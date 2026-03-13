ETV Bharat / state

స్కూల్‌ లేక షెడ్డులోనే విద్యాభ్యాసం - పాఠశాల నిర్మించాలని పవన్‌ కల్యాణ్‌కు గ్రామస్థుల వినతి!

ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న భవనంలో చదువుతున్న పిల్లలు - భవన నిర్మాణం పూర్తయితే మళ్లీ షెడ్డులోకి రావాల్సిన దుస్థితి - వాలంటీర్‌ ద్వారా గ్రామంలో ఒకటి, రెండు తరగతుల నిర్వహణ

Villagers appeal to Pawan Kalyan to build a school in Paderu
Villagers appeal to Pawan Kalyan to build a school in Paderu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 8:40 AM IST

3 Min Read
Villagers appeal to Pawan Kalyan to build a school in Paderu : అడవి బిడ్డలు. అభివృద్ధికి దూరంగా సమస్యలకు దగ్గరగా బతుకుతుంటారు. అయితే ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ గిరిజన ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు. అయినా ఇంకా చాలా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు లేక విద్యార్థులు రెసిడెన్షియల్‌ సెంటర్లలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. అలాంటి గ్రామాల్లో ఆల్లూరి జిల్లాలోని నందిగరువు ఒకటి. ఈ ప్రాంతంలో శనివారం పవన్‌ పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో స్కూల్‌ కట్టించాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.

చూస్తున్నారుగా ఈ షెడ్‌ని. ఇదీ మన భవిష్యత్తు పౌరుల బడి. అల్లూరి జిల్లా పాడేరు మండలం వంటలమామిడి పంచాయతీ నందిగరువులో పాఠశాల లేదు. సర్వశిక్ష అభియాన్‌ ఎన్​ఆర్​టీఎస్​ వాలంటీర్‌ ద్వారా ఒకటి, రెండు తరగతులు ఈ షెడ్డులో నిర్వహిస్తున్నారు. ఎంపీపీఎస్​ స్కూల్‌ బాగా దూరంగా ఉండటంతో ఈ పిల్లలంతా ఇక్కడే విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ ఇంటిలో పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతున్నారు. ఆ ఇల్లు పూర్తి అయితే పిల్లలు మళ్లీ షెడ్డులోకి రావాల్సిందే.

గ్రామంలో శనివారం పర్యటించనున్న పవన్‌ కల్యాణ్ : కూటమి సర్కార్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్ గిరిజన బాట పట్టి రోడ్లు వేయిస్తున్నారు, ఇళ్లల్లో విద్యుత్‌ దీపాలు పెట్టిస్తున్నారు. తాగునీరు అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అడవి తల్లి బాట పథకంలో భాగంగా ఓనూరు-నందిగరువు మధ్య నిర్మించిన రెండున్నర కిలోమీటర్ల రోడ్డును శనివారం ఆయన ప్రారంభించేందుకు ఇక్కడికి రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమకు పాఠశాల నిర్మించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. గ్రామంలో పర్యటించిన డీఈవో రామకృష్ణారావు, ఆర్డీవో లోకేశ్ కుమార్‌ ఇక్కడ రెగ్యులర్‌ పాఠశాల ఏర్పాటు చేస్తేనే భవన నిర్మాణం చేస్తారని తెలిపారు.

"స్కూల్ లేక షెడ్డులోనే విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. నా తెలిసినాప్పటీ నుంచి ఇప్పటివరకు అల్ట్రానెటివ్ వాలంటీర్లు 30 మందికి పైనే వచ్చి వెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న భవనంలో పిల్లలు చదువుతున్నారు. పాఠశాల లేకపోవడం వల్ల పిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి వెళ్తున్నారు. పాఠశాల భవన నిర్మాణం చేపడితే మా పిల్లల భవిష్యత్ బాగుంటుంది." - గ్రామస్థులు

"ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ పాఠశాల ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం లేదో, ఆ విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడానికి ప్రభుత్వం ఆ ప్రాంతాల్లో రెసిడెన్షియల్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసింది. వాలంటీర్‌ ద్వారా గ్రామంలో ఒకటి, రెండు తరగతులు నిర్వహిస్తుంది. స్కూల్‌ రెగ్యులర్‌ అయితేనే భవన నిర్మాణ సాధ్యం." -రామకృష్ణారావు, డీఈవో

గతేడాది పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట పట్టణంలోని శ్రీ శారద జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీ తక్షణం నెరవేర్చారు. పాఠశాలలో జరిగిన మెగా టీచర్స్-పేరెంట్స్ మీటింగ్​లో విద్యార్థుల కోరిక మేరకు తన సొంత నిధులతో చెప్పిన 10 రోజుల లోపే 25 కంప్యూటర్లు దానికి తగిన విధంగా ఫర్నిచర్ గదిని కంప్యూటర్ ల్యాబ్​ లాగా సుందరీకరణ చేశారు.

సొంత నిధులతో ఏర్పాటు : పవన్ కల్యాణ్ చేసిన ఈ సాయంతో చిలకలూరిపేట విద్యార్థులకు నూతన దిశా నిర్దేశం లభించిందని అన్నారు. మొత్తం రూ.25 లక్షల సొంత నిధులతో ఇంత విలువైన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం పవన్ సేవా దృక్పథానికి నిదర్శనం అని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​కు కృతజ్ఞతలను తెలియ జేశారు. కేవలం 10 రోజుల లోపే ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకున్నందుకు గాను పవన్​కు ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటామని విద్యార్థులంతా కొనియాడారు.

