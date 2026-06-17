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YUVA : వారాంతంలో వృద్ధులకు సపర్యలు - ఆకట్టుకుంటున్న యువత సోషల్ సర్వీస్

వృద్ధాశ్రమాలకు వెళ్తూ అండగా నిలుస్తున్న విద్యార్థులు - మనుమడు, మనవరాళ్లలా సేవలు చేయడంపై వృద్ధుల హర్షం - మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా సదస్సుల నిర్వహణ - రక్తదాన శిబిరాలు, స్వచ్ఛభారత్‌ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు

Students Visiting Old Age Homes
Students Visiting Old Age Homes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 4:37 PM IST

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Students Visiting Old Age Homes : రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని పిల్లలను పెంచితే వయసు పైబడిన తర్వాత వారిని భారంగా భావించి వృద్ధాశ్రమాల్లో వదిలేసే రోజులివి. అలాంటి అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలే వేదికగా నేటి యువత మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు. వీకెండ్ రాగానే చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పక్కనబెట్టి వృద్ధాశ్రమాలకు వెళ్తున్నారు. అక్కడ వారికి కావాల్సినవి కావాల్సింది తిండి, బట్ట మాత్రమే కాదు అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రేమ, ఆత్మీయత అని తెలుసుకున్నారీ విద్యార్థులు. అక్కడికి వెళ్లి వారితో సమయం గడుపుతూ వారి కష్టసుఖాలను ఓపికగా వింటూ అమ్మమ్మ, తాతయ్యగా భావించి సపర్యలు చేస్తున్నారు.

సమాజ ఎదుగుదలకు నిరంతరం శ్రమ : వీరంతా 2018లో హైదరాబాద్​లో ప్రారంభించిన వైట్‌ వాలంటీర్స్‌ ఫౌండేషన్‌ ద్వారా ఈ సేవలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఫౌండేషన్‌ సీఈవో లత వాలంటీర్లను ఒక సైన్యంగా మార్చి సమాజ ఎదుగుదలకు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్​లో వందలాది మంది యువత వాలంటీర్లుగా మారుతున్నారు. చదువుకుంటూనే సమాజ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. కేవలం చదువులోనే కాదు మానవత్వంలోనూ ఫస్ట్‌ అని నిరూపిస్తున్నారు. వృద్ధులతో సమయం కేటాయిస్తూ వాళ్ల మనమడు, మనవరాలు అనే భావనను కలుగజేస్తూ వారిని ఆనందపరుస్తున్నారు.

వారి కష్టసుఖాలను పంచుకుంటూ : జీవితంలో చివరి దశలో ఉన్న వృద్ధులకు తిండి, బట్టతో పాటు ఆత్మీయంగా పలకరించే వారు ఉండడం చాలా అవసరం. అందుకోసం ఈ విద్యార్థులు వారి విలువైన సమయాన్ని వృద్ధుల కోసం కేటాయిస్తున్నారు. వారిని తమ సొంత నానమ్మ, అమ్మమ్మ, తాతయ్యలా భావించి ఆప్యాయంగా పలకరిస్తున్నారు. వారి కష్టసుఖాలను పంచుకుంటూ జీవిత పాఠాలను నేర్చు కుంటున్నారు. ఇలా వారితో తమ సమయం గడపడం చాలా తృప్తినిస్తోందని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు.

"వైట్​ వాలంటీర్స్​ ఫౌండేషన్​ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ప్రతి ఆదివారం వృద్ధాశ్రమాలను సందర్శిస్తాం. 2018 నుంచి ఈ సంస్థ సేవలందిస్తోంది. భోజనం, దుస్తులు వంటివి అందిస్తోంది. ఆదివారాల్లో వీరితో కలిస్తే వచ్చే ఆనందంలో మటాల్లో వర్ణించలేనిది. వీరితో మాట్లాడుతుంటే ప్రతి వారం రావాలనిపిస్తోంది. ఈ ఫౌండేషన్​లో ప్రస్తుతం 50 మంది ఉన్నాం" - మాన్విత, విద్యార్థిని

అనేక సేవాకార్యక్రమాల్లో భాగం : ఈ విద్యార్థుల సేవ కేవలం వృద్ధాశ్రమాలకే పరిమితం కాలేదు. సమాజంలో పరిశుభ్రతను పెంపొందించేందుకు స్వచ్ఛ భారత్ క్యాంపెయిన్‌లు, పచ్చదనాన్ని నింపేందుకు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలను సైతం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించడంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, నేటి యువతను పాడుచేస్తున్న మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తూ సమాజానికి రక్షణగా నిలుస్తున్నారు.

అమ్మమ్మ, తాతయ్యలు లేని లోటు తీరింది : అమ్మమ్మ, తాతయ్యలు లేని వారు ఇక్కడికి వచ్చి వారితో గడపడం వల్ల వారు లేని లోటు తీరుతుందని అంటున్నారీ విద్యార్థులు. సమయం కేటాయించుకొని అందరూ వారితో గడపాలని అంతకుమించి వారికేం అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం తమ ఫౌండేషన్‌లో దాదాపు 50 మంది వాలంటీర్లు పనిచేస్తున్నారని ఈ సంఖ్యని 100 పెంచడమే తమ లక్ష్యమంటున్నారు సంస్థ నిర్వాహకులు. విద్యార్థులు తమతో ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడారని, సొంత మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో గడిపినట్లే అనిపించిందని ఆశ్రమంలో నివసిస్తున్న వృద్ధులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

"విద్యార్థులు వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడున్న వారంతా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. ఇక్కడి పెద్దలంతా వారి మనుమలు, మనవరాళ్లు వచ్చారనే విధంగా ఉన్నారు. వృద్ధాశ్రమాలకు వచ్చే సందర్భాల్లో పెద్దలతో కాస్త సమయం మాట్లాడినా వారి ఆనందానికి హద్దులుండవు" - పూర్ణిమ , ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నిర్వాహకురాలు

వీకెండ్​ కల్చర్​లో మార్పు : కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ లేక ఒంటరితనంతో బాధపడే వృద్ధులతో సమయం కేటాయించడం వల్ల వారిలో మానసిక ఉల్లాసాన్ని, ధైర్యాన్ని నింపవచ్చని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు. ఏదేమైనా వీకెండ్ కల్చర్‌ను కేవలం పబ్బులు, పార్టీలకే పరిమితం చేయకుండా ఇలా సమాజ సేవకు, వృద్ధుల సేవకు అంకితం చేస్తున్న ఈ తరం వాలంటీర్లు నిజంగా అభినందనీయులు.

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TAGGED:

STUDENTS SERVING THE ELDERLY
WHITE VOLUNTEER FOUNDATION
వృద్ధుల సేవలో విద్యార్థులు
STUDENTS VISITING OLD AGE HOMES

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