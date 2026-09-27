సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అయ్యేందుకు స్టంట్! - మావోయిస్టు పేరుతో లేఖ రాసిన యువకుడు అరెస్ట్
సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ కావాలనే పిచ్చి ఓ వ్యక్తిని జైలు పాలు చేసింది. మావోయిస్టుల పేరుతో లేఖలు రాసి పోలీస్స్టేషన్లో అందించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో పోలీసులు అతణ్ని అరెస్ట్ చేశారు.
Published : September 27, 2026 at 5:17 PM IST
Maoist Letter For Instagram Fame : సోషల్మీడియా, ప్రస్తుతం యువతను ఊర్రూతలూగిస్తున్న ఓ వ్యాపకం. ఎంతోమంది కంటెంట్ క్రియేటర్స్గా సత్తా చాటుతున్నారు. వారిని చూసి ఇంకొందరూ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందులో తప్పులేదు. కానీ ఫేమస్ అవ్వడం కోసం సోషల్మీడియా ద్వారా దాగుడుమూతలు ఆడుకోవచ్చు అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటే. ఈ విషయాన్ని గ్రహించలేని ఇద్దరు యువకులు రాత్రికిరాత్రే సామాజికమాధ్యమాల్లో స్టార్స్ కావాలి అనుకున్నారు. ఎలాగైనా ఫేమస్ కావాలన్న పిచ్చితో ఏకంగా రాజకీయంగా దుమారం లేపే విధంగా ఓ స్కెచ్ గీశారు. అదే వారిపాలిట భస్మాసుర హస్తంలా మారి కటకటాల్లోకి నెట్టింది. వారు చేసిన పని పోలీసులను తీవ్ర ఆగ్రహనికి గురిచేసింది.
ఫేమస్ అయ్యేందుకు తప్పుడు మార్గం
ఒకప్పుడు స్టార్స్, సెలబ్రిటీ అన్న పదాలు వెండితెరపై వెలిగిన జీవితాలకే ఇచ్చే బిరుదుగా భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు సోషల్మీడియా వచ్చాక అందులో పాపులర్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ సెలబ్రెటీలుగా మారిపోతున్నారు. ఎంతోమంది ఆ హోదా కోసం ఆరాటపడుతున్నారు. అందుకోసం వారు చేయని ప్రయత్నాలంటూ ఉండవు. కొంతమంది కష్టం ఫలించి రాత్రికి రాత్రే తమ కంటెంట్తో సోషల్మీడియాను ఏలుతున్నారు. సరిగ్గా ఈ ఫార్మూలానే పట్టుకున్నారు ఓ ఇద్దరు యువకులు. ఎలాగైనా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫేమస్ అవ్వాలన్న ఆరాటంలో పడిపోయారు. ఇక వారు ఎంచుకున్న మార్గానికి ఫేమస్ అనే మాట అటుంచి నిందితులుగా మారి నేరచరిత్రలోకి అడుగుపెట్టారు.
పోలీస్ శాఖను లక్ష్యంగా చేసుకొని
ఈ ఏడాదిలో మావోయిస్టులకు సంబంధించిన అంశం రాజకీయంగా ఎంతటి దుమారం లేపిందో అందరికి తెలిసిందే. ఎంతో సున్నితమైన ఈ అంశాన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ దురుద్దేశం కోసం వాడుకున్నారు. ఏఐ ద్వారా మావోయిస్టుల పేరుతో లేఖలు రాసి న్యూస్ ఛానల్స్, సోషల్మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలనుకున్నారు. దాని ద్వారా గుర్తింపు పొందాలని భావించారు. వారు రాసిన లేఖలను ఇటీవల తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి మేడారం పర్యటన సందర్భంగా విడుదల చేయాలని మొదట పథకం వేశారు. కానీ అది బెడిసి కొట్టింది. దీంతో పోలీస్శాఖను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.
ఇన్స్టా, యూట్యూబ్లో ప్రత్యేకంగా అకౌంట్లు
మెదక్ జిల్లా, తూప్రాన్ మండలం నాగులపల్లి గ్రామానికి చెందిన బండ మధు అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్లో కార్డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఎలాగైనా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫేమస్ కావాలని వివిధ వార్తా ఛానెల్స్లో వచ్చే సంచలనాత్మక వార్తలను బాగా వీక్షించేవాడు. ఇన్స్ట్రాగ్రామ్లో అలెగ్జాండర్ విపిన్ పేరుతో అకౌంట్, పవర్ ఆఫ్ మనీ పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేశాడు. ఎంతకీ తనకి ఫాలోవర్స్ పెరగకపోవడంతో ఎలాగైనా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలని ఓ పథకం వేశాడు. అందుకోసం మావోయిస్టుల పేరుతో ఓ లేఖ రాశాడు.
విచారణలో కంగుతిన్న పోలీసులు
ఇటీవల పదిమంది మావోయిస్టులకు ఉరిశిక్ష వేయడాన్ని వ్యతిరేకించడమే ఆ లేఖలోని సారాంశం. వాటిని మున్సిపల్ కార్యాలయం గేటుకు అతికించడంతో పాటు పోలీస్స్టేషన్లోనూ అందించి హిందీలో మాట్లాడుతూ పరారయ్యారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై నిందితులు వీడియో కూడా రూపొందించారు. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు, సీసీకెమెరాల ద్వారా వారిని గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. సీఎం పర్యటనకు సంబంధించి నిందితుల విఫలయత్నం విచారణలో తేలడంతో పోలీసులు షాక్కు గురయ్యారు. సోషల్మీడియాపై పిచ్చితో ఇలాంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడితే కఠిన శిక్షలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
"ఓ వ్యక్తి మాస్క్, రెయిన్కోట్ ధరించి పోలీస్స్టేషన్లోకి ప్రవేశించాడు. రిసెప్షన్లో ఓ లెటర్ ఇచ్చి, మై ఛత్తీస్గఢ్ సే ఆయా అని చెప్పి బయటకెళ్లాడు. అప్పటికే ఇతని కోసం మరో వ్యక్తి బైక్ తీసుకొని ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఈ వ్యక్తి వెళ్లగానే ఇద్దరు కలిసి పరారయ్యారు. ఇలాంటి లేఖ సమ్మక్కసారక్క ఉత్సవాల్లోనూ దొరికింది. దీని సూత్రదారి మధు. ఇతనికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో విపిన్ అనే పేరుతో ఓ అకౌంట్ ఉంది. ఎలాగైనా సోషల్మీడియాలో పాపులర్గా మారితే డబ్బులు వస్తాయని మావోయిస్టుల అంశాన్ని ఎంచుకున్నాడు. దీంతో వారి పేరుతో చాట్జీపీటీ సహాయంతో ఇటీవల మావోయిస్టులకు ఉరిశిక్ష వేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లుగా లేఖ రాశాడు" - శ్రీనివాసరావు, మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ
సోషల్మీడియాను మంచికి ఉపయోగిస్తే అది మనకు మంచి గుర్తింపును తీసుకొస్తుంది. అలా కాదని చెడుకు ఉపయోగించాలని చూస్తే అసలుకే ఎసరు తీసుకొస్తుందనడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం. మధు ఫేమస్ అవ్వాలన్న ఆశతో పరిణామాలు ఆలోచించకుండా చట్టపరంగా ఎంతో సున్నితమైన అంశాన్ని ఎంచుకుని తప్పు చేశాడు. అతనిలా మరెవ్వరూ ఆలోచించకుండా కఠిన శిక్ష విధిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
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