ఫుట్బాల్లో సత్తా చాటుతున్న పేదింటి బిడ్డలు - 'ఈనాడు లక్ష్య' తోడ్పాటుతో జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ
ఎస్జీఎఫ్ అండర్ - 19 రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో అత్యున్నత ప్రతిభ కనబర్చిన రమ్య - అండర్-14 జాతీయస్థాయి క్రీడా పోటీలో మెరిసిన నాగసాయి మహేశ్వరి - మన దేశ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడమే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 2:00 PM IST
Football Players Success Story : ఫుట్బాల్పై వారికున్న ఆసక్తి ముందు పేదరికం కూడా తల వంచింది. పేదరికంలో పుట్టినా అది వారి జీవితం మీద మచ్చలా ఉండకుండా అందరితో శభాష్ అనిపించుకునేంతగా పేదింటి బిడ్డలు ఫుట్బాల్లో రాణిస్తున్నారు. పోటీ ఎక్కడ జరిగినా సత్తా చాటుతూ పతకాలను సాధిస్తున్నారు. జాతీయ స్థాయి టోర్నీల్లో రాణిస్తూ, ప్రత్యేకంగా మెరుస్తున్నారు. సరిలేరు మాకెవ్వరూ అనే విధంగా ఉన్నత లక్ష్యాలను అందుకునేందుకు ‘ఈనాడు లక్ష్య’ తోడ్పాటుతో కఠోర సాధన చేస్తున్నారు. సత్తెనపల్లి పట్టణంలో లక్ష్య శిక్షకుడు పి.సురేష్ సుశిక్షణలో ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ తోటివారిలో వీరు స్ఫూర్తి నింపుతున్నారు.
ఎస్జీఎఫ్ అండర్ - 19 రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో విజయం : నల్లగొండ దుర్గారావు, భూలక్ష్మిలది సత్తెనపల్లి మండలం గుడిపూడి గ్రామం. వీరిది చాలా నిరుపేద కుటుంబం. రోజు వారీ కూలి పనులు చేస్తేనే తప్ప కుటుంబ పోషణ జరగదు. అదే విధంగా ప్రతి రోజూ కూలి పనులు చేస్తూ వీరు తమ కుమార్తె రమ్యను (ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం) చదువుతోపాటు ఆటపాటల్లో కూడా ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. రమ్యపై వారికున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా అటు చదువుతో పాటు ఇటు ఫుట్బాల్లో కూడా ఆమె సత్తా చాటుతోంది. గోల్ కీపర్ ఆటలో రాణిస్తోంది.
2023వ సంవత్సరంలో మదనపల్లి, 2024వ సంవత్సరంలో సత్తెనపల్లి, 2025వ సంవత్సరంలో కర్నూలులో జరిగిన ఎస్జీఎఫ్ అండర్ - 19 రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో అత్యున్నత ప్రతిభ కనబర్చింది. గత సంవత్సరం బిహార్లో జరిగిన ఖేలో ఇండియా జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో కూడా రాణించింది. ఈ నెల 23 నుంచి 25వ తేదీ వరకు ముంబయిలో జరిగే ఇండియన్ ఖేలో ఫుట్బాల్ జాతీయస్థాయి పోటీలకు కూడా రమ్య ఎంపికైంది. అటు ఆటలో రాణిస్తూ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి సివిల్స్ ఉద్యోగం సాధించి ప్రజలకు సేవలందించడమే తన లక్ష్యమని రమ్య చెబుతోంది.
అండర్-14 జాతీయస్థాయి క్రీడా పోటీలో అత్యున్నత ప్రతిభ : తిరునవల్లి నాగసాయి మహేశ్వరి సత్తెనపల్లి జిల్లా పరిషత్తు బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతుంది. ఆమె జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీల్లో రాణిస్తోంది. మహేశ్వరి తల్లిదండ్రులు పెద నరసింహసూరి, వెంకటరమణల ప్రోత్సాహంతో 2023వ సంవత్సరంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెల్గాంలో జరిగిన అండర్-14 జాతీయస్థాయి క్రీడా పోటీలో అత్యున్నత ప్రతిభ కనబర్చింది. 2024వ సంవత్సరంలో ఝార్ఖండ్లో జరిగిన ఎస్జీఎఫ్ అండర్-14 జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీలో ఉత్తమ ప్రతిభను కనబర్చింది. ఈ నెల 23 నుంచి 25వ తేదీ వరకు ముంబయిలో జరిగే ఖేలో ఇండియా జాతీయ స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీల్లో కూడా స్థానం సంపాదించుకుంది. వయసులో తనకంటే పెద్దవారితో పోటీపడి మహేశ్వరి సత్తా చాటుతోంది. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ పోటీల్లో ‘ఈనాడు లక్ష్య’ తోడ్పాటుతో మన దేశ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించి ప్రతిభ కనబర్చడం తన ధ్యేయమని మహేశ్వరి చెబుతోంది.
అంగవైకల్యం తలవంచింది : విశాఖ గాజువాక చిట్టినాయుడుకాలనీకి చెందిన చీర సరోజినీకి కూడా అన్నింటినీ అధిగమించి, ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది. బాల్యంలోనే పోలియో రావడంతో కాలు చచ్చుబడి సరోజినీకి నడవలేని పరిస్థితి తలెత్తింది. అయినా విధిరాతకు తలవంచకుండా పట్టుదలతో బీఎస్సీ పూర్తి చేశారు. మరోవైపు డిస్కస్త్రో, జావెలిన్త్రో, షార్ట్పుట్లో పట్టు సాధించారు. దీంతో దివ్యాంగురాలి స్పోర్ట్సు కోటాలో 2022వ సంవత్సరంలో పీహెచ్సీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. విధుల్లో చేరిన తర్వాత కూడా అక్కడితో ఆపేయకుండా ఆమె క్రీడలను కొనసాగించారు.
"చదువుతోపాటు ఆటల్లోనూ అత్యున్నత ప్రతిభను చూపిస్తూ, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి, సివిల్స్ ఉద్యోగం సాధించి ప్రజలకు సేవలందించడమే నా లక్ష్యం" - రమ్య, ఫుట్బాల్ క్రీడాకారిణి
చదువుతోపాటు ఆటల్లోనూ శిక్షణ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్న విద్యార్ధులు
అంతర్జాతీయ వేదికలపై విశాఖ క్రీడాకారుల సత్తా - వీరు బరిలోకి దిగితే రికార్డుల మోతే!