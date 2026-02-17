ETV Bharat / state

'ఓటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది?' - స్పీకర్​ను అడిగి తెలుసుకున్న విద్యార్థులు

చట్టసభ కార్యకలాపాలను ఆసక్తిగా తిలకించిన విద్యార్థులు - వారి ప్రశ్నలకు ఓపిగ్గా సమాధానాలిచ్చిన స్పీకర్‌ అయ్యన్న - ఉన్నత లక్ష్యాలతో చదివి దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చిన నేతలు

Speaker Ayyannapatrudu Interaction With Students
Speaker Ayyannapatrudu Interaction With Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 6:26 PM IST

Speaker Ayyannapatrudu Interaction With Students: అసెంబ్లీలో ఓటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? బడ్జెట్‌లో ఏ అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది? అంటూ పాఠశాల విద్యార్థులు అడిగిన ప్రశ్నలకు స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు ఓపిగ్గా, సరళంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు. సరదా ప్రశ్నలతో కూడిన విద్యార్థుల జిజ్ఞాస ఆయన్ను అమితంగా ఆకట్టుకుంది.

అసెంబ్లీని సందర్శించిన 300 మంది విద్యార్థులు: భావి భారత పౌరులకు చట్టసభల పనితీరుపై అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో ఏపీ శాసనసభ చేపట్టిన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ఇవాళ ఒక్కరోజే 300 మంది విద్యార్థులు అసెంబ్లీని సందర్శించి సభా కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. గత ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 1100 మంది విద్యార్థులు భాగమయ్యారు. ప్రజా సమస్యలపై చర్చలు, చట్టాల రూపకల్పన విధానం, బడ్జెట్ ఆమోద ప్రక్రియ వంటి అంశాలను వారు ఆసక్తిగా గమనించారు.

'ఓటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది?' - స్పీకర్​ను అడిగి తెలుసుకున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

విద్యార్థులతో ఆత్మీయంగా మమేకమైన నేతలు: సభా విరామ సమయంలో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు, ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, కామినేని శ్రీనివాస్, విష్ణుకుమార్ రాజు, పత్తిపాటి పుల్లారావు, బొండా ఉమామహేశ్వరరావు విద్యార్థులతో ఆత్మీయంగా మమేకమయ్యారు. ఉన్నత లక్ష్యాలతో చదివి దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని నేతలు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడి​తో విద్యార్థులు ఫొటోలు దిగారు. చట్టసభ వాతావరణాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడటం తమకు స్ఫూర్తినిచ్చిందని విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

"మేం అసెంబ్లీకి వెళ్లినప్పుడు స్పీకర్, ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మేము వెళ్లిన సమయంలో వాళ్లు మైనార్టీ, ఇతర సమస్యలు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ విషయాలు మాకు ఎంతో నచ్చాయి. అలాగే మాలో ఎవరైనా వాళ్లలో ఒకరిలాగా కూర్చోవాలని అనుకుంటున్నాం. వారిని చూసి మాకు ఎంతో స్ఫూర్తి కలిగింది." - విద్యార్థులు

"అసెంబ్లీలో నేతలు మాట్లాడటం చూశాను. వారందరూ చాలా పొలైట్​గా డిస్కస్ చేస్తున్నారు. అసెంబ్లీని సందర్శించేందుకు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను స్పీకర్ గారిని కలిశాను చాలా ఆనందంగా ఉంది." - విద్యార్థులు

విద్యార్థి దశలోనే నాయకత్వ లక్షణాలు కనబరిచి ఎందరో రాజకీయ నాయకులుగా ఎదిగారు. ఉన్నత పదవులు పొందారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ నాయకత్వ లక్షణాలతోనే రాజ్యాంగ రచన చేసే స్థితికి ఎదిగారు. దీంతో పాటు ఆయన కేంద్రమంత్రిగా కూడా రాణించారు. అలాంటి స్ఫూర్తిని విద్యార్థుల్లో రగిలించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

అసెంబ్లీ నిర్వహణను టీవీల్లో చూడటం తప్ప విద్యార్థులకు దీనిపై అవగాహన ఉండదు. నేతలు ఏం మాట్లాడుతున్నారో, ఎందుకు చర్చిస్తున్నారో అర్థం కాదు. పాఠశాల దశలోనే విద్యార్థులు అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న సందర్బంగా ఏపీ శాసనసభ ఈ కార్యక్రమానికి చేపడుతుంది. విద్యార్థులు గ్యాలరీ నుంచి వీక్షించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. శాసన వ్యవస్థ పనితీరును ప్రత్యక్షంగా చూడడంతో పాటు ఈ వ్యవస్థ ప్రాధాన్యం గురించి విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. పాఠశాల దశ నుంచే అసెంబ్లీ వ్యవహారాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని విద్యార్థులకు స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు సూచించారు.

