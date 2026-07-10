అప్రమత్తం కాకపోతే ఓటు హక్కుకు ముప్పు - ఇక మిగిలింది 5 రోజులే
SIR ప్రక్రియ - ఓటర్లకు 5 రోజులే గడువు- 14నాటికి పత్రాలు అందజేయాలి - ఆన్లైన్లోనూ ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:31 AM IST
Submission of Enumeration Forms Online: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో భాగంగా పంపిణీ చేసిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను వెనక్కి ఇవ్వడానికి ఇంకా ఐదు రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని 4 కోట్ల 16 లక్షల 27 వేల 694 మంది ఓటర్లలో గురువారం సాయంత్రం వరకు 4 కోట్ల 15 లక్షల 41 వేల 753 మందికి అంటే 99.79 శాతం మందికి పత్రాల పంపిణీ పూర్తయినట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. వీటిలో 3 కోట్ల 7 లక్షల 68 వేల 932 మంది వివరాల డిజిటలైజేషన్ కూడా పూర్తయింది.
అయితే క్షేత్రస్థాయిలో ఇంకా చాలా మందికి పత్రాలు అందలేదని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బీఎల్వోలు ఫోన్కు స్పందించడం లేదనే ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నెల 14వ తేదీలోగా నింపిన పత్రాలను బీఎల్వోలకు అందజేయని వారు ఓటు హక్కు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పత్రాలు ఇచ్చిన వారు ఆన్లైన్లో డిజిటలైజ్ అయ్యాయో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు. బీఎల్వోతో సంబంధం లేకుండా ఆన్లైన్లోనూ పత్రాలు సమర్పించే అవకాశం ఉంది.
ఆన్లైన్లో సమర్పించాలంటే ఈ షరతులు తప్పనిసరి
మొబైల్ నంబర్: ఓటరు ఐడీ కార్డు నంబర్తో మొబైల్ లింక్ అయి ఉండాలి.
పేరు సరిపోలిక: ఓటరు కార్డులోని పేరు, ఆధార్లోని పేరు అక్షరాలతో సహా ఒకేలా ఉండాలి. చిన్న తేడా ఉన్నా ఇ-సైన్ విఫలమవుతుంది.
2002 జాబితాతో మ్యాపింగ్ ఎలా?
- SIR కోసం 2002 ఓటర్ల జాబితాను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నారు. ఆన్లైన్లో గానీ, బీఎల్వో ద్వారా గానీ పత్రం ఇవ్వాలంటే 2002 జాబితాలో మీ పేరు లేదా కుటుంబ సభ్యుల పేరు ఎక్కడ ఉందో గుర్తించాలి.
- ప్రస్తుత, 2002 జాబితాలు https://voters.eci.gov.in వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. ఎపిక్ నంబర్, ఫోన్ నంబర్తో సెర్చ్ చేయవచ్చు. ECI Net యాప్ ద్వారా కూడా చూడవచ్చు.
- 2002, ప్రస్తుత జాబితాలు ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రం, బీఎల్వో, పార్టీ బూత్ ఏజెంట్ల వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆన్లైన్లో పత్రం సమర్పించే విధానం
లాగిన్: http://voters.eci.gov.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి సైన్ అప్/లాగిన్ చేయాలి.
ఫారం ఎంపిక: పైభాగంలో ‘Special Intensive Revision-2026’ కింద ‘Fill Enumeration Form’పై క్లిక్ చేయాలి.
రాష్ట్రం, ఐడీ: డ్రాప్డౌన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంచుకుని 10 అంకెల ఎపిక్ ఐడీ ఇవ్వాలి.
వివరాలు: మీ పేరు, నియోజకవర్గం, పోలింగ్ కేంద్రం వివరాలతో ఫారం స్క్రీన్పై వస్తుంది.
OTP: ‘Send OTP’పై క్లిక్ చేసి మొబైల్కు వచ్చిన OTP ఎంటర్ చేయాలి.
కేటగిరీ ఎంపిక: 2002 జాబితాతో మ్యాపింగ్కు 3 ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
A: 2002లో మీ పేరు ఉంటే
B: మీ పేరు లేకున్నా తల్లిదండ్రులు/తాత/అమ్మమ్మ పేరు ఉంటే
C: ఎవరి పేరూ లేకపోతే
ఫారం నింపడం: ఎంచుకున్న కేటగిరీ ప్రకారం వివరాలు నింపాలి. నియోజకవర్గం మారితే పాత వివరాలు, తాజా ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలి.
సబ్మిషన్: Preview చేసి తప్పులు సరిచూసుకుని Declarationపై టిక్ పెట్టి Submit చేయాలి.
ఇ-సైన్: ఆ తర్వాత ఆధార్ ఈ-సైన్ పేజీకి వెళ్లి ఆధార్ నంబర్, OTP ఇస్తే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
2002 జాబితా వివరాలు తెలియకపోతే ఓటర్ పోర్టల్లోని ‘Search Your Name in Last SIR’ ఆప్షన్ వాడుకోవచ్చు.
ఎంపిక చేసుకున్న కేటగిరీ ఆధారంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫాంలో నిర్దేశిత వివరాలు నింపాలి. 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు లేకపోయినా మీ కుటుంబసభ్యులు లేదా బంధువుల పేర్లు ఉంటే ఆ వివరాలు పొందుపరచాలి. నియోజకవర్గం మారితే పాత నియోజకవర్గం/పార్ట్ నంబరు వివరాలు నమోదు చేయాలి. తాజా పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోను అప్లోడ్ చేయాలి.
ఎన్యూమరేషన్ ఫాం నింపేశాక తప్పులను సరిచేసుకోవడానికి ప్రివ్యూ బటన్పై క్లిక్ చేయాలి. అన్నీ సరిగా ఉంటే డిక్లరేషన్ చెక్బాక్స్ను క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ పోర్టల్ నుంచి ఆధార్ ఈసైన్ గేట్వేకు వెళ్తుంది. అక్కడ మీ ఆధార్ నంబరు నమోదు చేసి, ఆధార్తో అనుసంధానమై ఉన్న మొబైల్ నంబరును ఓటీపీతో ధ్రువీకరించుకోవాలి. దీంతో డిజిటల్ సంతకం ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆన్లైన్లో ఎన్యూమరేషన్ ఫాం సమర్పించడమూ పూర్తయినట్టే.
ఓటర్లకు అలర్ట్ - ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు సబ్మిట్ చేశారా? - లేదంటే త్వరపడండి