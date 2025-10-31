మొంథా ధాటికి నేలకొరిగిన పంటలు - అన్నదాతల ఆవేదన
మొంథా తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో నేలకొరిగిన పంటలు - మున్నేరు వరదతో నీటమునిగిన చేతికి వచ్చిన పంటలు, వందల ఎకరాల్లో పంటనష్టం వాటిల్లిందని అన్నదాతల ఆవేదన
ETV Bharat Andhra Pradesh Team
October 31, 2025
Updated : October 31, 2025 at 12:49 PM IST
Submerged Crops Due To Cyclone Montha in krishna Disrict: మొంథా తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో పంటలు కునారిల్లుతున్నాయి. మున్నేరు వరద విరుచుకుపడటంతో పంటలన్నీ నీట మునిగాయని రైతులు వాపోతున్నారు. తెలంగాణలో కురిసిన భారీ వర్షాల ప్రభావం మున్నేరును తాకి వందల ఎకరాల్లో పంట నష్టం వాటిల్లింది. మరోవైపు కాజ్వేలపై భారీగా నీరు ప్రవహించటంతో రాకపోకలను నిలిపివేశారు. ఊహించని విపత్తుతో తీవ్రంగా నష్టపోయామని అన్నదాతలు చెబుతున్నారు.
మొంథా తుపాన్ ప్రభావంలో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. పత్తి, వరి, మెుక్క జొన్న, మిరప పంటలపై తుపాన్ ఎఫెక్ట్ పడింది. పత్తి పంటకు పెట్టుబడి కూడా రాదని రైతులు చెబుతున్నారు. ముచ్చింతాల, అనిగండ్లపాడు గ్రామాల పరిధిలో 15 వందల ఎకరాల ఆయకట్టు ముంపులోనే ఉంది. నందిగామ మండలం అడవిరావులపాడుకు చెందిన గాడిపర్తి వెంకటేశ్వరరావు వంద ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేస్తున్నారు. రూ. 33లక్షల వరకూ పెట్టబడి పెట్టారు. దాదాపు కోత దశకు వచ్చిన పంట తుపాన్కు చిన్నాభిన్నమైంది.
వేలాది ఎకరాల్లో నేలకొరిగిన పంటలు: తద్వారా మొత్తం 220 గ్రామాలపై ఈ ప్రభావం పడి 20,000 మంది రైతులకు నష్టం వాటిల్లింది. వరి, పత్తి, మిర్చి మొక్కజొన్న పంటలు 19,000 హెక్టార్లలో దెబ్బతిన్నాయి. 6,375 హెక్టార్లలో వరి పంట దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాధమిక అంచనా వేశారు. 10,851 హెక్టార్లలో పత్తి, 969 హెక్టార్లలో మొక్క జొన్న, 151 ఎకరాల్లో కూరగాయలతో పాటు అరటి , మిర్చి బొప్పాయి దెబ్బతినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఊహించని విపత్తుతో నష్టపోయామని అన్నదాతలు చెబుతున్నారు. మరో 15 రోజులు ఆగితే అరటిపంట చేతికి వచ్చేదని రైతులు చెబుతున్నారు. తుపాన్ ప్రభావంతో వీచిన బలమైన ఈదురుగాలులకు వేలాది ఎకరాల్లో అరటి నేలకొరిగింది.
గాలులకు అరటిచెట్లు పడిపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోయామని రైతులు వాపోతున్నారు. తుపాన్ వల్ల నష్టపోయిన తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. మునేరు పరిధిలోని 16,000 ఎకరాల ఆయకట్టులో దాదాపు 4,000 ఎకరాలు ముంపు బారిన పడినట్లు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పత్తి, వరి, మిరప, ఉద్యాన పంటలకు తీవ్రంగా నష్టం జరిగింది. వత్సవాయి, పెనుగంచిప్రోలు, నందిగామ మండలాల్లో రాకపోకలు నిలిచాయి.
అప్రమత్తమైన అధికారులు: పెనుగంచిప్రోలు, లింగాల పరిధిలోని కాజ్వేలపై భారీ ఎత్తున నీరు ప్రవహించింది. ఖమ్మం, బోనకల్లు, మధిర గ్రామాల నుంచి ఇతర ప్రాంతలకు వెళ్లాల్సిన వారు నందిగామ మీదుగా వెళ్లాల్సి వస్తోంది. మున్నేరు వరద ప్రవాహంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఐతవరం వద్ద జాతీయ రహదారి పహరా కాస్తున్నారు. గతంలో జాతీయ రహదారిపై వరద రావడంతో దానిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
"మున్నేరు వరద విరుచుకుపడటంతో మా వరి పంటలన్నీ నీట మునిగాయి. ఊహించని విపత్తుతో భారీగా నష్టాన్ని చవిచూశాం. పత్తి పంటకు కనీసం పెట్టుబడి కూడా రాని పరిస్థితి ఉంది. కోత దశకు వచ్చిన పంట తుపాన్కు చిన్నాభిన్నమైంది. విపత్తుతో ఊహించని విధంగా నష్టపోయాం. తుపాన్ ప్రభావంతో వీచిన బలమైన ఈదురుగాలులకు మా అరటిచెట్లు పడిపోయాయి. దీని వలన మా అపార నష్టం వాటిల్లింది. దీనిపై ప్రభుత్వం స్పందించి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం"-రైతులు, ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లా
