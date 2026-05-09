రిజిస్ట్రేషన్లకు భారీగా డిమాండ్‌ - సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో పెరిగిన పని వేళలు

రాష్ట్రంలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువలను పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - రిజిస్ట్రేషన్‌ కార్యాలయాల్లో పెరిగిన రద్దీ - దీంతో సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో పని వేళలను అదనంగా పెంచాలని నిర్ణయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 9:54 PM IST

Sub Registrar Offices Working Hours Extended : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువలను పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడంతో రిజిస్ట్రేషన్‌ కార్యాలయాల్లో రద్దీ పెరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఒప్పంద పత్రాలతో ఉన్న క్రయవిక్రయదారులు రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకునేందుకు చొరవ చూపుతున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్‌ ధరలకు, రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువలకు పొంతన లేదని, భారీగా వ్యత్యాసం ఉందని అధికారులు ఇచ్చిన నివేదికలను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం అంతరం తగ్గించాలని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

కార్యాలయాల్లో పని వేళలు అదనం : భూముల ధరలను క్రమబద్ధీకరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం తీసుకున్న నిర్ణయంతో రిజిస్ట్రేషన్లకు భారీగా డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, హౌసింగ్, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. అధిక రద్దీగా ఉన్న చంపాపేట్, సరూర్‌నగర్, వనస్థలిపురం, గండిపేట్, మహేశ్వరం, ఫరూఖ్‌నగర్, షాద్ నగర్, రంగారెడ్డి రూరల్, ఎల్బీనగర్, శేరిలింగంపల్లి, సంగారెడ్డి, ఘట్‌ కేసర్, నల్గొండ ఆర్ఓ, పటాన్‌ చెరు, కుత్బుల్లాపూర్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో పని వేళలను అదనంగా పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.

ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6:30 గంటల వరకు పని వేళలు ఉంటాయని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి పొడిగించిన పని వేళలు నిర్దేశించిన పదిహేను సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలలో అవసరమైతే మరింత సమయాన్ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వివరించారు. అదే విధంగా ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్లాట్ బుకింగ్‌ల సంఖ్యను కూడా పెంచాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ల రద్దీ పెరిగిన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను గుర్తించి, అవసరానికి అనుగుణంగా అదనపు సమయాన్ని పెంచాలని సూచించారు. అలాగే వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ జరిగే తహసీల్దార్ కార్యాలయాలను కూడా సమన్వయం చేసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది : రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో పారదర్శకత, వేగం, ప్రజలకు సౌకర్యం ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని దీనికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్ల ఐజీ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతును మంత్రి ఆదేశించారు.

