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నిషేధిత భూముల అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్​ - సబ్ రిజిస్ట్రార్​ అరెస్ట్

2023లో అప్పటి సబ్ రిజిస్ట్రార్ సహకారంతో అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ - ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన డీ1 పట్టాలకు క్రయవిక్రయాలు నిషేధం - అయినప్పటికీ పట్టా భూములుగా మారుస్తున్నారనే ఆరోపణలు

Illegal Registrations Of Prohibited Lands
నిషేధిత భూముల రిజిస్ట్రేషన్​ (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 9:45 AM IST

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Illegal Registrations Of Prohibited Lands : నిషేధిత భూముల విషయం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. గతంలో 22ఏ జాబితాలో జరిగిన తప్ఫులను ప్రభుత్వం సరి చేస్తోంది. పొరపాట్లు ఎక్కడ ఎలా జరిగాయో తేల్చే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు మాత్రం నిషేధిత భూములకు అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. కాసుల కక్కుర్తితో ప్రభుత్వ స్థలాలు కబ్జాదారులకు ధారాదత్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ కేసులో ఓ సబ్ రిజిస్ట్రార్ అరెస్టు కావటం అధికారుల అవినీతికి అద్దం పడుతోంది.

నిషేధిత భూముల జాబితాలో నెలకొన్న చిక్కులను తొలగించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. గతంలో జరిగిన తప్పిదాలను క్షేత్రస్థాయిలో సరిదిద్దుతోంది. రాష్ట్రంలోని మండలాల్లో రెవెన్యూ యంత్రాంగం ఇదే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. నిజామాబాద్‌లోని అధికారులు మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా నిషేధిత భూములకు రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించడం విమర్శలకు దారి తీస్తోంది. గతంలో నిజామాబాద్​లో పని చేసి ప్రస్తుతం మహబూబ్​నగర్​లో ఉన్న సబ్ రిజిస్ట్రార్ అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ కేసులో అరెస్టు కావడం చర్చనీయాంశమవుతోంది.

సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ సహకారంతో రిజిస్ట్రేషన్ : నిజామాబాద్ నార్త్ మండలంలోని అర్సపల్లి, సారంగాపూర్, కంఠేశ్వర్ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ, దేవాదాయ, అసైన్డ్ భూములు ఉన్నాయి. అర్సపల్లి శివారు ప్రాంతంలోని సర్వే నంబరు 169/3లో ఉన్న ఎకరం భూమి ప్రభుత్వానిది కావడంతో నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారు. ఈ భూమిలోని 4 ప్లాట్లను 2023లో అప్పటి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఖుద్సియా బాదర్ సహకారంతో నలుగురు వ్యక్తులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. దీనిపై ఫిర్యాదు అందడంతో అధికారులు విచారణ చేపట్టి సబ్ రిజిస్ట్రార్ తెలిసే రిజిస్ట్రేషన్ చేశారని తేల్చారు. మూడేళ్ల క్రితమే ముగ్గురిపై కేసు నమోదు కాగా, తాజాగా సబ్ రిజిస్ట్రార్​ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

నిషేధిత భూమిగా ఉన్న సర్వే నంబర్ 169/3లో ఉన్న ఎకరం భూమిని రిజిస్ట్రేషన్​ చేయించుకున్నారని ఫిర్యాదు వచ్చింది. సరైన ఆధారాలతో విచారణ చేశాం. అక్టోబర్ 10న నిషేధిత భూముల జాబితాలో చేర్చారు. అదే నెల 28న సబ్​ రిజిస్ట్రార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు నిందితులను, సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించాం - రఘుపతి, నిజామాబాద్ ఒకటో ఠాణా ఎస్​హెచ్​వో

జోరుగా అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు : గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లో నిషేధిత భూములకు అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు జోరుగా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నందిపేట, ఆలూర్, ఆర్మూర్, బాల్కొండ , ముప్కాల్ మండలాల్లో ముంపు బాధితులకు ప్రభుత్వం వ్యవసాయ భూములు పంపిణీ చేసి డీ1 పట్టాలిచ్చింది. నిబంధనల ప్రకారం వీటిపై క్రయవిక్రయాలు నిషేధం. అయినా కొందరు ఉన్నతాధికారులు ఇష్టానుసారంగా నిరభ్యంతర పత్రాలు జారీ చేయడంతో పట్టా భూములుగా రూపాంతరం చెందుతున్నాయి. కమ్మర్​పల్లి, మెండోరా, నందిపేట్ మండలాల్లో నిషేధిత భూములకు చేసిన రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించి పది వరకు ఫిర్యాదులు అందాయి. గత మూడేళ్ల అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ల వివరాలు త్వరలోనే బయటకు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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ILLEGAL REGISTRATIONS IN NIZAMABAD
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