారు. హత్య జరిగిన రోజున తాను ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఘటనలను కోర్టుకు వివరించారు. గాయాలతో ఉన్న శవాన్ని ఇంటి ముందు పడేశారని న్యాయమూర్తికి తెలిపారు. ఘటనను వివరిస్తూ ఆమె కన్నీటి పర్యంతమవడంతో కోర్టులో భావోద్వేగ వాతావరణం నెలకొంది. నూకరత్నం చెప్పిన అన్ని వివరాలను ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి నమోదు చేశారు.
విచారణ మధ్యలో అస్వస్థత: విచారణ మధ్యలో ఆమె స్వల్ప అస్వస్థతకు గురికావడంతో కోర్టు కొద్దిసేపు విచారణను వాయిదా వేసింది. అనంతరం తిరిగి సాక్ష్యుల విచారణ కొనసాగించింది. మృతుడు సుబ్రమణ్యం తండ్రి సత్యనారాయణ సాక్ష్యాన్ని కూడా కోర్టు నమోదు చేసింది. సాయంత్రం వరకు సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగింది.
నాలుగేళ్లు: ఈ కేసు విచారణపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య జరిగి నిన్నటికి సరిగ్గా నాలుగేళ్లు పూర్తైంది. నిన్న(మంగళవారం) వర్ధంతి సందర్భంగా నేతలు, కుటుంబసభ్యులు నివాళులర్పించారు. నాలుగేళ్ల క్రితం ఇదే రోజున సుబ్రమణ్యం అంత్యక్రియలు జరిగాయి. ఇవాళ(బుధవారం) వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు పుట్టినరోజు కావడంతో పలువురు ఆయన అభిమానులు కోర్టు వద్దకు వచ్చారు. కోర్టు వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తును పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు.
బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణ: ఇదే సమయంలో సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో తనకు బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ అనంతబాబు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పైనా కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. మరోవైపు అనంతబాబుపై పీటీ వారెంట్ జారీ చేయాలని పోలీసులు ప్రత్యేక న్యాయస్థానాన్ని కోరారు.
