దొంగలకు జీతాలు - బాగా చేస్తే ప్రోత్సాహకాలు : సినిమాలను తలపించేలా 'సుబోధ్ సింగ్' ప్లానింగ్స్!
బంగారమున్న బ్యాంకులు, దుకాణాలే సుబోధ్ గ్యాంగ్ టార్గెట్ - జైలు నుంచే సుబోధ్సింగ్ కరీంనగర్ దోపిడీ ప్లాన్ - చోరీ తర్వాత ఒక్క ఆధారం దొరక్కుండా పారిపోవడంలో ఆరితేరిన ముఠాలు
Published : May 15, 2026 at 9:44 AM IST
Karimnagar PMJ Robbery Plan From Bihar Jail : అతను దొంగతనాలకు ప్లాన్ చేయడంలో మాస్టర్ మైండ్. చోరీ చేస్తే నిందితులు పోలీసులకు చిక్కకుండా మెళకువలు చెబుతాడు. అతనెవరని చూస్తున్నారా? ప్రస్తుతం బిహార్ జైల్లో ఉన్న సుబోధ్సింగ్. కరీంనగర్ నగల దుకాణంలో చోరీ ఘటనలో ఊహించని ట్విస్ట్లెన్నో తెరపైకి వస్తున్నాయి.
ఈ చోరీ సీన్ను పరిశీలిస్తే రెండు సినిమాలు మన మదిలో తిరగుతాయి. అందులో ఒకటి ఖాకీ, మరోటి జులాయి. ఎందుకంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో చోరీ చేసిన వెంటనే అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్లిపోవడం, ముందే ఆ ప్రాంతాన్ని రెక్కీ చేయడం వంటివి ఖాకీ సినిమాలో అద్భుతంగా చూపిస్తారు దర్శకుడు. మరోటి తెలుగు అగ్ర దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ తీసిన జులాయిలో బిట్టు (సోనూసూద్) గ్యాంగ్ బ్యాంకు దోపిడీ చేసేటప్పుడు అందుకు కొంతమందిని తీసుకెళతాడు. అందులో వచ్చిన వాళ్లలో ఒకరికి ఒకరు పరిచయం ఉండరు. సంబంధం కూడా ఉండదు. ఇలాంటి సీన్సే ఈ క్రైమ్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
పోలీసులకు దొరక్కుండా ఉండేందుకు : కరీంనగర్ పీఎంజే నగల దుకాణం దోపిడీకి పాల్పడింది సుబోధ్సింగ్ గ్యాంగ్ అని తేల్చారు పోలీసులు. పక్కా ప్రణాళికతో రూ.కోటి విలువైన సొత్తు దోచుకున్నారని వెల్లడించారు. అసలు సుబోధ్ ముఠా ఎలా పని చేస్తుంది? తప్పించుకోవడానికి, పోలీసులకు దొరక్కుండా ఉండేందుకు ఏం చేస్తారు? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
పీఎమ్జే జువెల్లరీలో దోపిడీకి పాల్పడ్డ సుబోధ్సింగ్ గ్యాంగ్ గురించి కరీంనగర్ సీపీ గౌస్ ఆలం ఇలా చెప్పారు. బంగారం ఉండే బ్యాంకులు, ఆభరణాల దుకాణాలే ఈ ముఠా లక్ష్యం. ప్రస్తుతం బిహార్ జైల్లో ఉన్న సుబోధ్సింగ్ అక్కడి నుంచే కరీంనగర్ దోపిడీ పథక రచన చేశాడు. దేశంలోని వివిధ జైళ్లలో శిక్ష అనుభవించిన సుబోధ్ తనకు పరిచయమైన నేరస్తులతోనే టీమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తాడు.
పారిపోవడంలో ఆరితేరిన సుబోధ్ గ్యాంగ్ : దోపిడీ చేసి పోలీసులకు ఒక్క ఆధారం కూడా దొరక్కుండా పారిపోవడంలో సుబోధ్ గ్యాంగ్ ఆరితేరింది. చోరీ చేయాలనుకున్న ప్రాంతాల్లో ముందుగానే రెక్కీ నిర్వహిస్తారు. రెండు, మూడు బృందాలుగా విడిపోయి పని కానిచ్చేస్తారు. అయితే వీరిలో ఒకరికొకరికి అసలు పరిచయం ఉండదు.
నేరం చేసిన తర్వాత పోలీసులకు దొరక్కుండా ఉండేందుకు సుబోధ్ గ్యాంగ్ సభ్యులు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. దోపిడీకి పాల్పడే ముందు ప్రత్యేకంగా సిమ్లు, మొబైల్ ఫోన్లు కొనుగోలు చేస్తారు. పని పూర్తైన తర్వాత ఇంటర్నెట్ను అస్సలు వినియోగించరు.
అరుదైన, క్లిష్టంగా ఉన్నప్పుడే ఫైరింగ్, తుపాకులు : దోపిడీ చేసే క్రమంలో సాధ్యమైనంత వరకూ హింసకు దూరంగా ఉంటారు. తప్పనిసరైతేనే హింస వైపు మళ్లుతారు. కరీంనగర్ దోపిడీలో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే తుపాకులకు పని చెప్పారు.
పారిపోయాక పోలీసులు గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు ముఖ కవళికలను మార్చుకుంటారు. నేరం చేసే సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో, సన్నిహితులతో ఏ మాత్రం టచ్లో ఉండరు. సుబోధ్సింగ్ గ్యాంగ్ ఇప్పటివరకు 400 కిలోల బంగారాన్ని దోచుకుందని అనధికారిక అంచనా. బిహార్, బెంగాల్ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే ఇప్పటివరకు దోపిడీకి పాల్పడిన ముఠా, తొలిసారి తెలంగాణలోకి అడుగుపెట్టడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.
"ఇది చాలా పెద్ద ప్రొఫెషనల్ గ్యాంగ్. ఇది ఒక క్రిమినల్ ఎంటర్ప్రైజ్ లాంటిదని చెప్పడం సరైంది. ఈ గ్యాంగ్కు మాస్టర్ మైండ్ సుబోధ్ సింగ్(బిహార్). అతను ప్రస్తుతం అక్కడి జైల్లో ఉన్నాడు. ఈ ముఠాలకు జీతాలు కూడా ఇస్తారు. అనుకున్న దానికంటే మంచిగా చేస్తే 15 శాతం ప్రోత్సాహకం కూడా ఉంటుంది. ఈ గ్యాంగ్లో పనిచేసే వారు ఒకరికొకరు అస్సలు పరిచయం ఉండరు. వీళ్లకు పక్కా ప్లాన్స్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. చోరీ తర్వాత పారిపోవడం, దొంగతనం చేసిన తర్వాత గోల్డ్ డిస్పోజ్ చేయడం వంటి వాటికి సంబంధించిన సమాచారం ఒక యాప్లో జరుగుతుంది. దానిని హ్యాండ్లర్ సుబోధ్ సింగ్ చెప్పినట్లు చేస్తాడు" - గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్
