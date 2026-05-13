మాక్ పార్లమెంట్లో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు - అచ్చం ఎంపీల్లాగే హుందాగా ప్రవర్తన
చట్టసభల పనితీరుపై విద్యార్థులకు అవగాహన - ప్రజా సమస్యలపై విద్యార్థుల గళం - ప్రశ్నోత్తరాలు, శూన్యగంట, బిల్లులపై చర్చలు - విద్యార్థులను ఘనంగా సన్మానించిన ఎంపీ పురందేశ్వరి
Published : May 13, 2026 at 5:15 PM IST
Students Turn MPs in Rajamahendravaram Mock Parliament Event Wins Applause: తరగతి గదుల్లో పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టే విద్యార్థులు ఒక్కసారిగా ప్రజాప్రతినిధులుగా మారిపోయారు. సూటుబూట్లు ధరించి చట్టసభ సభ్యులను తలపిస్తూ ప్రజా సమస్యలపై గళం విప్పారు. రాజమహేంద్రవరంలో షిర్డీ సాయి విద్యాసంస్థల విద్యార్థులు నిర్వహించిన మాక్ పార్లమెంట్ అందరినీ ఆకర్శించింది. అచ్చం ఎంపీలను తీసిపోని రీతిలో హూందాగా వ్యవహరిస్తూ చేసిన ప్రదర్శన ప్రజాప్రతినిధులను ఆకట్టుకుంది. శభాష్ అంటూ భుజం తట్టిన నేతలు ఘనంగా సన్మానించి అభినందించారు.
వినూత్న వేదిక: వీరంతా ఇంటర్, డిగ్రీ చదివే కుర్రాళ్లు. పట్టుమని పాతికేళ్లు కూడా లేవు. కానీ వారిని చూస్తే మాత్రం సాక్షాత్తు పార్లమెంట్ సభ్యులే నడచి వస్తున్నారా అన్నట్లుంది. కొందరు మంత్రులుగా, మరికొందరు ఎంపీలుగా, ఇంకొందరు ప్రతిపక్ష నేతలుగా ఇలా రకరకాల పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. విద్యార్థులకు చట్టసభల పనితీరుపై అవగాహన కల్పించేందుకు రాజమహేంద్రవరంలోని షిర్డీ సాయి విద్యాసంస్థల యాజమాన్యం ఈ వినూత్న వేదికను సిద్ధం చేసింది.
ప్రశ్నించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: విద్యార్థులు నిర్వహించిన మాక్ పార్లమెంట్ నిజమైన సభను తలపిస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సభా గౌరవాన్ని కాపాడుతూనే ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను విద్యార్థులు చక్కగా ప్రదర్శించారు. ముఖ్యంగా ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో అనుబంధ ప్రశ్నలు వేయడం వాటికి మంత్రులుగా విద్యార్థులు అర్థవంతమైన సమాధానాలివ్వడం విశేషం. జీరో అవర్ ద్వారా ప్రజా సమస్యలను ఎలా వెలుగులోకి తీసుకురావచ్చో వివరిస్తూ, సభాపతిగా, సభ్యులుగా వారు ప్రదర్శించిన ప్రతిభ అందరిని ఆకట్టుకుంది.
'ఇలా ప్రజాప్రతినిధులుగా చెయ్యడం మంచి అనుభూతి కలిగించింది. అధికార, ప్రతిపక్ష నేతల స్థానాల్లో ఉండి ప్రజల సమస్యలపై గళమెత్తడం ఎంతో కొత్తగా ఉంది. భవిష్యత్లో సమాజం కోసం ఏదైనా చేయాలనే స్పూర్తి వచ్చింది. ఈ వినూత్న కార్యక్రమం ద్వారా మాలోని నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుసుకోగలిగాం. ఒక అంశంపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం, దాని గురించి మాట్లాడటం నేర్చుకున్నాం'. -విద్యార్థులు
ఒకరితో ఒకరు పోటీ: ప్రధానిగా అబ్బాయి, సభాపతి, ప్రతిపక్ష నేత, మంత్రులుగా అమ్మాయిలు ఆయా పాత్రల్లో పరకాయ ప్రవేశం చేసి నిజమైన సభను తలపించారు. దేశంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న జాతీయ, అంతర్జాతీయ సమస్యలపై ఎక్కడా తడబాటు లేకుండా వారు ఆంగ్లంలో ప్రసంగించిన తీరు ఆలోచింపజేసింది. ప్రశ్నోత్తరాలు, శూన్యగంట, బిల్లులపై చర్చల సమయంలో సభ్యులు వేసిన ప్రశ్నలకు మంత్రులు దీటుగా సమాధానాలిస్తూ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడి సభా నిర్వహణను రక్తికట్టించారు.
సివిల్స్ సర్వెంట్లు కావడమే లక్ష్యం: భవిష్యత్తులో తాము సివిల్స్ సర్వెంట్లు కావడమే లక్ష్యమని మాక్ పార్లమెంట్లో పాల్గొన్న విద్యార్ధులు వారి అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరించారు. మరికొందరు విద్యార్థులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రజా సమస్యల పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు నడుస్తామంటూ వెల్లడించారు.
ఈ మాక్ పార్లమెంట్ను తిలకించిన బీజేపీ ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, సీనియర్ ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరి విద్యార్థుల నైపుణ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. విద్యార్థుల ఆహార్యం, ఆంగ్లంలో ప్రసంగించిన తీరు ముచ్చట గొలిపిందని కొనియాడారు. నేటి తరం యువత ఇలాంటి రాజకీయ చైతన్యం కలిగి ఉండాలని, భవిష్యత్తులో దేశ సేవకు పునరంకితం కావాలని వారు ఆకాంక్షించారు. అనంతరం విద్యార్థులను శాలువాలతో ఘనంగా సన్మానించారు.
ఇది కేవలం ఒక ప్రదర్శనగానే కాకుండా భావి భారత రాజకీయ నేతలకు ఒక శిక్షణా వేదికగా నిలిచింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని జరిగితే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో యువత భాగస్వామ్యం మరింత పెరుగుతుందనడంలో సందేహం లేదు.
