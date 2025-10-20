ETV Bharat / state

నకిలీ పత్రాలతో రూ.52 కోట్ల భూమిని కాజేసే కుట్ర - వెలుగులోకి ఉప తహసీల్దార్ వ్యవహారం

నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి భూ కబ్జాకు తెరలేపిన ఉప తహసీల్దార్ - అనంతపురం గ్రామీణ మండలం ఉప్పరపల్లిలో 13.18 ఎకరాల భూమిని కాజేయడానికి కుట్ర

Land Kabja By Sub Tahasildar in Anantapur
Land Kabja By Sub Tahasildar in Anantapur (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Land Kabja By Sub Tahasildar in Anantapur : నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి భూ కబ్జాకు తెరలేపిన ఓ ఉప తసీల్దార్ వ్యవహారం అనంతపురం జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. అనంతపురం గ్రామీణ మండలంలోని ఉప్పరపల్లిలో 52 కోట్ల రూపాయల విలువైన 13.18 ఎకరాల భూమిని కాజేయడానికి ఉప తహసీల్దార్ నకిలీ పత్రాలను సృష్టించి దొరికిపోయారు. మీ- సేవ కేంద్రంలో నకిలీ పత్రాలతో భూ హక్కు బదిలీ సందర్భంగా, భూ యజమానుల చరవాణికి సమాచారం వెళ్లడంతో ఈ కబ్జా వ్యవహారం ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది.

అనంతపురం జిల్లాలో భూ యజమానులకు కబ్జాదారుల నుంచే కాకుండా రెవెన్యూ అధికారుల నుంచి కూడా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అనంతపురం గ్రామీణ మండలం ఉప్పరిపల్లిలో పసులూరి రమేష్ బాబు, రాకేష్ బాబు, రవికుమార్‌లతోపాటు వారి అక్కాచెల్లెళ్లకు 13.18 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఈ భూమిపై కన్నేసిన ఓ ఉప తహసీల్దార్ ఎలాగైనా కొట్టేయడానికి ఏడాది కాలంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గతంలో ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలో పనిచేసిన ఈ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ తనకు పరిచయం ఉన్న వజ్రకరూరు మీ- సేవ కేంద్రం నిర్వహకుడితో మాట్లాడుకున్నారు. అనంతపురం గ్రామీణ మండలంలోని భూమికి వజ్రకరూరు మీ-సేవ కేంద్రం నుంచి భూ హక్కు బదలాయింపు దరఖాస్తు అప్‌లోడ్ చేయించారు. సుమారు 52 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఈ భూమిని డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఎలాగైనా కొట్టేయాలనుకున్నారు. తాడిపత్రిలో భూ యజమానుల ఇంటి పేరు కలిగిన పసులూరు రుషింగమయ్య అనే వ్యక్తి పేరు మీద మ్యుటేషన్‌కు దరఖాస్తు చేయించారు.

కలెక్టర్ సంతకం ఫోర్జరీ కేసులో నిందితుడిగా: నకిలీ పత్రాలతో వజ్రకరూరు మీ- సేవ కేంద్రం నుంచి భూ హక్కు బదలాయింపు దరఖాస్తు అనంతపురం తహసీల్దార్‌కు పంపిన వెంటనే, భూ యజమానుల్లో ఒకరికి సెల్ ఫోన్‌కు మెసేజ్ వెళ్లింది. వారు అప్రమత్తమై ఉప్పరపల్లిలోని వీఆర్వో జిలాన్‌ను, తహసీల్దార్‌ను సంప్రదించారు. ఈ దరఖాస్తు వజ్రకరూరు మీ- సేవ కేంద్రం నుంచి అప్లోడ్ చేశారని అనంతపురం తహసీల్దార్ భూ యజమానులకు చెప్పారు. దీంతో భూ యజమానులు వజ్రకరూరులోని మీ- సేవ నిర్వహకుడిని సంప్రదించారు. తనకు వాట్సాప్ ద్వారా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పంపించారని, ఆధారాలన్నీ భూ యజమానులకు చూపించారు.

దీంతో బాధితులైన భూ యజమానులు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ మోసంపై డీఆర్వోకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రస్తుతం శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో పనిచేస్తున్న ఈ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గతంలో అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ సంతకం ఫోర్జరీ చేసి నిషేధిత భూములకు నకిలీ ఎన్ఓసీలు జారీచేసిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నారు. ఈ నకిలీ పత్రాల సృష్టికర్తపై ఉన్నతాధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో మరింత రెచ్చిపోయి ఏకంగా 52 కోట్ల రూపాయల భూమిని కాజేసేయత్నం చేశారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టిస్తున్న ఈ డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌పై ప్రభుత్వం కఠినంగా చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ తరహా మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడదని బాధితులు చెబుతున్నారు.

ఇకపై అక్రమార్కుల వ్యూహాలకు అడ్డుకట్ట - భూముల గుట్టు అంతా ఉపగ్రహం గుప్పిట్లోనే!

అనంతపురంలో మీకు ఇంటి స్థలం ఉందా - జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే కబ్జాదారుల చేతుల్లోకి వెళ్లినట్లే!

TAGGED:

LAND KABJA ON MEE SERA CENTER
SUB TASILDAR TRIED TO GRAB LAND
SUB TASILDAR ON FAKE DOCUMENTS
FAKE DOCUMENTS ISSUE IN ANANTAPUR
LAND KABJA BY SUB TAHASILDAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.